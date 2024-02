Melanie a Ivanka v Bílém domě vedly studenou válku, píše novinářka v knize

„Melania se po nástupu svého manžela do funkce ihned nenastěhovala do Bílého domu a Ivanka převzala povinnosti první dámy, čímž mezi oběma ženami začala studená válka,“ píše Rogersová v knize Americká žena – Transformace moderní první dámy, od Hillary Clintonové po Jill Bidenovou (American Woman: The Transformation of the Modern First Lady, from Hillary Clinton to Jill Biden).

Trump na počátku svého působení v úřadu oznámil, že jeho nejstarší dcera, kterou jmenoval do funkce hlavní poradkyně Bílého domu, bude jeho ženě „pomáhat“ při plnění jejích povinností.

„Ivanka neztrácela čas. Když Melania zůstala v New Yorku, aby její syn Barron mohl dokončit školní rok, její nevlastní dcera vypracovala plány na přestavbu východního křídla Bílého domu a převzala prostory první dámy,“ uvedla Rogersová, která je reportérkou deníku The New York Times.

Podle ní Ivanka prakticky plánovala zrušit roli první dámy a reorganizovat oficiální rezidenci tak, aby „sloužila celé první rodině, nejen první dámě“. Melania údajně pokus o své odsunutí na vedlejší kolej shodila ze stolu a svou nevlastní dceru nazvala „princeznou“.

Kniha uvádí, že obě ženy se poté sobě navzájem vyhýbaly, ale soupeřily o to, kdo dostane více prostoru v médiích. „Melania se vyhýbala mnoha svým tradičním veřejným povinnostem, ale byla posedlá tím, jak ji veřejnost vnímá. Hledala o sobě zmínky v médiích i na sociálních sítích,“ uvádí Rogersová.

19. ledna 2021

První dáma byla ke konci Trumpova působení ve funkci často zavřená na schůzkách se svými právníky, kteří se zabývali její předmanželskou smlouvou a monitorovali její finance, dodává novinářka s odkazem na nejmenované zdroje z Melaniina okolí. Podle nich Trumpová začala předmanželskou smlouvu řešit v souvislosti právními problémy svého manžela.

Tomu loni porota nejdříve nařídila zaplatit pět milionů dolarů novinářce Jean Carrollové za to, že ji před lety sexuálně napadl a pak ji v této souvislosti pomluvil. Letos v lednu jiná porota ve stejné věci přisoudila ženě odškodné přes 83 milionů dolarů. V únoru pak přišel dosud největší úder, když newyorský soudce v kauze nekalých praktik firmy Trump Organization nařídil bývalému šéfovi Bílého domu a jeho firmám zaplatit asi 355 milionů dolarů. Dohromady by se tak jednalo o více než 500 milionů dolarů.

Melania a Ivanka se nápadně neúčastní Trumpovy předvolební kampaně. Vše zatím nasvědčuje tomu, že Trump se na podzim o Bílý dům znovu utká s jeho současným šéfem Joem Bidenem, který v primárkách Demokratické strany prakticky nemá konkurenci. Bývalý prezident a jeho manželka se naposledy společně ukázali na veřejnosti na pohřbu Melaniiny matky Amalie Knavsové v lednu, ale z obřadu odjeli v oddělených autech.