USA převezmou plnou kontrolu nad íránskou ropou a zemním plynem, obdobně jako to udělaly ve Venezuele, dodal Trump s tím, že tam to „skvěle“ funguje jak pro Venezuelu, tak pro Spojené státy.
Připravujeme podrobnosti.
USA převezmou plnou kontrolu nad íránskou ropou a zemním plynem, obdobně jako to udělaly ve Venezuele, dodal Trump s tím, že tam to „skvěle“ funguje jak pro Venezuelu, tak pro Spojené státy.
Připravujeme podrobnosti.
Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...
Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...
Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...
V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...
Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...
Kvůli poškozeným trolejím se v Praze ve čtvrtek dopoledne zastavila vlaková doprava mezi hlavním nádražím a Smíchovem. Provoz byl silně omezený také přímo na hlavním nádraží. Oznámil to mluvčí Správy...
Krajský soud v Pardubicích začne na konci června řešit případ vraždy sedmatřicetileté ženy z Líšnice na Žamberecku. Z její smrti je obžalován její manžel, který podle spisu čin maskoval jako...
Na Evropskou komisi se rozhodli obrátit opoziční Piráti kvůli navržené změně zákona o střetu zájmů, kterou předložili vládní poslanci. „Evropská komise musí vědět, že se v Česku připravuje účelová...
U obce Klášter nedaleko Nepomuku na Plzeňsku havaroval ve čtvrtek odpoledne autobus vezoucí děti. Podle záchranářů se nehoda pravděpodobně obešla bez zranění. Autobus zůstal na silnici nakloněný,...
Spojené státy ve čtvrtek v noci provedou velmi tvrdé údery proti Íránu a v blízké budoucnosti obsadí íránský ostrov Charg a zmocní se ropné infrastruktury. Na síti Truth Social to napsal americký...
Evropská centrální banka zvýšila základní úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Klíčová depozitní sazba tak vzrostla na 2,25 procenta. ECB své rozhodnutí zdůvodnila tím, že válka na Blízkém východě...
Ve druhé polovině června čekají Vimperk velké oslavy. Před 25 lety zde byl založen první výrobní závod společnosti Rohde & Schwarz mimo Německo. Významné jubileum připomene velká akce pro veřejnost,...
V bavorském Weidenu ve čtvrtek začal soud kvůli nelegálnímu vyvezení stovek tun odpadu z Německa do Česka. Obžalobě čelí majitel německé firmy Roth International, kterému hrozí dlouholeté tresty...
Britský ministr obrany John Healey ve čtvrtek rezignoval kvůli sporu s premiérem Keirem Starmerem, který podle něho nevyčlenil dostatek zdrojů potřebných k obraně země. Britské ministerstvo obrany a...
Olomoucký krajský soud se bude příští týden zabývat případem otrav zaměstnanců zbrojovky Excalibur Army ve Šternberku na Olomoucku v roce 2023. Obžalobě z vraždy a pokusu o ni čelí Jiří Kudlička,...
U Krajského soudu v Plzni pokračovalo hlavní líčení s vězněm Patrikem Pilem, který je obžalovaný z toho, že v borské věznici uškrtil spoluvězně. Jako důvod uvedl, že byl pod psychickým nátlakem. U...
Americký prezident Donald Trump opět vyvolal pozornost. Tentokrát svým vyjádřením k inflaci, která ve Spojených státech podle údajů za letošní květen překročila hranici čtyř procent. Přestože se...