Nahé ženy nekreslím, brání se Trump nařčení, že Epsteinovi přál k narozeninám

V narozeninovém albu, které pro amerického finančníka sestavila jeho partnerka Ghislaine Maxwellová, popřál Trump podle WSJ Epsteinovi „vše nejlepší“ se slovy „ať je každý den dalším nádherným tajemstvím“. Rovněž ho označil za přítele, se kterým má „mnoho společného“.

Podle deníku, který má dokument k dispozici, se vzkaz skládá z několika řádků textu napsaných na psacím stroji a orámovaných nakresleným obrysem nahé ženy. Pod jejím pasem je prezidentův podpis „Donald“, který napodobuje pubické ochlupení, uvedl list.

Do alba z roku 2003 se údajně zapsaly desítky Epsteinových spolupracovníků. Dokument podle WSJ prověřovali úředníci amerického ministerstva spravedlnosti v rámci svého vyšetřování obchodování se sexem, které vedli Epstein a Maxwellová.

Album obsahovalo básně, fotografie a pozdravy od podnikatelů, akademiků, Epsteinových bývalých přítelkyň nebo přátel z dětství.

Trump v reakci prohlásil, že není autorem vzkazu ani obrázku. „Tohle nejsem já. Je to falešný příběh Wall Street Journalu. V životě jsem nenakreslil žádný obrázek. Nekreslím obrázky žen. To není můj jazyk. Nejsou to moje slova,“ uvedl a pohrozil, že kvůli článku, který byl zveřejněn ve čtvrtek večer, podá na noviny žalobu.

Zpráva zřejmě zintenzivní zkoumání prezidentova vztahu s Epsteinem, kterého úřady poprvé zatkly v roce 2006 na základě obvinění ze sexuálního zneužívání nezletilých. V roce 2019 skončil ve vazbě podruhé a v cele spáchal sebevraždu.

Absurdní množství publicity, zlobí se Trump

Trump v pátek na sociální síti Truth Social napsal, že zmocňuje ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou, aby „na základě schválení soudem předložila veškerá svědectví před velkou porotou“ v rámci vyšetřování Epsteina. Zdůvodnil to „absurdním množství publicity, které je Jeffreymu Epsteinovi věnováno“.

Bondiová, kterou část Trumpových stoupenců a krajně pravicoví influenceři obviňují ze snahy utajit některé skutečnosti, na to reagovala vyjádřením, že je připravena v pátek požádat soud o zveřejnění daných dokumentů.

Trumpova administrativa minulý týden oznámila, že žádné další materiály o zesnulém finančníkovi nezveřejní, což pobouřilo řadu stoupenců prezidenta, mezi nimiž bují konspirační teorie, že se úřady snaží ochránit bohatou elitu, s níž se Epstein stýkal.

Podle jedné z nejdramatičtějších teorií Epsteina – s nímž se v minulosti léta potkával i Trump, který ho označoval za skvělého člověka, se kterým má mnoho společného – zavraždily mocné osobnosti, aby zakryly svou roli ve finančníkových sexuálních zločinech na dětech. Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vazbě, kde čekal na soud.

Ve společném prohlášení zveřejněném minulé pondělí ministerstvo spravedlnosti a Federální úřad pro vyšetřování (FBI) uvedly, že neexistují žádné důkazy podporující řadu dlouho udržovaných konspiračních teorií o Epsteinově smrti a jeho údajné klientele.

Podle zprávy ministerstvo ani FBI nemají důkazy o tom, že Epstein vydíral vlivné osobnosti, vedl si seznam klientů nebo že byl zavražděn.

Trump sám v minulosti o případu šířil konspirační teorie, když naznačoval, že Epstein nemusel spáchat sebevraždu a případ dával do souvislosti s exprezidentem Billem Clintonem.

Nyní se veřejně postavil za Bondiovou, která dříve slibovala zveřejnit důležité informace o Epsteinovi, včetně mnoha jmen, a za slabochy označil ty republikány, kteří zpochybňují postup jeho administrativy. Tlak ze strany vlivných představitelů strany i krajní pravice a části veřejnosti ale neustal.