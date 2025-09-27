Trump se rozhodl odtajnit veškeré záznamy ohledně zmizení pilotky Earhartové

Americký prezident Donald Trump se rozhodl nařídit odtajnění a zveřejnění veškerých záznamů vlády Spojených států, které se týkají zmizení slavné americké pilotky Amelie Earhartové. Trump o svém rozhodnutí informoval na sociální síti Truth Social. Earhartová zmizela v roce 1937 při svém pokusu o oblet zeměkoule.
Amelia Earhartová se svým letounem Lockheed Electra 10E

Amelia Earhartová se svým letounem Lockheed Electra 10E | foto: Wikipedia.org

Amelia Earhartová
Letoun Amelie Earhartové
28 fotografií

„Její zmizení, ke kterému došlo před téměř 90 lety, uchvátilo miliony lidí,“ uvedl Trump. „Nařizují své administrativě, aby odtajnila a zveřejnila všechny vládní záznamy týkající se Amelie Earhartové,“ dodal.

Záhada zmizení půvabné letkyně Amelie stále vzrušuje. Sonary mají nyní stopu

Earhartová byla průkopnicí ženského létání. V květnu 1932 se stala první ženou, jež bez mezipřistání přeletěla Atlantský oceán. V roce 1937 se Earhartová spolu s navigátorem Fredem Noonanem vydali na palubě upraveného dvoumotorového stroje Lockheed Electra obletět svět.

V červenci 1937 měli za sebou už 35 tisíc kilometrů a zbývalo jim posledních 11 tisíc na přelet Tichého oceánu. Na poslední etapu své cesty odstartovali 2. července z Nové Guineje. Před sebou měli mezipřistání na Howlandově ostrově, kde měli doplnit palivo a zamířit na Havaj a do Kalifornie. Na Howlandův ostrov však nikdy nedoletěli.

Legendární pilotka zmizela před 86 lety. Asi jsme našli trosky, tvrdí důstojník

Prezident Franklin Roosevelt posléze nařídil rozsáhlé pátrání. Vše ale bylo marné a pilotka byla 5. ledna 1939 úředně prohlášena za mrtvou. Její nejasný konec dal vzniknout i několika konspiračním teoriím. Podle jedné ji zajali Japonci, podle jiné zase byla její havárie jen záminkou pro letecký průzkum japonských vojenských základen v oblasti a Earhartová dál žila v ústraní pod změněnou identitou. Podle další teorie Earhartová pád letadla přežila a zemřela nejspíš až za několik týdnů na pustém ostrově Nikumaroro ostrovního státu Kiribati.

26. září 2025  23:09,  aktualizováno  27.9 7:20

