Přistěhovalci, kteří v USA pracují a část platu posílají domů, stejně jako ostatní už dnes platí daň z příjmu. Kritici tak poukazují na to, že pokud nová daň projde, budou zdaněni dvakrát. A že z každé stodolarovky jim úřady seberou téměř 10 dolarů, upozorňuje list The New York Times.

K poplatkům ve výši 6 procent, jež tito lidé nyní platí bankám a dalším finančním institucím, přibude 3,5procentní federální daň. Už nyní jsou přitom Spojené státy v tomto ohledu mezi nejdražšími zeměmi světa a po schválení zákona budou nejdražší zemí skupiny G7.

Tam kromě Američanů patří Němci, Francouzi, Italové, Britové, Japonci a Kanaďané. Organizace spojených národů žádá, aby se poplatky spojené s těmito transfery snížily na méně než tři procenta, světový průměr je však více než dvojnásobný.

„Američané opravdu chtějí, abychom se dostali do problémů,“ říká pětasedmdesátiletá Helena Saykiamienová. Vdově z Libérie přispívá její dcera. Z pěti set dolarů, které jí poslala, si seniorka předloni koupila novou lednici, v níž začala chladit lahve s vodou a prodávat je sousedům.

Malý přivýdělek jí vystačí na cesty do kostela. Všechno ostatní nejen pro sebe, ale i dalších osm dětí hradí z dvou set dolarů, jež jí dcera posílá každý měsíc. Pokud nová daň projde, právě tato praxe bude pro všechny mnohem složitější. Zákon tak má podle NYT do budoucna odradit lidi, kteří uvažují o lepším životě v USA. A ty, kdo už tam jsou, zase přimět k odchodu.

Vláda prezidenta Donalda Trumpa však oznámenými kroky nezkomplikuje situaci jen jednotlivcům a jejich rodinám, ale i celým zemím. Pro nejchudší státy světa, odkud migranti do USA obvykle míří, jsou výdělky emigrantů často významnou položkou ve státním rozpočtu. O miliardy dolarů přijdou jak státy Latinské Ameriky, tak mnohé země v Africe. Na tu bude mít opatření ještě větší dopad.

Například v Gambii a Libérii nyní z převodů zpět do vlasti pochází zhruba čtvrtina hrubého národního důchodu, což je v Africe procentuálně nejvíc. Kolem dvaceti procent se pak udává pro Lesotho a Somálsko. Jen loni subsaharská Afrika na převodech z USA oficiálně získala 10 miliard dolarů. Pro srovnání – před nástupem Trumpa do Bílého domu dostala na americké humanitární pomoci 12 miliard dolarů.

Celá Afrika pak za loňský rok od svých občanů žijících kdekoliv v zahraničí získala více než 92 miliard dolarů. Další peníze na kontinent plynou „pod rukou“. „Lidé mají různé způsoby, jak posílat peníze domů. Někdy je to tak oficiální, že přijede na návštěvu člen rodiny, dostane balík peněz a vrátí se s ním domů. A tyto druhy transakcí se prostě nedají vyúčtovat,“ říká vedoucí pracovnice Petersonova institutu pro mezinárodní ekonomiku ve Washingtonu Monica de Bolle.

Americká Sněmovna reprezentantů zákon na snížení výdajů s názvem „jeden velký krásný návrh zákona“ (One Big Beautiful Bill Act) schválila v květnu rozdílem jediného hlasu. Ještě před hlasováním návrh obsahoval pětiprocentní daň místo schválených 3,5 procenta, doplňuje stanice Deutsche Welle. Senát, který rovněž ovládají Trumpovi republikáni, hodlá One Big Beautiful Bill Act schvalovat příští měsíc. Očekává se, že senátoři přijdou s pozměňovacími návrhy.

Přijetí tohoto zákona by bylo poslední známkou, že se Spojené státy stahují z Afriky, píše NYT a připomíná předchozí zrušení Agentury pro mezinárodní rozvoj (USAID) a vysoká cla, která Trump zavedl nejen u afrických států.

Analytici upozorňují, že kroky Trumpovy vlády zaženou miliony lidí do ještě hlubší chudoby, zpomalí růst ekonomiky afrických států a navzdory tomu, v co Bílý dům doufá, ještě víc vybudí migraci. „Když máte finanční nebo ekonomické potíže, ve skutečnosti to migraci zvyšuje,“ podotýká ghanská podnikatelka a poradkyně Amma Gyampo, jež americkou daň označuje za „útok na štědrost diaspory“.

Důsledkem vyšších daní navíc může být i to, že se lidé ve snaze poslat rodině peníze obrátí na méně důvěryhodné prostředníky. Třeba „kurýry“, kteří pravidelně létají z USA do Afriky a zpět a za poplatek doručují hotovost, elektroniku a jiné cennosti. Afričané se také víc a víc uchylují ke kryptoměnám, dodává NYT.