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Trump hrozí Íránu „tvrdým úderem“. Chce ovládnout ostrov Charg i ropný průmysl

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Sledujeme online   14:46aktualizováno  14:56
Spojené státy ve čtvrtek v noci provedou velmi tvrdé údery proti Íránu a v blízké budoucnosti obsadí íránský ostrov Charg a zmocní se ropné infrastruktury. Na síti Truth Social to napsal americký prezident Donald Trump.
Pohled na íránský ostrov Charg, na kterém se nachází hlavní terminál pro vývoz...

Pohled na íránský ostrov Charg, na kterém se nachází hlavní terminál pro vývoz ropy. Ostrov leží asi 25 kilometrů jižně od pevniny. (17. března 2026) | foto: AFP / EUROPEAN SPACE AGENCY / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Donald Trump (10. června 2026)
Íránský ostrov Charg v Hormuzském průlivu se stal terčem útoku Američanů. (9....
Další úder. USA útočily na Írán, ten uzavřel Hormuzský průliv a zasáhl v něm...
Donald Trump (9. června 2026)
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USA převezmou plnou kontrolu nad íránskou ropou a zemním plynem, obdobně jako to udělaly ve Venezuele, dodal Trump s tím, že tam to „skvěle“ funguje jak pro Venezuelu, tak pro Spojené státy.

Připravujeme podrobnosti.

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