„Velmi dobré rozhovory.“ Trump odložil útoky na elektrárny, Írán jednání popřel

Americký prezident Donald Trump nařídil ministerstvu obrany na pět dnů podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu. Oznámil to na síti Truth Social s tím, že Spojené státy vedly v posledních dvou dnech „velmi dobré“ a „produktivní“ rozhovory s Íránem o úplném ukončení války. Teherán jakákoliv přímá i nepřímá jednání popřel. Tamní ministerstvo zahraničí ovšem uvedlo, že existují iniciativy směřující ke zmírnění konfliktu.
Donald Trump (20. března 2026)

Teherán opět čelil útokům. (23. března 2026)
Příslušník policejních složek v Teheránu (23. března 2026)
Snímek z videa, které podle USA ukazuje zničení íránského dronu na neznámém...
Odložení vojenských akcí Trump podmínil úspěchem aktuálních schůzek a diskuzí, které podle něj budou pokračovat v tomto týdnu. Dosavadní vyjednávání označil mimo jiné za detailní a jdoucí do hloubky.

Svým rozhodnutím Trump prodloužil sobotní ultimátum, kdy dal blízkovýchodní zemi 48 hodin na úplné otevření Hormuzského průlivu, a to právě pod pohrůžkou zničení íránských elektráren.

Zaminujeme Záliv a udeříme na elektrárny v regionu, varuje Írán USA před invazí

Íránská oficiální média Trumpovo oznámení interpretují tak, že Spojené státy pozastavily své záměry pod dojmem hrozící íránské odvety. Teherán uvedl, že v případě úderů na svou energetickou infrastrukturu zaútočí na elektrárny v celém arabském regionu.

Na seznamu zařízení, na které by Írán mohl udeřit, je podle agentury Fars také jaderná elektrárna ve Spojených arabských emirátech.

Íránská agentura Fars nicméně s odkazem na svůj zdroj tvrdí, že Írán se Spojenými státy nejedná přímo ani nepřímo. Ministerstvo zahraničí se nicméně domnívá, že cílem Trumpova kroku je dosáhnout snížení cen ropy, aby mohl pokračovat s vojenským tažením proti Íránu.

Otevřete Hormuzský průliv, jinak zničíme elektrárny, zuří Trump. Írán hrozí blokádou

Íránské revoluční gardy na Trumpa v pondělí reagovaly prohlášením, že v případě útoku bude Teherán v odvetě útočit na izraelské elektrárny a také elektrárny zásobující elektřinou americké základny v regionu.

Před začátkem války procházela Hormuzským průlivem zhruba pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Kvůli hrozbám a útokům na lodě ze strany Íránu se provoz snížil přibližně o 90 procent, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy i plynu.

Chameneí jako nový vůdce Íránu je jasný vzkaz světu, říká politoložka Eva Taterová

Nové stanici Českomoravská dominují desky z černého skla a mohutné eskalátory

Po náročné rekonstrukci se znovu otevřela stanice metra Českomoravská. (20....

Stanice metra Českomoravská je po více než roční rekonstrukci opět v provozu. První cestující ji mohli obdivovat v pátek po půl desáté, plnou zatěžkávací zkouškou projde příští týden, kdy se v...

Na festival Comic-Con v Praze dorazilo za tři dny rekordních 28 000 fanoušků

Sedmý ročník festivalu popkultury Comic-Con Prague (14. března 2026)

Festival popkultury Comic-Con Prague za tři dny přilákal přes 28 000 fanoušků, nejvíce za svoji sedmiletou existenci. Doposud rekordních 27 000 návštěvníků zaznamenal festival předloni. Letos se také...

Zemřel americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let. Ještě den před smrtí trénoval

Zemřel legendární americký herec Chuck Norris, bylo mu 86 let (20. března 2026)

Ve věku 86 let zemřel americký herec Chuck Norris, informovala agentura AFP s odkazem na rodinu. Proslavily ho role v akčních filmech. Než se stal hercem, slavil úspěchy v bojových sportech. Byl...

Novináři odhalili Banksyho tajemnou identitu. Ukrýval se všem na očích

Nové Banksyho dílo na soudní budově zpodobňuje soudce bijícího demonstranta....

Vyšetřování jako z detektivky podnikli novináři z agentury Reuters, aby vystopovali notoricky známého graffiti umělce, který vystupuje pod přezdívkou Banksy. Stopy je zavedly až na Ukrajinu. Novináři...

Letnou zaplnil protest proti vládě. Svěrák vyzval k obraně veřejnoprávních médií

Mladík mává vlajkou na střeše budovy na Letenské pláni při probíhající...

Až 250 tisíc lidí zaplnilo v sobotu pražskou Letenskou pláň na demonstraci proti vládě, kterou pořádal spolek Milion chvilek pro demokracii. Řečníci se na pódiu postavili proti snižování obranných...

Koalice navrhuje zatím částečné zrušení poplatků pro Českou televizi i rozhlas

Přímý přenos
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury...

