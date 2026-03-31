Zlatá socha se sevřenou pěstí, letadla v lobby. Trump ukázal plány knihovny v Miami

Americký prezident Donald Trump pokračuje v budování svého odkazu. V Miami na Floridě chce postavit mrakodrap se zlatým vchodem, v němž vznikne prezidentská knihovna. Na zveřejněných vizualizacích jsou místo knih vidět letadla, pozlacený eskalátor i Trumpova zlatá socha se sevřenou pěstí. V Bílém domě zároveň pokračují plány na výstavbu tanečního sálu, který ještě může narazit u federálního soudu. I zde se objevují bizarní detaily, například schodiště vedoucí nikam.

„Tato památná stavba na nábřeží v Miami na Floridě bude trvalým svědectvím o úžasném člověku, výjimečném developerovi a nejskvělejším prezidentovi, jakého kdy naše země měla,“ uvedl na síti X Trumpův syn Eric s tím, že v projektu v posledních měsících nechal své srdce i duši. Zároveň zveřejnil video s vizualizací budoucí knihovny.

Kromě prezidentské letky a několika armádních letounů má budova zahrnovat zlatý vstup, pozlacený eskalátor i sochu Donalda Trumpa s pravicí sevřenou v pěst. Nechybí ani replika Oválné pracovny a plánovaného tanečního sálu v Bílém domě. Exteriér doplňuje výrazný nápis „Trump“, střešní zahrada a americká vlajka za prosklenou fasádou.

Stejné video krátce předtím sdílel i sám prezident na své síti Truth Social. Vizualizace je dostupná také na webu trumplibrary.org, kde lze na projekt přispět. Pozornost vzbudilo, že v návrhu – alespoň podle zveřejněných záběrů – chybí knihy. Některé prvky naopak odkazují na Trumpovu politickou kariéru, všímá si stanice CNN.

Například zmíněný eskalátor může připomínat ten, po němž Trump sjel při oznámení své první kandidatury. Socha se sevřenou pěstí zase odkazuje na incident ve městě Butler, kde před dvěma lety přežil pokus o atentát a gestem se sevřenou pěstí se obrátil na přihlížející fanoušky.

Prezidentské knihovny nejsou ve Spojených státech ničím neobvyklým. V Trumpově případě se ale demokraté v Kongresu zajímají o financování projektu.

Více než 60 milionů dolarů mu přislíbily či poskytly soukromé firmy, včetně ABC News, Paramount a společnosti Meta, která vlastní Facebook a Instagram. A to poté, co se dořešily žaloby na tyto firmy za to, že prezidenta údajně poškodily tím, že mu odepřely přístup na své sociální sítě anebo ho podle mínění žalujících pomlouvaly ve svém zpravodajství.

Východní křídlo Bílého domu šlo kvůli Trumpově tančírně celé k zemi

Část těchto peněz měla jít do fondu, který však loni zrušili floridští úředníci z důvodu, že nepředložil povinnou výroční zprávu. Demokratičtí senátoři se tak ptají, kam tyto peníze zmizely. „Ještě víc se prohlubují obavy z korupce, které byly patrné už v době uzavření dohody,“ varují podle deníku The Times.

Některým obyvatelům Miami pak vadí i lokace budoucí knihovny, dodává The Wall Street Journal. Pokud vše vyjde podle plánu, bude stát vedle Věže svobody, ve které v 60. letech přijímali statisíce kubánských uprchlíků. Budova je dnes symbolem a památkou místní komunity přistěhovalců – a Trumpova knihovna by ji podle zveřejněných vizualizací zřejmě zastínila.

Schody vedoucí nikam a čekání na razítko

Narazit ještě potenciálně může i Trumpova přestavba východního křídla Bílého domu. Právě tam má vzniknout nový taneční sál za zhruba 400 milionů dolarů. Prezident rekonstrukci hájil i na své nedělní tiskové konferenci na palubě letounu Air Force One.

„Mám tolik práce, že na to nemám čas. Vedu války a další věci. Ale toto je velmi důležité, protože to s námi bude ještě hodně dlouho a myslím, že to bude nejlepší taneční sál na světě,“ řekl, zatímco novinářům ukazoval nové vizualizace sálu. Stavbu tento týden čeká klíčový moment – Národní komise pro plánování hlavního města má ve čtvrtek hlasovat, zda schválí konečnou verzi koncepce.

Válečné tance kolem Trumpova tanečního sálu. Bourání v Bílém domě rozděluje USA

Vzhledem k tomu, že v komisi zasedají Trumpovi spojenci, jde pravděpodobně o formalitu, stále je však možné, že celou rekonstrukci zastaví. Tu navíc provázejí některé bizarní detaily. Jako třeba schodiště, které nikam nevede. Architekti a historici ukazují i na další nedostatky, například falešná okna na severní straně nebo sloupy omezující výhled ze sálu.

I na tento projekt získal prezident miliony dolarů od soukromých společností a také v tomto případě průzkumy veřejného mínění ukázaly, že o něj Američané příliš nestojí. Podle průzkumu z minulého měsíce se až 58 procent respondentů vyslovilo proti demolici východního křídla. Veřejnost také komisi poslala přes 35 tisíc připomínek, přičemž 97 procent z nich prezidentovy plány kritizovalo.

