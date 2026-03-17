NATO už nepotřebujeme, většina spojenců pro nás nic nedělá, soudí Trump

Americký prezident Donald Trump na své síti Truth Social napsal, že většina spojenců z NATO se nechce zapojit do operace USA proti Íránu, i když s ní téměř všechny země souhlasily. Jelikož však prý Spojené státy zcela zničily íránskou armádu, pomoc od NATO nepotřebují, nechtějí a nikdy ji nepotřebovaly, dodal.
Donald Trump (15. března 2026)

O víkendu přitom spojence vyzval, aby vyslaly válečné lodě na ochranu Hormuzského průlivu. Německo, Španělsko, Itálie či Polsko to odmítly.

Trump ve svém příspěvku dal slovo spojenci do uvozovek a napsal, že většina z nich se nechce zapojit do americké operace proti „teroristickému“ režimu v Íránu. Opět přitom zopakoval, že Teherán nemůže mít jaderné zbraně, čímž zdůvodňoval zahájení americko-izraelských úderů na Írán 28. února.

Trump dodal, že jej rozhodnutí spojenců nepřekvapilo, protože NATO, do nějž Spojené státy podle něj každý rok dávají stovky miliard dolarů na ochranu ostatních členských států, považuje za jednostrannou záležitost. „My je budeme chránit, ale oni pro nás neudělají vůbec nic, zejména v době nouze,“ píše se v příspěvku.

Íránský ostrov Charg v Hormuzském průlivu se stal terčem útoku Američanů. (9. března 2026)
Izraelské údery na libanonský Bejrút a tamní hnutí Hizballáh (13. března 2026)
Írán zaminoval oblast Hormuzu a ostřeluje lodě v Perském zálivu, na snímku hoří tanker poblíž irácké Basry. (11. března 2026)
Muž prochází kolem trosek na místě, kde v noci proběhly izraelské letecké údery v jižních předměstích Bejrútu. (16. března 2026)
Přes čelní sklo vozidla je vidět kouř stoupající z Mezinárodního letiště v Dubaji poté, co útok dronem zasáhl palivovou nádrž. (16. března 2026)
Americký prezident také napsal, že USA prakticky zničily íránské námořnictvo, letectvo, protiletadlovou obranu, radary i vysoce postavené lídry. „Vzhledem k tomu, že jsme dosáhli takového vojenského úspěchu, už nepotřebujeme ani nechceme pomoc zemí NATO. Nikdy jsme ji nepotřebovali. Stejně jako Japonsko, Austrálii nebo Jižní Koreu. Vlastně jako prezident USA, té nejmocnější země na světě, říkám, že nepotřebujeme pomoc od nikoho,“ dodává Trump.

Válka v Íránu se dotkla i Hormuzského průlivu, kterým proudí zhruba pětina světové ropy a který se Írán snaží blokovat. Trump v pondělí řekl, že NATO čeká „velmi špatná budoucnost“, pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění plavby touto vodní cestou. Prezident také dodal, že USA pomohly nezištně Ukrajině, která se od února 2022 brání ruské invazi, a že teď je řada na spojencích, o čemž však pochybuje.

Prezident Trump kvůli válce s Íránem o několik týdnů odkládá dlouho plánovanou návštěvu Číny. Očekává, že se uskuteční za pět až šest týdnů. Řekl to při úterním setkání s irským premiérem Micheálem Martinem. Původně byla velmi sledovaná zahraniční cesta ohlášená na 31. března až 2. dubna.

„Tu schůzku sjednáváme znovu...Spolupracujeme s Čínou. Souhlasili s tím,“ poznamenal Trump. O odložení návštěvy, během níž se šéf Bílého domu setká s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, se začalo mluvit v posledních dnech. V pondělí Trump řekl, že se na setkání se svým protějškem těší, ale kvůli válce s Íránem chce být ve Spojených státech. Proto Washington požádal o odklad cesty.

Agentura AP vnímá Trumpovu návštěvu jako příležitost k rozvoji vztahů obou velmocí na základě křehkého obchodního příměří. Washington a Peking se na podzim po celní válce dohodly na ročním uklidnění v této otázce a Trump později souhlasil s návštěvou druhé nejlidnatější země světa. Do Číny Trump zavítal v roce 2017 během svého prvního funkčního období.

