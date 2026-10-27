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Svatba, teď lov v Mongolsku. Trumpův syn se dál paktuje s ruským oligarchou

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  16:04
Donald Trump Jr. vystupuje na konferenci AmericaFest 2024 v Phoenixu

Donald Trump Jr. vystupuje na konferenci AmericaFest 2024 v Phoenixu | foto: Reuters

Šéf Mezinárodní boxerské asociace Umar Kremlev (22. dubna 2026)
Ruský diktátor Vladimir Putin s oligarchou a šéfem Mezinárodní boxerské...
Elon Musk, Donald Trump, Donald Trump jr. a Rober Kennedy jr. jedí v Air Force...
Ruský diktátor Vladimir Putin s oligarchou a šéfem Mezinárodní boxerské...
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Donald Trump junior, nejstarší syn amerického prezidenta Donalda Trumpa, na konci srpna strávil několik dní s ruským oligarchou Umarem Kremlevem. Jeli spolu lovit do Mongolska, zjistil list Financial Times. Kremlev Trumpovi mladšímu těsně předtím také zaplatil svatební oslavy, syn šéfa Bílého domu však tvrdí, že ho se šéfem Mezinárodní boxerské asociace pojí pouhá vášeň pro lov.

Britský list Financial Times s odkazem na popis svědků, letecká data a příspěvky na sociálních sítích uvádí, že se společný lovecký výlet Trumpa mladšího a Kremleva odehrál na konci srpna. Oligarcha se nejprve charterovým letem vydal z Kazachstánu do mongolské metropole Ulánbátaru, odkud dojel do Trumpova loveckého tábora na západě země.

Kromě Kremleva se cesty zúčastnil i podnikatel Arthur Martirosov, který má vazby na investiční fond Voskhod. Na ten se přitom vztahují americké sankce. Podle FT spolu Trump mladší a Kremlev strávili dva dny, načež se druhý jmenovaný vrátil do Ulánbátaru.

Jeden z účastníků popsal, že si oba dávali velký pozor na to, aby je spolu nikdo nevyfotil. Kremlev se svým výletem nicméně pochlubil na Telegramu, kde se údajně mihlo několik členů americké výpravy.

Ruský podnikatel spojený s Kremlem zaplatil oslavy po svatbě Trumpova syna

Mluvčí Trumpa juniora pak sdělil, že mezi prezidentovým synem a Kremlevem vzniklo přátelství a že oba spojuje vášeň pro lov, rybaření a venkovní aktivity. Představil je prý společný známý z lovecké komunity a tam společné vazby končí. Žádný společný byznys je prý nepojí. „Nikoho by nemělo překvapovat, že spolu letos jeli lovit,“ dodal mluvčí.

Trumpův syn během svého pobytu údajně ulovil vzácného argaliho altajského, ohrožený druh divoké ovce. V metropoli se pak setkal s mongolským prezidentem Uchnaagijnem Chürelsüchem.

Třiačtyřicetiletý Kremlev je předsedou Mezinárodní boxerské asociace a kromě toho dříve vedl i Ruskou boxerskou federaci. Letos v dubnu jej šéf Kremlu Vladimir Putin vyznamenal Řádem přátelství za přínos tělesné kultuře a sportu. Kremlev také Trumpovi mladšímu zaplatil svatební oslavy. Podle investigativního portálu ProPublica za ně utratil několik set tisíc dolarů.

Trump junior čelí obvinění z nelegálního lovu kachen u italských Benátek

„Náš drahý přítel Umar pro nás velmi štědře uspořádal dva úžasné večery plné oslav, a to až po naší svatbě. Byl to mimořádně štědrý svatební dar od přítele, a něco, za co jsme byli a stále jsme nesmírně vděční. Je politováníhodné, že je taková osobní a radostná událost vykreslována jako něco politického či podezřelého jen kvůli identitě nebo původu určité osoby,“ prohlásil Trump s chotí Bettinou.

Ruský oligarcha následně začátkem října uvedl, že mu Trumpův syn všechny peníze vynaložené na oslavy proplatil. Toto všechno se nicméně děje v době, kdy Rusko vede válku na Ukrajině, kterou Spojené státy oficiálně stále podporují a snaží se dojednat mírové rozhovory obou zemí.

Odborníci na tajné služby se tak domnívají, že i tyto osobní vztahy vytvářejí příznivé podmínky pro manipulaci. „Je úplně jedno, jestli mají lidé ty nejčestnější úmysly. Jakmile ruské bezpečnostní a zpravodajské služby zjistí, že někdo má vztah s osobou vysoké hodnoty, pokusí se to využít ve svůj prospěch,“ varuje bývalý ředitel pro kontrarozvědku při americké Národní bezpečnostní radě Holden Triplett.

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