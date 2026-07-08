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Trump si přes kritiku váží našeho úsilí, je nutné budovat „evropské NATO“, řekl Merz

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  17:23aktualizováno  18:06
Německý kancléř Friedrich Merz (8. července 2026)

Německý kancléř Friedrich Merz (8. července 2026) | foto: AP

Světoví lídři na summitu NATO v Ankaře. Mezi nimi americký prezident Donald...
Německý kancléř Friedrich Merz (8. července 2026)
Italská premiérka Giorgia Meloniová na summitu NATO v Ankaře (8. července 2026)
Italská premiérka Giorgia Meloniová na summitu NATO v Ankaře (8. července 2026)
24 fotografií
Americký prezident Donald Trump nadále upozorňuje na problematické oblasti ve vztazích mezi členy NATO, nicméně uznává úsilí, které evropští spojenci a Kanada vynaložili. Po konci summitu Severoatlantické aliance to v Ankaře řekl německý kancléř Friedrich Merz. Aby NATO mohlo zůstat transatlantickou aliancí, je podle něj potřeba budovat „evropské NATO“.

„Období, kdy se Evropané v NATO vezli zadarmo, skončilo,“ řekl Merz. Trump opakovaně kritizuje podle něj nedostatečné obranné výdaje evropských spojenců. Evropské státy se podle něj příliš dlouho spoléhaly na americkou vojenskou sílu místo toho, aby dostatečně investovaly do vlastní obrany.

Od loňského summitu v Haagu však tyto výdaje výrazně narostly. Pět členských států NATO by už letos mělo podle odhadu splnit nový cíl Aliance vynakládat na obranu 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP).

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Italská premiérka Giorgia Meloniová se po summitu vyjádřila ke svým vztahům s Trumpem. „Ničeho, co jsem udělala, nelituji,“ odpověděla Meloniová na otázku, zda zpětně nelituje politického kapitálu, který investovala do vztahu s Trumpem poté, co se proti ní obrátil kvůli tomu, že Řím neposkytl Američanům podporu ve válce proti Íránu. „Tento politický kapitál jsem investovala proto, že věřím v jednotu Západu,“ dodala.

Není to podle ní strategie, kterou začala uplatňovat s příchodem Trumpa. Stejný přístup má ke všem partnerům, doplnila italská premiérka.

Dosud poslední ostrá výměna vzkazů mezi Trumpem a Meloniovou, kdysi blízkými politickými spojenci, začala v polovině června. Italská televize La7 ten den odvysílala krátký rozhovor s Trumpem, v němž americký prezident tvrdil, že Meloniová ho na jednání skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7 velmi prosila o společnou fotografii.

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Trump řekl, že na to přistoupil, protože mu ho bylo Meloniové líto. Italská premiérka krátce na to na sociálních sítích zveřejnila video, ve kterém uvedla, že Trump neříká pravdu a že o fotografii usilovně nežádala.

Meloniové, ale také ostatním členům NATO, americký prezident vytýká, že Spojené státy nepodpořili ve válce s Íránem. Poukázal na situaci, kdy Řím odmítl umožnit americkým letounům používat základny pro mise související s boji v Íránu. Podle Trumpa se Meloniová chtěla „znovu kamarádit“, aby si zlepšila popularitu. „Ne, děkuji,“ vzkázal do Říma Trump na své síti Truth Social. Meloniová pak opáčila, že jí přátelský vztah s Trumpem zajisté k vyšší popularitě nepomohl.

Podle britského premiéra Keira Starmera je NATO po summitu „silnější a jednotnější“. Trump podle něj ocenil ducha a jednotu, které na setkání panovaly. Aliance dosáhla svého hlavního cíle, tedy posílení soudržnosti v době konfliktů na Ukrajině a Blízkém východě, řekl Starmer podle agentury Reuters novinářům.

Francouzský prezident Emmanuel Macron po summitu zdůraznil roli evropských členů aliance. „Evropa, která investuje, brání svou suverenitu a strategickou autonomii v rámci NATO,“ napsal na síti X.

19. června 2026
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