Tak či onak však bude podle amerického prezidenta na Blízkém východě nastolen mír. Trump to v pátek napsal na své sociální síti Truth Social.
Jestli nepřijmete mírový plán do neděle večer, zažijete peklo, hrozí Trump Hamásu
Americký prezident Donald Trump přijal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V Bílém domě jednali o americkém mírovém plánu pro Pásmo Gazy. (29. září 2025) | foto: Reuters
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první dámy Melanie Trumpové ve vrtulníku Marine One. Šéf Bílého domu po návratu do Washingtonu na jeho...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava konala na zámku v Hluboké nad Vltavou. Akce proběhla ve skromnějším duchu než ta poslední. Zemanovi...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo údajně závažné technické problémy a hrozila jeho exploze. Otázkou zůstává: co dieselelektrický stroj...
Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly prolomit izraelskou blokádu a dovézt humanitární pomoc do Pásma Gazy. Část aktivistů vojáci zadrželi...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez paruky, a to v debatě lídrů stran na televizi CNN Prima News. V květnu oznámila, že se léčí již...
Jak Fiala překonal Babiše v budování dálnic: pomohl mu i významný urychlovač
Premiér Petr Fiala překonal svého předchůdce Andreje Babiše v počtu otevřených dálnic. Za vlády SPOLU se zprovoznilo 218 kilometrů, zatímco za éry ANO 105 kilometrů. Výstavbu urychlil především...
Jestli nepřijmete mírový plán do neděle večer, zažijete peklo, hrozí Trump Hamásu
Americký prezident Donald Trump v pátek pohrozil, že teroristické hnutí Hamás musí přijmout jeho mírový plán pro Pásmo Gazy do nedělních 18:00 washingtonského času (půlnoc z neděle na pondělí SELČ)....
Volby ONLINE: Hlasy odevzdali Pavel, Zeman i většina lídrů stran
Odstartovaly volby do Poslanecké sněmovny. Mezi prvními odvolil předseda hnutí ANO Andrej Babiš, prezident Petr Pavel nebo bývalá hlava státu Miloš Zeman. Hlas odevzdal také premiér Petr Fiala. První...
„To je jenom pro vyvolené!“ zlobí se diváci. Kdy bude televize vysílat StarDance Tour?
Zatímco tanečníci oslavili úspěch v Karlových Varech a chystají se do Ostravy, mezi fanoušky roste napětí a nespokojenost. „Proč už to není na ČT? Všichni nemají možnost to vidět!“ ptají se televizní...
Fiala kroužkoval. Úspěchem bude setrvání ve vládě, míní a apeloval na voliče
V doprovodu rodiny odevzdal svůj hlas ve volbách do Poslanecké sněmovny premiér Petr Fiala (ODS). K volbě se stejně jako již tradičně dostavil do místnosti brněnské Masarykovy základní školy, kam...
Debut Boeingu 777X se odkládá, náklady rostou. Nevzlétne dřív než v roce 2027
Americký výrobce letadel Boeing podle zdrojů agentury Bloomberg odkládá uvedení svého nového dálkového letounu Boeing 777X až na rok 2027. Podle analytiků může další zpoždění znamenat účetní ztrátu v...
Žena zmizela po rodinném incidentu. Může být nebezpečná, varuje policie
Policie pátrá po devětatřicetileté Jaroslavě Sušerové, která zmizela po rodinném incidentu v Bernarticích na Písecku. Podle policistů může být agresivní vůči sobě i okolí, proto se ji lidé nemají...
Z Jiříkova odjely poslední kamiony, nelegální skládka německého odpadu je pryč
Z Jiříkova na Bruntálsku odjely poslední kamiony s německým odpadem. Skládka je zlikvidována, vzorky půdy a vody odeberou experti z laboratoře příští týden. Ze skládky v Těchanově, místní části...
„Nějak jsem se vydrápal ven.“ Známý lékař Marek Dvořák přežil těžkou autonehodu
Marek Dvořák je lékařem urgentu u pozemní i letecké záchranné služby a známým popularizátorem první pomoci nejen na sociálních sítích. Nyní se však sám ocitl v situaci, kterou běžně řeší u jiných. Po...
Záhada rozluštěna. Historik odhalil nacistu z nechvalně známé fotky masakru Židů
Německému historikovi Jürgenu Matthäusovi se 80 let po konci druhé světové války podařilo za pomoci umělé inteligence identifikovat střelce z nechvalně známého snímku, na kterém se voják třetí říše...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic nenašli
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...
V Lucembursku se ujal trůnu velkovévoda Guillaume, jeho otec Henri abdikoval
Nový lucemburský velkovévoda Guillaume v pátek před polednem složil přísahu a usedl na trůn. Třiačtyřicetiletý monarcha vystřídal svého otce Henriho, který ve stejný den v 70 letech po čtvrtstoletí v...