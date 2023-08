Trump znovu obviněný. Může vůbec kandidovat a kdo jsou jeho spolukonspirátoři?

„Jak je popsáno v obvinění, byl poháněný lžemi. Lžemi obviněného, jejichž cílem bylo mařit základní funkci vlády Spojených států,“ uvedl zvláštní vyšetřovatel Jack Smith. Pro Trumpa je to třetí obvinění v řadě. Kromě snahy zvrátit výsledky prezidentských voleb z roku 2020, které prohrál, je tu i kauza s penězi pro pornoherečku Stormy Daniels a hromada tajných vládních dokumentů, které exprezident po odchodu z funkce jaksi „zapomněl“ odevzdat.

Toto je však dosud nejvážnější. Smith v noci na středu řekl, že Trumpovy povolební lži vedly k bezprecedentnímu útoku na sídlo Kongresu. K tomu došlo 6. ledna 2021, kdy dav příznivců neúspěšného prezidentského kandidáta vtrhl do Kapitolu s cílem zastavit finální potvrzení současného šéfa Bílého domu Joea Bidena coby vítěze. Zemřelo tehdy nejméně pět lidí.

Trump nyní čelí obvinění ve čtyřech bodech. Mimo jiné se podle vyšetřovatelů dopustil spiknutí s cílem podvést americkou vládu a pokusu připravit voliče o jejich právo na spravedlivé volby. S útokem na Kapitol pak podle deníku The New York Times přímo souvisejí zbývající dva body, tedy maření úředního procesu a spiknutí s cílem spáchat stejný čin.

Brzy navíc může přijít i čtvrté obvinění. Prokuratura ve státě Georgia zřejmě rozhodne už tento měsíc. Spekuluje se, že zvažuje postup podle zákona proti organizovanému zločinu. Případ v Georgii se týká Trumpova telefonátu s tamním nejvyšším volebním činitelem Bradem Raffenspergerem, v němž žádal další přezkoumání výsledku voleb a mimo jiné chtěl, aby mu Raffensperger pomohl „najít 11 780 hlasů“. Trump v Georgii prohrál s Bidenem o 11 779 hlasů.

Exprezident jakékoli porušení zákona i nadále odmítá a jeho tým obvinění neustále vykresluje jako politicky motivovaná, jako „hon na čarodějnice“. Trumpovi lidé si nyní stěžují také na načasování obvinění. Přišlo totiž dva a půl roku po daných událostech a v době rozbíhající se kampaně před příštími volbami. Může teď vůbec kandidovat?

Může. „Přestože se o to dosud nikdy kandidát ani jedné velké strany nepokusil, Trumpovi bude umožněno ucházet se o post prezidenta, když bude obviněn – a dokonce i když bude usvědčen ze zločinu,“ píše americký list The Washington Post s tím, že se procesy mohou táhnout i roky. Stejně tak mohou být obvinění stažena. A to v případě, že bude Trump znovu zvolen prezidentem.

Nepředpokládá se však, že bude exprezident zatčen. Stejně jako v červnu v Miami, i příště bude Trump, na kterého už nyní neustále dohlíží tajná služba, vyzván, aby se dostavil k soudu. Stejně tak obžaloba nežádá, aby byl Trump vzat do vazby. Riziko, že uteče, tu nehrozí.

Šestice spiklenců

Ale Trump ve svém posledním průšvihu není sám. Text obvinění mluví o dalších šesti lidech, kteří mu „pomáhali v jeho zločinném úsilí zvrátit legitimní výsledky prezidentských voleb v roce 2020 a udržet si moc“. Kdo patří do této šestice konspirátorů? Podle WP nejsou jejich jména v textu uvedena, nicméně z podrobného popisu jejich skutků se dají uhodnout.

Prvním z nich je tak Trumpův někdejší právník a bývalý primátor New Yorku Rudy Giuliani. Ten legendárně už krátce po volbách v opilosti vybízel Trumpa, aby „prostě řekl, že jsme vyhráli“. Později neúnavně objížděl soudy po celých USA a snažil se je přesvědčit, že během voleb došlo k podvodům. Nikde neuspěl, Trump mu nakonec údajně odmítal dál platit za jeho služby a oba muži se vydali svou cestou.

