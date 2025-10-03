Americká diplomacie chtěla králi darovat meč exprezidenta Dwighta D. Eisenhowera, aby zdůraznila důležitost vztahů mezi USA a Spojeným královstvím po druhé světové válce. Arrington to ale podle BBC odmítl s tím, že knihovna nemůže vládě předat artefakt, který přijala jako dar.
Arrington údajně nabídl, že najde pro Karla III. jiný vhodný dar, ale úředníci se nadále dožadovali originálního meče.
|
Přepisování dějin „zdravým rozumem“. Trump upraví muzea podle svého pohledu
Prezident a první dáma Melania Trumpová nakonec králi v září na hradě Windsor darovali jeho repliku, kterou jim poskytla vojenská akademie West Point. Královně Camille pár věnoval vintage brož od společnosti Tiffany & Co z 18karátového zlata, diamantů a rubínů.
Bílý dům dosud nereagoval na žádost o komentář kauzy. „Situace vedla k nespokojenosti představitelů Trumpovy administrativy s Arringtonem,“ informovala stanice CBS. Arrington nicméně popřel spekulace, že by se o Trumpovi nebo jeho vládě vyjádřil negativně.
|
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
„Je to stoprocentně nepravdivé. Nikdy jsem o nikom neřekl ani slovo špatného. Mluvil jsem s kolegy o tom, že se snažíme najít jiný meč nebo artefakt, něco, co bychom jim mohli dát, aby to prezident dal králi, a nikdy jsem nikoho neznevažoval,“ brání se nyní ředitel knihovny v Eisenhowerově rodném městě v Abilene v Kansasu.
Instituce má ve své sbírce hned několik mečů exprezidenta, včetně šavle a čestného meče, jež jsou součástí aktuální výstavy. Eisenhower, který byl prezidentem v letech 1953 až 1961, sloužil během druhé světové války jako vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě.
|
Trump nařídil odstranění protiamerické ideologie z muzea. Není zřejmé, co tím myslí
Arrington pracoval jako šéf Eisenhowerovy knihovny od loňského srpna. Jde o jednu z šestnácti prezidentských knihoven v USA, které provozuje Národní archiv. Ten je také zodpovědný za najímání ředitelů knihoven a Bílý dům nemá slovo v propouštění a najímání těchto zaměstnanců.
Arrington řekl CBS, že by se do své práce rád vrátil. „Bez váhání. Miluji tu práci, miluji lidi, miluji historii. Moc bych si to přál,“ konstatoval.