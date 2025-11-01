Trump změnil Lincolnovu koupelnu v Bílém domě, art deco nahradily mramor a zlato

Trump v několika po sobě jdoucích příspěvcích na svém účtu na síti Truth Social zveřejnil 24 snímků nového vzhledu Lincolnovy koupelny včetně jednoho srovnání designu před renovací a po ní.
Místnost je nově obložena bílým mramorem s černým žilkováním a vévodí jí sanitární prvky zlaté barvy a zrcadla v pozlacených rámech.
Demolici východního křídla Bílého domu umožnila Trumpovi výjimka v zákoně
„Renovoval jsem Lincolnovu koupelnu v Bílém domě. Ve 40. letech byla renovována ve stylu art deco se zelenými dlaždicemi, což bylo naprosto nevhodné s ohledem na Lincolnovu éru,“ napsal Trump.
„Udělal jsem ji v černobílém leštěném kararském mramoru. To se velmi hodí pro dobu Abrahama Lincolna a ve skutečnosti by to mohl být ten mramor, který tam byl původně!“ soudí prezident.
Lincolnovu koupelnu nechal naposledy v roce 1945 renovovat tehdejší prezident Harry Truman a Trump její design opakovaně kritizoval. Lincolnova ložnice včetně koupelny obvykle slouží k ubytování čestných hostů v Bílém domě.
Válečné tance kolem Trumpova tanečního sálu. Bourání v Bílém domě rozděluje USA
Trump v říjnu sklidil na domácí půdě silnou kritiku, když nechal zbourat východní křídlo Bílého domu, jež muselo ustoupit jeho plánu na výstavbu rozsáhlého tanečního sálu za 300 milionů dolarů (6,3 miliardy korun).
Nezisková organizace Národní fond pro ochranu historických památek v dopise vládním úředníkům uvedla, že plánovaný taneční sál o rozloze asi 8 361 metrů čtverečních zahltí samotnou budovu Bílého domu, která má rozlohu asi 5 100 metrů čtverečních.
Bílý dům byl postaven mezi lety 1792 a 1800. Jeho východní křídlo, ve kterém se tradičně nacházely kanceláře a salóny první dámy a začínaly tam prohlídky Bílého domu, bylo postaveno v roce 1902 za administrativy prezidenta Theodora Roosevelta. V roce 1942, během prezidentství Franklina Roosevelta, bylo zásadně rozšířeno a renovováno a byl pod ním vybudován bunkr. Dvoupodlažní budova východního křídla, kde první dámy utvářely dějiny, plánovaly státní večeře a zasazovaly se o rozličné záležitosti, je nyní sama minulostí, poznamenala agentura AP.