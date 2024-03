Musk se setkal s Trumpem. Zřejmě ho v kampani finančně podpoří, spekuluje tisk

Jeden z nejbohatších lidí na světě Elon Musk se o víkendu setkal s bývalým americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který usiluje o znovuzvolení a momentálně naléhavě shání dodatečné peníze na kampaň. V úterý to napsal deník The New York Times, podle něhož není jasné, zda se Musk chystá Trumpa finančně podpořit.