„Kafrá do všeho.“ Musk začíná vadit Trumpovým lidem, už došlo i na hádku

Třenice mezi Muskem a Epshteynem se odehrála minulou středu během diskuse u stolu na večírku v Trumpově rezidenci. „Musk se Epshteyna ptal, zda nemá přílišný vliv na Trumpův výběr, zejména na nejvyšší posty na ministerstvu spravedlnosti a na poradce Bílého domu,“ popsali portálu Axios tři lidé obeznámení s rozhovorem.

Epshteyn, jenž koordinoval právní obhajobu v Trumpových trestních kauzách, sehrál zásadní roli ve výběru kontroverzního kongresmana Matta Gaetze coby adepta na post ministra spravedlnosti a volebního právníka Williama McGinleyho jako poradce Bílého domu. Do nejvyšších funkcí resortu spravedlnosti míří i Trumpovi obhájci Todd Blanche a Emil Bove.

„Musk během rozhovoru začal prosazovat své vlastní favority do kabinetu, načež se Epshteyn ohradil proti tomu, že Musk zpochybňuje odbornou kvalifikaci těch jeho,“ popsala dvojice zdrojů.

Podle zdrojů Musk v jednu chvíli u stolu „vybuchl“ a nařkl Epshteyna, že do médií vyzradil podrobnosti o formování Trumpovy vlády – včetně personálních výběrů. Epshteyn něco takového obratem popřel.

Musk podle deníku The Wall Street Journal nyní usiluje o to, aby byl na post ministra financí vybrán miliardář a spolupředseda Trumpova přechodného prezidentského týmu Howard Lutnick. Jako o možném kandidátovi se hovoří také o finančníkovi Scottu Bessentovi, který se s Trumpem v pátek setkal na Floridě.

„Bessent je volbou pro běžné fungování, zatímco Lutnick skutečně provede změnu,“ napsal Musk na síti X.

„Chová se, jako by byl spoluprezidentem“

Slovní přestřelka podle stanice NBC signalizuje rivalitu pramenící z Muskova rostoucího vlivu na zvoleného prezidenta.

Podnikatelovo zapojení do procesu přechodu moci a jeho téměř neustálá přítomnost v Mar-a-Lagu začala znervózňovat některé poradce, kteří jsou v Trumpově vnitřním kruhu už léta a domnívají se, že Musk překračuje svou roli. „Chová se, jako by byl spoluprezidentem, a ujišťuje se, že to všichni vědí,“ popsal nejmenovaný člen Trumpova týmu.

„Připisuje si spoustu zásluh na prezidentově vítězství. Chlubí se každému, kdo chce poslouchat. Snaží se, aby se Trump cítil být jeho dlužníkem. Ale prezident není zavázán nikomu,“ dodal tento člověk.

Musk patřil k Trumpovým největším sponzorům. Jeho fond dal na republikánskou předvolební kampaň na 152 milionů dolarů, přičemž většina peněz pocházela od samotného Muska.

Další dva zdroje NBC sdělily, že Musk byl v týdnu po volbách Trumpovi nonstop k dispozici. „Byl v Mar-a-Lagu v jakoukoliv hodinu, seděl tam a připojoval se ke schůzkám,“ uvedly.

Zjitřené emoce vyvolalo mimo jiné to, že Trump přizval Muska ke svému nedávnému telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Stalo se tak ještě předtím, než Trump oznámil, že Muska spolu s podnikatelem Vivekem Ramaswamym jmenuje do čela nového poradního orgánu zaměřeného na zvýšení efektivity státní správy.

„Musk má názory na všechno a na všechny a sdílí je tak důrazně, že začal obtěžovat Trumpovy zasvěcence. Chce být vnímán jako ten, kdo má ke všemu co říct, i když to tak není,“ řekl NBC jeden z jejích zdrojů.

Někteří Trumpovi poradci se podle něho obávají, že Musk nepochopil klíč k tomu, jak být v Trumpově světě efektivní: zůstat v pozadí.

„Muskovo angažmá je příliš agresivní a z dlouhodobého hlediska může poškodit jeho postavení,“ podotkl.

Některým poradcům budoucího prezidenta vadí také skutečnost, že Musk zřejmě prosazuje svou vlastní agendu, místo aby se zaměřil na Trumpovu. „Musk je sice schopný člověk, ale při přechodu jde o to, aby vládní politiku prováděli ti, kdo jsou Trumpovi loajální,“ dodal zdroj.

Exprezidentovi loajalisté se podle listu The Times mimo jiné strachují, že Musk chce odvést Trumpa od některých předvolebních slibů, jako je uvalení všeobecných amerických cel, a to ve prospěch svých vlastních společností, jež jsou závislé na dovozu.

V Muskově hledáčku bude pravděpodobně také Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu, který vyšetřuje technologii používanou jeho společností Tesla v automobilech bez řidiče.

V Trumpově okolí existuje nicméně také řada lidí, jež si Muska naopak oblíbila. Jde o zvoleného viceprezidenta J. D. Vance nebo příštího předsedu americké Federální komise pro komunikaci Brendana Carra. Nakloněna je mu také Trumpova rodina nebo moderátor Tucker Carlson.