Trump nebyl první. Neslavně končili v úřadu i jiní američtí prezidenti

Arnold Schwarzenegger se do toho opřel. „Patriotismus znamená stát za svou zemí. Ne za svým prezidentem,“ citoval tenhle bývalý republikánský guvernér bohaté Kalifornie s mečem v ruce velkého amerického prezidenta Theodora Roosevelta. Ten jako nejmladší americký prezident všech dob nastoupil před 120 lety do úřadu po atentátu na svého předchůdce Williama McKinleyho. Dobře věděl, co říká, aniž znal Donalda Trumpa, na něhož Arnold narážel.