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury navrhne v úterý jako poslanecký návrh částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Zrušeny...

23. března 2026  11:02,  aktualizováno  13:54

„Velmi dobré rozhovory." Trump odložil útoky na elektrárny, Írán jednání popřel

Sledujeme online
Donald Trump (20. března 2026)

Americký prezident Donald Trump nařídil ministerstvu obrany na pět dnů podmínečně odložit útoky na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu. Oznámil to na síti Truth Social s tím, že Spojené...

23. března 2026  13:33

Soud potrestal zneužívání holčiček, jejich matka se obžalovaného zastávala

Ilustrační snímek

Sedm a půl roku vězení dostal dnes u pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové muž, který podle obžaloby šířil dětskou pornografii a dlouhodobě sexuálně zneužíval nezletilé neteře své...

23. března 2026  13:21

Zemřel francouzský expremiér Jospin. Zažil kohabitaci i porážku od Le Pena

Francouzský premiér Lionel Jospin (26. března 2002)

Ve věku 88 let zemřel bývalý francouzský premiér Lionel Jospin. Jeho rodina uvedla, že zemřel v neděli. Socialista Jospin stál v čele kabinetu v letech 1997 až 2002 za vlády středopravicového...

23. března 2026  10:29,  aktualizováno  13:08

Raper u soudu. Hard Ricovi hrozí za loupež a vydírání několik let vězení, přiznal vinu

Raper Hard Rico přichází k soudu. (23. března 2026)

U Krajského soudu v Ostravě začal sledovaný případ se skupinou čtyř mužů a jedné ženy, kterou údajně vedl třiadvacetiletý Enrico Pešta, známý jako romský raper pod pseudonymem Hard Rico. Za loupež a...

23. března 2026  9:07,  aktualizováno  12:59

První prodloužený víkend se blíží. Kdy jsou velikonoční prázdniny a zavřené obchody

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

První prodloužený víkend letošního roku se blíží. Školáci budou mít volno už ve čtvrtek 2. dubna, ostatní na Velký pátek 3. dubna, kdy je státní svátek. Velikonoce jsou také první ze svátků, kdy jsou...

23. března 2026  12:46

Zemřela zakladatelka Konta Bariéry Božena Jirků. Pavel ji vyznamenal

Ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků

Ve věku 78 let zemřela dlouholetá ředitelka Nadace Charty 77 a zakladatelka Konta Bariéry Božena Jirků. Na Facebooku o tom informoval charitativní projekt Konto Bariéry. Podle informací serveru Blesk...

23. března 2026  12:30,  aktualizováno  12:45

Nejsem Epstein, jsem Pete. Dvojník delikventa z virálního videa promluvil

Nejsem Epstein, přesvědčuje lidi jeho dvojník z Floridy

„Nejsem Jeffrey Epstein,“ tvrdí muž z Floridy, který se stal předmětem internetových memů a videí pro svou hlubokou podobnost k odsouzenému sexuálnímu deviantovi Jeffreymu Epsteinovi. Na sociálních...

23. března 2026  12:42

Ekonomika musí zase růst, nařídil Putin kvůli poklesu ruského HDP

Ruský prezident Vladimir Putin na ekonomické poradě v Kremlu 23. března 2026

Ruská ekonomika ztrácí na výkonu. Hrubý domácí produkt země byl letos v lednu o 2,1 procentního bodu nižší než před rokem, uvedl prezident Vladimir Putin na poradě o ekonomických problémech. Podle...

23. března 2026  12:36

Výsledek voleb v Porýní-Falci je katastrofa pro sociální demokraty, píše německý tisk

Členové SPD sledují první povolební prognózy v Mohuči, které ukázaly náskok...

Ačkoli je vítězem nedělních voleb ve spolkové zemi Porýní-Falc Křesťanskodemokratická unie (CDU) a strana Alternativa pro Německo (AfD) zdvojnásobila zisk z minulých voleb, řada tamních médií se...

23. března 2026  6:32,  aktualizováno  12:30

Na Nymbursku se srazil osobní a nákladní vlak, provoz na trati stál

Následky srážky vlaků v Křinci na Nymbursku. (23. března 2026)

V Křinci na Nymbursku se v pondělí ráno srazil osobní a manipulační vlak, nikdo se nezranil, vlaky nevykolejily. Událost vyšetřuje Drážní inspekce (DI), odhad škody je 20 tisíc korun, řekl generální...

23. března 2026  8:47,  aktualizováno  12:25

Vláda nejspíš jedná i o požáru ve firmě, která vyrábí i drony pro Ukrajinu

Přímý přenos
Premiér Andrej Babiš přichází na jednání vlédy (23. března 2026)

Vláda se nejspíš zabývá pátečním požárem v pardubické hale firmy LPP Holding, která mimo jiné vyrábí drony pro Ukrajinu. Policie požár prověřuje pro podezření na teroristický útok. K útok se...

23. března 2026  5:50,  aktualizováno  12:25

