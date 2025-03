Aktivisté Trumpovi poničili golfové hřiště, ten už hrou strávil třetinu mandátu

„Obyčejní lidé už nemohou nadále jen tak sedět, zatímco americká vláda vyzbrojuje Izrael a plánuje etnickou čistku v Gaze. Palestina patří Palestincům,“ napsala v sobotu ke svému činu skupina Palestine Action.

Právě ta pronikla do resortu Turnberry, kde červenou barvou na zdi nastříkala hesla jako „svobodnou Palestinu“, na trávník zase velkými písmeny napsala „Gaza není na prodej“. Vandalové také zničili některé lampy a vykopali díry do toho nejcennějšího – samotného greenu.

Reagovali tak na Trumpův záměr získat území zničené válkou Izraele proti palestinskému teroristickému hnutí Hamás, vyhnat palestinské obyvatele a Gazu pak přetvořit v „Riviéru Blízkého východu“. Skotská policie oznámila, že se činem v resortu, který Trump koupil v roce 2014 za 65 milionů dolarů (1,5 miliardy korun), zabývá.

Sám Trump se k útoku na svůj majetek dosud nevyjádřil. Svou láskou ke golfu je však známý, s holí v ruce strávil i velkou část svého prvního funkčního období – přestože během předvolební kampaně slíbil, že se „na rozdíl od Obamy“ rozhodně flákat nebude. „Budu pro vás pracovat, nebudu mít čas hrát golf,“ řekl v srpnu 2016.

Podle portálu Trump Golf Track se odhaduje, že během prvního prezidentského období odehrál 261 kol golfu, „tedy jedno kolo každých 5,6 dne“. A nezahálí ani nyní. Od inaugurace uplynulo devětačtyřicet dní – z toho čtrnáct Trump strávil na golfu. Řečeno ještě jinak – z celkových sedmi víkendů takto odpočíval o šesti. Web to dokládá videi z příjezdů prezidentské kolony do některého z Trumpových resortů nebo záběry hlavy státu v golfovém vozíku.

Naposledy si zahrál v neděli a předtím třeba okamžitě poté, co se v Oválné pracovně pohádal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. „Po dalším katastrofickém týdnu v Bílém domě je dnes Trump zpět na golfu,“ napsal ironicky na síti X účet Republikáni proti Trumpovi.

List The Washington Post pak koncem února přinesl tabulku rozdělenou podle toho, kde přesně právě Trump hrál. Na výběr má – kromě skotského Turnberry, kde se od nástupu do funkce zatím zřejmě neukázal – například hřiště ve Westchesteru v New Yorku, v golfovém klubu Trump National Doral v Miami, ve West Palm Beach na Floridě a na mnoha dalších místech po celém světě. Zrovna, když mu ničili hřiště ve Skotsku, odpaloval míčky nedaleko svého sídla Mar-a-Lago.

Manévry za 18 milionů dolarů

Podle magazínu Forbes měla tato část Trumpova portfolia, tedy golfové resorty a soukromé kluby, k loňskému říjnu hodnotu zhruba jedné miliardy dolarů a patřila k nejrychleji rostoucímu jmění prezidenta. I na finance přitom média v tomto ohledu upozorňují. Nejde totiž jen o to, že Trump úřaduje ze svých soukromých sídel a už je na trávníku skoro častěji než v kanceláři.

Podle analýzy portálu HuffPost už stál Trumpův golf americké daňové poplatníky přes 18 milionů dolarů (414 milionů korun), čímž prezident překonal částku 151,5 milionu dolarů, kterou utratil během svého prvního funkčního období. Nároky na jeho bezpečí se totiž od té doby zpřísnily vzhledem ke dvěma pokusům o atentát.

Jak píše list The Guardian, pro šerifa okresu Palm Beach Rica Bradshawa a jeho zástupce už se manévry kolem prezidentových cest staly rutinou. „Téměř každé úterý v posledních týdnech zveřejňuje Federální letecký úřad na svých webových stránkách oficiální ‚oznámení pro letce‘, v němž upozorňuje na nadcházející omezení letů nad jižní Floridou,“ popisuje praxi před tím, než Trump vyrazí „na další golfový víkend“.

„Jeho stále častější a rušivé cesty domů rychle začínají vyčerpávat zdroje okresu,“ podotýká deník, podle nějž musí Bradshaw na ochranu Trumpova sídla a celé kolony mířící z letiště do cíle nasadit vrtulníky, lodě a pozemní hlídky. Požadavky Tajné služby na pomoc při ochraně Trumpa, jeho rodiny a doprovodu jsou „značné“, řekl šerif minulý měsíc těsně předtím, než prezident opět přiletěl, a to na šest dní.

„Už jsme slyšeli nějaké informace o tom, že možná bude trávit více času tady než ve Washingtonu. Určitě uvidíte, že si přivede lídry ze světa. To je významný posun v nákladech na bezpečnost,“ naznačil Bradshaw. The Guardian pak dodává, že kdykoli si prezident přeje cestovat, je letoun Air Force One natankovaný a plně obsazený, což představuje hodinové provozní náklady blížící se 200 tisícům dolarů (4,6 milionu korun).

Komentátor deníku The Washington Post poznamenal, že exprezident Joe Biden během svého mandátu také rád trávil víkendy u sebe doma. Byly tu však podle něj dva velké rozdíly. Zaprvé, Biden cestoval do svých soukromých domů, nikoli do aktivních podniků, v nichž se bavil, a nežádal o příspěvky od platících zákazníků. Za druhé, cestování do soukromého domu v Delaware je mnohem méně nákladné než cestování do rozlehlého sídla na Floridě, které hostí soukromé osoby a akce.

Poprvé se Trump na golf vydal šest dní po inauguraci. Když se ho média ptala, zda bude mít v Miami čas si zahrát, odpověděl: „Ne, nemyslím si. Jsem zaneprázdněný.“ O dva dny později ho vyfotili, jak obchází jamky v resortu Doral.