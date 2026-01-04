„Washington byl vždycky střídmý. Ale teď tu máme lidi, kteří chtějí, aby bylo vidět, že něco podstoupili,“ popsal portálu Axios plastický chirurg Troy Pittman, jenž ošetřuje řadu pacientů spojených s Trumpem. Nejčastěji podle něj žádají o výplně rtů a aplikaci botoxu.
Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru
Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...
Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate
Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...
„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno
Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...
Máme zraněné vojáky, pár vytáhli z ložnice. Trump ukázal fotku spoutaného Madura
Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro, kterého v sobotu při vojenské operaci v latinskoamerické zemi zajaly americké síly, byl přepraven na americkou válečnou loď a společně s manželkou budou...
Saddáma zkopal a poplival. A pak se s dopadeným diktátorem triumfálně vyfotil
To měl být on? Muž, který více než dvě dekády železnou rukou vládl Iráku? Teď se zkrvavený krčil u nohou amerického komanda a prosil o život... Příběh dopadení Saddáma Husajna přináší další díl...
Luxusní estetika, nebo výjev z hororu? Američané touží po tvářích ve stylu MAGA
Plastičtí chirurgové ve Washingtonu letos zaznamenali nápor klientů z řad zastánců prezidenta Donalda Trumpa, kteří žádají výrazné, na první pohled viditelné zákroky inspirované smetánkou z okolí...
Techtle mechtle pod svastikou. Inzerát na Hitlerovu árijskou utopii uhranul Němce
Ein Volk, ein Reich, ein Führer! Až budete v Berlíně, zajděte si do Muzea topografie teroru. Jeho možná nejslavnější exponát neukazuje nacistická zvěrstva, ale Hitlerovu kýčovitou vizi německého...
Učebnice? Jen kvanta dat k našprtání, říká učitel. Vymyslel, jak děti vzdělávat jinak
Už roky popularizuje vědu a chystá velký vzdělávací portál Naturalium s podklady, kvízy, pracovními listy a vysvětlivkami pro všechny učitele v Česku. Za otázky, které v dětech probouzí, teď Pavla...
Madura přepravili do New Yorku, viceprezidentka žádá jeho propuštění
Venezuelská viceprezidentka Delcy Rodríguezová vyzvala Washington státy k okamžitému propuštění prezidenta Nicoláse Madura, který byl letecky přepraven do USA. Jeho dnešní zadržení americkými...
Trump vyjádřil frustraci z Putina kvůli pokračující válce na Ukrajině
Americký prezident Donald Trump v sobotu otevřeně vyjádřil zklamání z ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli pokračující válce Ruska proti Ukrajině. Podle agentur Reuters a Bloomberg to uvedl na...
Kryštofovo Údolí jásá, obrazy ukradené z kostela se podařilo najít
Radost zavládla v Kryštofově Údolí na Liberecku. Podařilo se najít osm obrazů, které zmizely z tamějšího turisticky oblíbeného kostela. Hodnota uměleckých děl z 18. století je kolem půl milionu korun.
Červenými nosy proti nemocem. Zdravotní klauni léčí nemocné děti smíchem
Je devět ráno a čekárny ambulancí na dětském oddělení Fakultní nemocnice v Motole se začínají plnit. Do vstupní haly mezi pacienty a zdravotníky přicházejí dva muži v bílých pláštích. Na první pohled...
Současná rychlost změn překonala lidskou schopnost adaptace, líčí profesor Kašparů
„Žádný stroj – ba ani ten nejdokonalejší – nikdy nemůže nahradit lásku. A právě to je pro mě veliká naděje, že lidstvo nezmizí z planety, dokud bude existovat láska – opravdu jediná schopnost, která...
Krvavá zapíjení výplaty. Alkoholismus ve staré Ostravě živil kriminalitu
Démon alkohol řádí na Ostravsku jako mor a svého vrcholu dosahuje vždy o výplatě. Takto psal například list Duch času v roce 1901. Právě holdování pivu i lihovinám a jeho důsledkům se věnuje další...
Řidič v Ostravě blokoval cestu sanitce a bylo mu to jedno. Zásah zdržel o minuty
Záchranáři v Moravskoslezském kraji řešili na Nový rok dramatický zásah v Ostravě-Hrabůvce. Sanitce s pacientem bránila v průjezdu hustá doprava i řidič osobního auta, který ignoroval výzvy k...
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...
Venezuelu budeme řídit, dokud nebude možné bezpečně předat moc, řekl Trump
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že USA budou řídit Venezuelu, dokud nebude možné bezpečně předat moc. Na tiskové konferenci nevyloučil druhý úder proti této latinskoamerické zemi. Spojené...
Vrtulníky, krytí a překvapení. Generál odhalil, jak Američané dopadli Madura
Generál Dan Caine, předseda Sboru náčelníků štábů USA, popsal na tiskové konferenci průběh noční operace, jejímž výsledkem bylo zadržení venezuelského vůdce Nicoláse Madura i jeho ženy. Klíčová podle...