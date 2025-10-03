Jestli nepřijmete mírový plán do neděle večer, zažijete peklo, hrozí Trump Hamásu

Autor: ,
  16:37
Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil, že teroristické hnutí Hamás musí přijmout jeho mírový plán pro Pásmo Gazy do nedělních 18:00 washingtonského času (půlnoc z neděle na pondělí SELČ). Podle šéfa Bílého domu je to pro Hamás poslední šance a pokud skupina dohodu nepřijme, zažije peklo.
Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina...

Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém domě jednali o americkém mírovém plánu pro Pásmo Gazy. (29. září 2025) | foto: Reuters

Abú Ubajda, mluvčí ozbrojeného křídla palestinského teroristického hnutí Hamás
Americký prezident Donald Trump v Bílém domě přijal izraelského premiéra...
Izraelští vojáci stojí vedle obrněných transportérů poblíž hranice Izraele a...
Vysídlení Palestinci, kteří uprchli ze severní Gazy kvůli izraelské vojenské...
41 fotografií

Tak či onak však bude podle amerického prezidenta na Blízkém východě nastolen mír. Trump to v pátek napsal na své sociální síti Truth Social.

Donald J. Trump @realDonaldTrump

Hamas has been a ruthless and violent threat, for many years, in the Middle East! They have killed (and made lives unbearably miserable), culminating with the October 7th MASSACRE, in Israel, babies, woman, children, old people, and many young men and women, boys and girls, getting ready to celebrate their future lives together. As retribution for the October 7th attack on civilization, more than 25,000 Hamas �soldiers� have already been killed. Most of the rest are surrounded and MILITARILY TRAPPED, just waiting for me to give the word, �GO,� for their lives to be quickly extinguished. As for the rest, we know where and who you are, and you will be hunted down, and killed. I am asking that all innocent Palestinians immediately leave this area of potentially great future death for safer parts of Gaza. Everyone will be well cared for by those that are waiting to help. Fortunately for Hamas, however, they will be given one last chance! Great, powerful, and very rich Nations of the Middle East, and the surrounding areas beyond, together with the United States of America, have agreed, with Israel signing on, to PEACE, after 3000 years, in the Middle East. THIS DEAL ALSO SPARES THE LIVES OF ALL REMAINING HAMAS FIGHTERS! The details of the document are known to the WORLD, and it is a great one for ALL! We will have PEACE in the Middle East one way or the other. The violence and bloodshed will stop. RELEASES THE HOSTAGES, ALL OF THEM, INCLUDING THE BODIES OF THOSE THAT ARE DEAD, NOW! An Agreement must be reached with Hamas by Sunday Evening at SIX (6) P.M., Washington, D.C. time. Every Country has signed on! If this LAST CHANCE agreement is not reached, all HELL, like no one has ever seen before, will break out against Hamas. THERE WILL BE PEACE IN THE MIDDLE EAST ONE WAY OR THE OTHER. Thank you for your attention to this matter! PRESIDENT DONALD J. TRUMP

3. října 2025 v 14:09, příspěvek archivován: 3. října 2025 v 16:26
Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými

Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...

Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády

Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...

U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze

U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...

Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu

Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...

Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...

Jak Fiala překonal Babiše v budování dálnic: pomohl mu i významný urychlovač

Premiér Petr Fiala překonal svého předchůdce Andreje Babiše v počtu otevřených dálnic. Za vlády SPOLU se zprovoznilo 218 kilometrů, zatímco za éry ANO 105 kilometrů. Výstavbu urychlil především...

3. října 2025  16:38

Jestli nepřijmete mírový plán do neděle večer, zažijete peklo, hrozí Trump Hamásu

Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil, že teroristické hnutí Hamás musí přijmout jeho mírový plán pro Pásmo Gazy do nedělních 18:00 washingtonského času (půlnoc z neděle na pondělí SELČ)....

3. října 2025  16:37

Volby ONLINE: Hlasy odevzdali Pavel, Zeman i většina lídrů stran

Sledujeme online

Odstartovaly volby do Poslanecké sněmovny. Mezi prvními odvolil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, prezident Petr Pavel nebo bývalá hlava státu Miloš Zeman. Hlas odevzdal také premiér Petr Fiala. První...

3. října 2025,  aktualizováno  16:26

„To je jenom pro vyvolené!“ zlobí se diváci. Kdy bude televize vysílat StarDance Tour?

Zatímco tanečníci oslavili úspěch v Karlových Varech a chystají se do Ostravy, mezi fanoušky roste napětí a nespokojenost. „Proč už to není na ČT? Všichni nemají možnost to vidět!“ ptají se televizní...

3. října 2025  16:16

Fiala kroužkoval. Úspěchem bude setrvání ve vládě, míní a apeloval na voliče

V doprovodu rodiny odevzdal svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny premiér Petr Fiala (ODS). K volbě se stejně jako již tradičně dostavil do místnosti brněnské Masarykovy základní školy, kam...

3. října 2025,  aktualizováno  16:09

Debut Boeingu 777X se odkládá, náklady rostou. Nevzlétne dřív než v roce 2027

Americký výrobce letadel Boeing podle zdrojů agentury Bloomberg odkládá uvedení svého nového dálkového letounu Boeing 777X až na rok 2027. Podle analytiků může další zpoždění znamenat účetní ztrátu v...

3. října 2025  16:07

Žena zmizela po rodinném incidentu. Může být nebezpečná, varuje policie

Policie pátrá po devětatřicetileté Jaroslavě Sušerové, která zmizela po rodinném incidentu v Bernarticích na Písecku. Podle policistů může být agresivní vůči sobě i okolí, proto se ji lidé nemají...

3. října 2025  16:05

Z Jiříkova odjely poslední kamiony, nelegální skládka německého odpadu je pryč

Z Jiříkova na Bruntálsku odjely poslední kamiony s německým odpadem. Skládka je zlikvidována, vzorky půdy a vody odeberou experti z laboratoře příští týden. Ze skládky v Těchanově, místní části...

3. října 2025

„Nějak jsem se vydrápal ven.“ Známý lékař Marek Dvořák přežil těžkou autonehodu

Marek Dvořák je lékařem urgentu u pozemní i letecké záchranné služby a známým popularizátorem první pomoci nejen na sociálních sítích. Nyní se však sám ocitl v situaci, kterou běžně řeší u jiných. Po...

3. října 2025  15:59

Záhada rozluštěna. Historik odhalil nacistu z nechvalně známé fotky masakru Židů

Německému historikovi Jürgenu Matthäusovi se 80 let po konci druhé světové války podařilo za pomoci umělé inteligence identifikovat střelce z nechvalně známého snímku, na kterém se voják třetí říše...

3. října 2025  15:58

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  15:54

V Lucembursku se ujal trůnu velkovévoda Guillaume, jeho otec Henri abdikoval

Nový lucemburský velkovévoda Guillaume v pátek před polednem složil přísahu a usedl na trůn. Třiačtyřicetiletý monarcha vystřídal svého otce Henriho, který ve stejný den v 70 letech po čtvrtstoletí v...

3. října 2025  12:44,  aktualizováno  15:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.