Text obvinění podle WP popisuje „spolupachatele 1“ coby advokáta, jenž „byl ochotný vědomě šířit lživá tvrzení a prosazovat strategie“, které by lidé z Trumpovy kampaně neprosazovali. Končící prezident se k Giulianimu mimo jiné obracel, aby mu opakoval lži o podvodech ve chvílích, kdy mu jeho vlastní poradci řekli, že sčítání prohrál, píše se dále v obvinění.

Sám Giuliani přitom v soukromí zřejmě přiznal, že svá tvrzení nemá jak dokázat. „Důkazy nemáme, ale zato máme spoustu teorií,“ řekl údajně politikovi z Arizony.

Druhým „spolupachatelem“ pak má být právník John Eastman. Ten podle obvinění „vymyslel a pokusil se implementovat strategii, jež chtěla využít ceremoniální role viceprezidenta, který dohlížel na certifikační proces, ke zmaření potvrzení prezidentských voleb“. Viceprezidentem byl tehdy republikán Mike Pence, který později opakovaně řekl, že volby nemohl zvrátit.

V reakci na nová obvinění uvedl, že nikdo, kdo se povyšuje nad ústavu, by podle něj neměl být prezidentem. „Naše ústava je důležitější než kariéra jednoho člověka,“ řekl Pence, který se stejně jako Trump uchází o republikánskou prezidentskou nominaci.

Člen týmu konspirátorů číslo dvě také podle obvinění vymyslel strategii, jak vyrobit hlasy volitelů pro Trumpa ve státech, kde vyhrál demokrat Joe Biden, a hlásal také, že Trump prohrál v Georgii proto, že tam volilo 66 tisíc nezletilých a 2,5 tisíce trestanců, kteří obvykle volební právo ztrácí. Ani na jedno neměl důkazy a neobsahovala je ani následná žaloba Trumpova týmu.

Třetím konspirátorem je pak „právník, jehož nepodložená obvinění Trump přijal a veřejně šířil“, přestože v soukromí přiznal, že „znějí šíleně“. A podle WP indicie ukazují na ženu, konkrétně bývalou federální žalobkyni Sidney Powellovou. Ta mimo jiné zastupovala někdejšího Trumpova bezpečnostního poradce Michaela Flynna, který se přiznal, že lhal FBI.

V souvislosti s prezidentskými volbami je Powellová významná proto, že přišla s teorií o zmanipulovaných volebních přístrojích, která se v některých amerických státech používají namísto volebních uren. Od tvrzení, že jsou přístroje schválně nastavené tak, aby vyhrál Biden, se Trumpův tým distancoval. Powellová však tuto lež dál šířila v médiích, jako je republikánům nakloněná stanice Fox News, a nepřestala s tím ani po útoku na Kapitol z ledna 2021. Podle WP na prozkoumání této teorie dokonce vybírala peníze.

Po Powellové je tu konspirátor číslo čtyři. Tím by mohl být Jeffrey Clark, někdejší zaměstnanec amerického ministerstva spravedlnosti. V obvinění se píše, že tímto člověkem je právě pracovník tohoto resortu, který se spolu s Trumpem snažil využít ministerstvo k tomu, aby bylo zahájeno vyšetřování voleb. Zákonodárce chtěl také ovlivňovat svými vědomě falešnými tvrzeními o zmanipulovaných volbách. Podle WP například navrhoval, aby se představitelům klíčových států rozeslal dopis, ve kterém by resort tvrdil, že „identifikoval významné obavy“ ve spojení s volbami a že by státy měly do Kongresu poslat „samostatný seznam volitelů podporujících Trumpa“.

Spolupachatelem číslo pět je znovu advokát. Tentokrát ten, který „pomáhal vymýšlet a pokoušel se realizovat plán na předložení falešných kandidátních listin prezidentských volitelů s cílem zmařit certifikační řízení“. Američtí novináři k němu přiřadili jméno Kenneth Chesebro. Tento odvolací právník údajně jako první přišel s myšlenkou, že by Trumpova kampaň vyrobila falešné seznamy volitelů, poslala je do Kongresu a pokusila se je nechat započítat – poměr hlasů by se tak změnil v Trumpův prospěch.

Šestého konspirátora WP neidentifikovala. Podle textu obvinění jde o politického konzultanta, který opět „pomáhal realizovat plán na předložení falešných kandidátních listin prezidentských volitelů s cílem zmařit certifikační řízení“. Nikdo z těchto šesti lidí zatím není formálně obviněn, Smith ovšem uvedl, že „naše vyšetřování dalších jedinců pokračuje“.