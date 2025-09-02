Ministerstvo války nebo přesun velení vesmírných sil. Trump opět chce něco říct

Agentura AP avizovala, že Trump zřejmě oznámí, že americké vesmírné velitelství bude sídlit v Alabamě, čímž zvrátí rozhodnutí z éry jeho předchůdce Joea Bidena ponechat jej v dočasném sídle v Coloradu. To také Trump ve svém projevu udělal a postěžoval si, že v Coloradu mají možnost volit poštou.
Prezidentovi to dlouhodobě vadí a chce korespondenční volby zakázat, protože je považuje za způsob, jak volbami manipulovat.
Oba americké státy o získání velitelství dlouho soupeří, protože má významný dopad na místní ekonomiku. Politici Alabamy i Colorada shodně tvrdí, že jejich stát je pro umístění velitelství vhodnější. V Huntsville v Alabamě, přezdívané Rocket City, sídlí armádní centra Redstone Arsenal, Marshallovo vesmírné letové středisko NASA a velitelství armády pro vesmírnou a raketovou obranu.
Trump v minulosti opakovaně prohlašoval, že by se Pentagon měl oficiálně měl jmenovat ministerstvo války, nikoliv obrany. „Takový byl ten název v době, kdy jsme vyhráli první světovou válku, vyhráli jsme druhou světovou válku, vyhráli jsme všechno,“ řekl například 25. srpna.
„‚Obrana‘ je defenzivní. Chceme být defenzivní, ale chceme být také ofenzivní. Musíme být. Prostě mi to znělo lépe,“ dodal s tím, že si je jistý, že jeho plán určitě schválí i zákonodárci. O možnosti, že se jeho ministerstvo přejmenuje, se podle agentury AFP minulý týden zmínil i šéf resortu Pete Hegseth.
Ten řekl, že nejde jen o slova. „Jde o válečný étos. Nechceme válku, nevyhledáváme ji. Jste prezident míru,“ řekl Trumpovi, jenž usiluje o Nobelovu míru a prohlašuje, že v posledních týdnech ukončil nejméně šest válek.
Úterní vystoupení v Oválné pracovně je první od chvíle, kdy Trump „zmizel“. Naposledy se totiž před kamery postavil minulý týden ve středu a další program neměl. Lidé tak na sociálních sítích začali spekulovat o jeho horšícím se zdraví. Prezident se nicméně o víkendu objevil na golfu a na své síti Truth Social napsal, že se nikdy necítil lépe.