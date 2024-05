Potrvá to dny? Týdny? Porota zasedla, aby rozhodla o Trumpovi a pornoherečce

Ze soudní síně se porotci odebrali do zákulisí těsně před 11:30 místního času (17:30 SELČ). Ve speciální místnosti v budově soudu budou jednat bez mobilních telefonů a dalších zařízení, komunikovat mohou nyní pouze se soudcem prostřednictvím poznámek napsaných na papíře.

Na tom, zda je bývalý prezident vinen, či nevinen, se musí porotci vždy shodnout jednomyslně. Televize CNN poznamenala, že zatímco se porota radí, musí u soudu být také obžalovaný a jeho právníci.

Ve středu chce soudce porotu propustit v 16:30 místního času (22:30 SELČ), pak bude o harmonogramu rozhodovat každý den zvlášť, napsal deník The New York Times (NYT).

Trump čelí 34 obviněním ze zfalšování podnikatelských záznamů, která souvisí s platbou pornoherečce Stephanii Cliffordové těsně před volbami roku 2016. Trumpův bývalý právník Michael Cohen jí tehdy vyplatil 130 tisíc dolarů (asi tři miliony Kč), aby nešla na veřejnost s výpovědí o románku, který Trump dodnes popírá.

Podle obžaloby zfalšoval šeky a další dokumenty, když po zvolení v roce 2017 Cohenovi peníze vracel, a to ve snaze udržet celou dohodu v tajnosti. Trump vinu odmítá.

„Odložte veškeré osobní názory“

Soudce Juan Merchan, který má případ na starosti, po úterních závěrečných řečech obhajoby i žalobců ve středu zhruba hodinu instruoval porotu o relevantních zákonech a dalších právních principech, což je běžná součást trestních řízení v USA.

„Vy jste ti, kdo rozhodují o faktech,“ řekl Merchan 12 Newyorčanům na úvod svého výkladu. Vyzval je, aby při posuzování případu „odložili“ veškeré osobní názory na obžalovaného.

Dále soudce připomenul, že důkazní břemeno je na straně prokurátorů a že uznat vinu je možné jen při překonání „rozumných pochybností“. „Není dostatečné dojít k závěru, že obžalovaný je pravděpodobně vinen,“ uvedl.

Po jeho instrukcích kromě poroty opustil soudní síň také Trump, aby promluvil před kamerami na chodbě soudu. Proces označil za zmanipulovaný a soudce Merchana za zkorumpovaného. „Když jsem poslouchal ta obvinění od soudce... ani Matka Tereza by se z těch obvinění nevyvlíkla. Ale uvidíme,“ řekl.

Porota může Trumpa všech obvinění zprostit nebo jej uznat vinným ve všech bodech, ve hře jsou však i jiné scénáře. Exprezident může být odsouzen v některých bodech a v jiných zproštěn. U každého jednotlivého obvinění také může nastat situace, že se porota neshodne na jednom ani druhém verdiktu, přičemž pro takové vyústění stačí odlišný pohled jediného porotce.

Porota může posílat soudci dotazy

Obvinění mají v zásadě dvě úrovně, čemuž se soudce Merchan ve svých pokynech také věnoval. Prokuratura Trumpa viní, že se falšováním dokumentů snažil zakrýt jinou protiprávní činnost, čímž daná obvinění povýšila z přestupků na trestné činy. Podle obžaloby byly tyto skutky součástí širšího spiknutí s cílem nezákonně ovlivnit veřejné mínění před volbami roku 2016.

Merchan vysvětlil porotcům, že obžaloba v tomto případě nemusí spáchání druhého zločinu prokázat. Také mluvil o Cohenovi, který jako jediný svědek označil Trumpa za strůjce transakcí spojených s platbou Cliffordové a kterého obhajoba vykreslovala jako pomstychtivého lháře.

„I když shledáte výpověď Michaela Cohena uvěřitelnou, nemůžete obžalovaného odsoudit čistě na základě této výpovědi,“ řekl soudce porotcům.

Během jednání může porota posílat soudci dotazy, například ohledně interpretace jisté skutečnosti. Také jej může požádat o možnost pracovat do večerních hodin, popisuje web Politico.

Dalším potenciálním signálem o stavu jednání by byl vzkaz, že porota není schopna dopracovat se k jednomyslnému rozhodnutí, po němž by ji Merchan pravděpodobně pobídl k dalším diskusím.

Případ se dostal do rukou porotců 14 měsíců poté, co obvinění na návrh manhattanské prokuratury poslala k soudu velká porota. Hlavní část procesu začala v polovině dubna, kdy už byl Trump předpokládaným kandidátem Republikánské strany do listopadových voleb. Trump v době kampaně za znovuzvolení čelí ještě dalším třem obžalobám, žádná z nich ale pravděpodobně před volbami k verdiktu nedospěje.

Prezident z let 2017 až 2021 veškerá obvinění odmítá a vykresluje je jako politicky motivovaná, aniž by pro to měl pádné důkazy. Jeho právník Todd Blanche ve svém závěrečném vystoupení uvedl, že prokurátoři žádný zločin neprokázali, a snažil se svého klienta od údajně zfalšovaných dokumentů distancovat, jakkoli Trump některé z nich podepsal.

V případě uznání viny hrozí 77letému exprezidentovi vězení, ovšem jakožto dosud netrestaná osoba by mohl vyváznout s podmínkou. Tak či onak by mu to nebránilo v kandidatuře do Bílého domu.