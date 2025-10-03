Šéf muzea odmítl dát Trumpovi historický meč pro krále Karla, přišel o práci

Šéf Eisenhowerovy prezidentské knihovny Todd Arrington rezignoval poté, co rozhněval americkou vládu svým odporem proti tomu, aby šéf Bílého domu Donald Trump při návštěvě Británie daroval králi Karlovi III. originální Eisenhowerův meč. Arrington uvedl, že odešel z donucení, protože mu bylo řečeno, že pokud nerezignuje, bude propuštěn.
Americká diplomacie chtěla králi darovat meč exprezidenta Dwighta D. Eisenhowera, aby zdůraznila důležitost vztahů mezi USA a Spojeným královstvím po druhé světové válce. Arrington to ale podle BBC odmítl s tím, že knihovna nemůže vládě předat artefakt, který přijala jako dar.

Arrington údajně nabídl, že najde pro Karla III. jiný vhodný dar, ale úředníci se nadále dožadovali originálního meče.

Prezident a první dáma Melania Trumpová nakonec králi v září na hradě Windsor darovali jeho repliku, kterou jim poskytla vojenská akademie West Point. Královně Camille pár věnoval vintage brož od společnosti Tiffany & Co z 18karátového zlata, diamantů a rubínů.

Bílý dům dosud nereagoval na žádost o komentář kauzy. „Situace vedla k nespokojenosti představitelů Trumpovy administrativy s Arringtonem,“ informovala stanice CBS. Arrington nicméně popřel spekulace, že by se o Trumpovi nebo jeho vládě vyjádřil negativně.

„Je to stoprocentně nepravdivé. Nikdy jsem o nikom neřekl ani slovo špatného. Mluvil jsem s kolegy o tom, že se snažíme najít jiný meč nebo artefakt, něco, co bychom jim mohli dát, aby to prezident dal králi, a nikdy jsem nikoho neznevažoval,“ brání se nyní ředitel knihovny v Eisenhowerově rodném městě v Abilene v Kansasu.

Instituce má ve své sbírce hned několik mečů exprezidenta, včetně šavle a čestného meče, jež jsou součástí aktuální výstavy. Eisenhower, který byl prezidentem v letech 1953 až 1961, sloužil během druhé světové války jako vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě.

Arrington pracoval jako šéf Eisenhowerovy knihovny od loňského srpna. Jde o jednu z šestnácti prezidentských knihoven v USA, které provozuje Národní archiv. Ten je také zodpovědný za najímání ředitelů knihoven a Bílý dům nemá slovo v propouštění a najímání těchto zaměstnanců.

Arrington řekl CBS, že by se do své práce rád vrátil. „Bez váhání. Miluji tu práci, miluji lidi, miluji historii. Moc bych si to přál,“ konstatoval.

