Trump: Moji moc omezuje jen má morálka, mezinárodní právo nepotřebuju

  12:44
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že jeho moc jako vrchního velitele USA je omezena pouze jeho vlastní morálkou a že nepotřebuje mezinárodní právo. Šéf Bílého domu tak v rozhovoru s deníkem The New York Times prakticky smetl ze stolu koncept mezinárodního práva jako omezení své schopnosti použít vojenskou sílu k úderům na státy po celém světě.
Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na...

Americký prezident Donald Trump během tiskové konference po americkém úderu na Venezuelu, při němž byli zajati prezident Nicolás Maduro a jeho manželka Cilia Floresová. (3. ledna 2026) | foto: Reuters

Prezident Donald Trump hovoří s republikánskými zákonodárci Sněmovny...
Prezident Donald Trump hovoří s republikánskými zákonodárci Sněmovny...
Americký prezident Donald Trump sleduje vojenskou operaci ve Venezuele.
Prezident Donald Trump odchází z pódia po setkání s republikánskými zákonodárci...
„Ano, je tu jedna věc. Moje vlastní morálka. Moje vlastní mysl. To je to jediné, co mě může zastavit,“ odpověděl Trump na otázku, zda existují limity jeho globální síly. „Nepotřebuji mezinárodní právo. Nechystám se lidem ubližovat,“ vysvětloval Trump.

Americký prezident po dalších otázkách reportérů The New York Times (NYT) připustil, že jeho administrativa se musí řídit mezinárodním právem. Zároveň však dal podle listu jasně najevo, že o tom, zda se tato omezení vztahují na Spojené státy, rozhoduje on sám. „Záleží na tom, jak definujete mezinárodní právo,“ poznamenal.

Trumpovo hodnocení vlastní svobody používat veškeré nástroje vojenské, ekonomické či politické síly k upevnění americké nadvlády je podle NYT doposud nejotevřenějším vyjádřením jeho světonázoru.

Zrušil jsem plánovanou druhou vlnu útoků na Venezuelu, spolupracuje, uvedl Trump

V jeho jádru je myšlenka, že rozhodujícím faktorem při střetu mocností by měla být národní síla, nikoliv pravidla, dohody či zvyklosti, píše list.

Podle NYT Trump během rozhovoru zněl odhodlaněji, než kdy dříve. Mluvil o úspěchu amerických úderů na íránská jaderná zařízení, přičemž na jeho stole v Oválné pracovně jsou modely bombardérů B-2, kterými USA na Írán loni zaútočily.

Je na Si Ťin-pchingovi, co udělá na Tchaj-wanu, řekl Trump. Doufá, že nic neudělá

Rovněž zmínil rychlost, s jakou minulou sobotu svrhl venezuelského vůdce Nicoláse Madura jeho únosem do USA, ale také své plány pro Grónsko, které je autonomním územím Dánska, spojence USA v Severoatlantické alianci.

NATO vs. Grónsko

Prezident odmítl jasně odpovědět na otázku, co je pro něj větší prioritou – jestli získání Grónska, či zachování NATO. Připustil však, že by to mohla být otázka volby. Podle NYT dával jasně najevo, že bez USA v jejím středu je aliance v podstatě k ničemu.

„Vlastnictví je velmi důležité,“ řekl Trump o Grónsku, strategicky významném ostrově bohatém na nerostné suroviny. Šéf Bílého domu zjevně nevidí hodnotu v tom, že Grónsko je pod kontrolou blízkého spojence v NATO, píše list.

Trump chce Grónsko koupit, vojenskou invazi teď neplánuje, řekl Rubio

„Cítím, že je to psychologicky nutné k úspěchu. Myslím, že vlastnictví vám dává něco, co nemůžete získat nájemní smlouvou nebo dohodou. Vlastnictví vám dává věci a prvky, které nemůžete získat pouhým podpisem dokumentu,“ odpověděl Trump na otázku, proč potřebuje grónské území vlastnit.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio, který se příští týden plánuje setkat s dánskými představiteli, tento týden členům Kongresu řek, že Trump chce Grónsko od Dánska koupit a nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi. Trump a vysocí představitelé jeho administrativy přitom opakovaně nevyloučili možnost ovládnutí Grónska za použití vojenské síly.