Proti bourání se postavila i organizace, kterou americký Kongres pověřil ochranou historických budov. Podala žalobu, o které zřejmě tento týden rozhodne federální soudce Richard Leon. Ten zvažuje, zda projekt zastavit. Podle listu The Washington Post soudce očekává, že se Trump proti jeho verdiktu odvolá, a to potenciálně až k Nejvyššímu soudu. Sám prezident to ve svém letadle označil za „hloupou žalobu“.

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Česko by mělo přehodnotit vztahy s Maďarskem, řekl Pavel

Český prezident Petr Pavel si prohlíží čestnou stráž v Rize. (10. března 2026)

Česko by mělo podle prezidenta Petra Pavla přehodnotit vztahy s Maďarskem včetně toho, jaké informace bude Praha s Budapeští sdílet. Řekl to dnes České televizi v reakci na zveřejněný obsah hovorů...

31. března 2026  16:03,  aktualizováno  16:12

Nemám dobrou zprávu, řekla na Ukrajině Kallasová. Nemůže jí zaručit unijní půjčku

Sledujeme online
Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová (uprostřed) při návštěvě pietní...

Šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová podle serveru RBK-Ukrajina v Kyjevě řekla, že nemá dobré zprávy, neboť nemůže s jistotou říct, že EU poskytne Ukrajině půjčku ve výši 90 miliard eur (zhruba 2,2...

31. března 2026  16:11

Babiš chce, ať Slovensko ukončí ropnou nouzi, Fico otevření ropovodu Družba

Tisková konference premiérů Andreje Babiše a Roberta Fica po jednání ministrů...

Česká vláda Andreje Babiše a slovenská Roberta Fica se sešly na zámku Nová Horka u Studénky. „Máme si co říci, jsme největší obchodní partneři,“ řekl po jednání Babiš. „Chci ocenit mimořádně aktivní...

31. března 2026,  aktualizováno  16:10

Jako Mulder a Scullyová. Nová Akta X ukázala obsazení rolí vyšetřovatelů FBI

Režisér Ryan Coogler oznámil obsazení nových postav v rebootu seriálu Akta X....

Slavný sci-fi seriál z přelomu tisíciletí Akta X se dočká rebootu. Na svědomí ho bude mít scenárista a režisér oscarového snímku Hříšníci Ryan Coogler. Společnost Hulu nedávno odsouhlasila výrobu...

31. března 2026  16:05

Zlatá socha se sevřenou pěstí, letadla v lobby. Trump ukázal plány knihovny v Miami

Americký prezident Donald Trump pokračuje v budování svého odkazu. V Miami na...

Americký prezident Donald Trump pokračuje v budování svého odkazu. V Miami na Floridě chce postavit mrakodrap se zlatým vchodem, v němž vznikne prezidentská knihovna. Na zveřejněných vizualizacích...

31. března 2026  16:04

Zvítězí Věrní, nebo Zrádci? Na Křivoklátě skončilo natáčení nové série Zrádců

Premium
Kastelán na Křivoklátu Zdeněk Šinágl

V hradních sálech vystřídají na začátku dubna účastníky reality show opět návštěvníci. Začátkem roku totiž královský lovecký hrad Křivoklát poskytl útočiště televiznímu štábu a soutěžícím třetí řady...

31. března 2026

Letní prázdniny 2026 budou delší než loni. Kdy přesně začínají a kdy končí

ilustrační snímek

Školáci si letos užijí nejdelší letní prázdniny v příštích pěti letech. Naposledy půjdou do školy v pátek 26. června. A do lavic se vrátí hned 1. září, které připadá na úterý.

31. března 2026  15:43

Ministr Plaga zkrátil probíhající školní rok. Asociace ředitelů má výhrady

Robert Plaga (ANO), na tiskové konferenci po jednání s prezidentem Petrem...

Školní rok v základních a středních školách a konzervatořích letos skončí už v pátek 26. června, rozhodl ministr školství Robert Plaga (ANO). Původně měl školní rok skončit v úterý 30. června....

31. března 2026  14:56,  aktualizováno  15:37

Vlaky o Velikonocích posílí. Více vozů budou mít spoje na Moravu do Plzně i na jih

Ilustrační snímek

České dráhy posilují na začátku a na konci velikonočních prázdnin své vlaky. Posilové vozy budou především ve vlacích z Prahy do Ostravy, na Valašsko a střední Moravu, ale také do Českých Budějovic,...

31. března 2026  15:31

Vykácené duby zpevňovaly svah. Tak se aspoň omluvte, požadovali místní

Obec nechala na okraji Boršova nad Vltavou vykácet zhruba 50 dubů. (březen 2026)

Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku v posledních týdnech žije kauzou vykácených vzrostlých dubů na okraji obce. K zemi jich údajně šlo zhruba 50, některé prý byly i více než 200 let staré. Na...

31. března 2026  15:25

Zneklidňující scény, zatajený dech. Česká televize točí detektivní sérii o práci OSPOD

Obsazení seriálu V zájmu dítěte z dílny České televize

Česká televize chystá na jaro příštího roku nový dramatický seriál V zájmu dítěte. Osmidílná detektivně laděná série režiséra Pavla Soukupa se zaměří na příběhy inspirované činností sociálních...

31. března 2026  15:18

„Nerealistické.“ Merze kvůli výroku o návratu Syřanů kritizuje i vlastní strana

Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....

Německý kancléř Friedrich Merz čelí kritice za výrok, že by se z Německa mělo do vlasti vrátit 80 procent Syřanů. Pronesl ho v pondělí po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou a...

31. března 2026  10:47,  aktualizováno  15:08

