DOGE už neexistuje. Dítě Muska a Trumpa potichu skončilo o osm měsíců dříve

  11:23
Skupina pro efektivitu státní správy (DOGE), kterou po své lednové inauguraci spustil americký prezident Donald Trump a kterou do května vedl miliardář Elon Musk, předčasně ukončila činnost osm měsíců před vypršením svého mandátu. Trump v lednu pověřil Muskův tým rozsáhlými škrty ve federální vládě, podle kritiků však úsilí vyústilo pouze v malé úspory.
Roztržka mezi Elonem Muskem a americkým prezidentem Donaldem Trumpem se vyhrotila. (30. května 2025)

„Ta neexistuje,“ sdělil ředitel Úřadu pro personální řízení (OPM) Scott Kupor o DOGE. Dodal, že už se nejedná o „centralizovaný subjekt“.

OPM, který dohlíží na personální otázky napříč vládou, řadu aktivit DOGE převzal, píše Reuters s odvoláním na Kupora a dokumenty, které má agentura k dispozici. DOGE měl původně vést „rozsáhlou strukturální reformu“ do července 2026.

Elon Musk upouští od založení politické strany. Bojí se o vztah s Vancem

Skupina v prvních měsících Trumpova druhého funkčního období dohlížela na výrazné škrty ve federálních agenturách, redukování jejich rozpočtů a hromadné propouštění federálních zaměstnanců.

Musk z čela týmu odstoupil na konci května s tím, že se chce soustředit na podnikání. Šéf Tesly oznámil větší zaměření na svou automobilku poté, co firma oznámila výrazné snížení zisku za první čtvrtletí.

Společnost čelila negativním reakcím právě kvůli Muskově působení v DOGE. Kroky skupiny, která Trumpovi doporučovala plošné rušení pracovních míst ve federální vládě, zemi rozdělovaly.

Končí neúnavný pracant, loučil se Trump s Muskem. Poradcem nadále zůstane

Podezření, že DOGE by mohla být rozpuštěna, se začalo objevovat, když portál Politico v červnu informoval, že si zaměstnanci skupiny „sbalili své oblečení a ložní prádlo“ v jejím sídle, kde od února přespávali, a přesunuli se jinam.

Stalo se tak po veřejné roztržce mezi Trumpem a Muskem na sociálních sítích na začátku června. Musk tehdy ostře kritizoval Trumpem podporovaný zákon o snížení daní a výdajů.

Podle Trumpa se Muskovi nelíbilo, že zákon zahrnoval odstranění daňových úlev pro elektromobily. Rozepře se vyostřila, když prezident na své síti Truth Social pohrozil, že Muskovým firmám odebere vládní kontrakty a dotace.

Zaměstnanci DOGE se přesunuli na jiné posty

Podle Politica se pracovníci DOGE obávali, že by jejich role v redukování vládních programů a rušení pracovních míst mohla mít právní důsledky.

Do května bylo pod dohledem týmu propuštěno více než 200 tisíc federálních zaměstnanců a přibližně 75 tisíc federálních zaměstnanců přijalo peníze za odstoupení, připomněl deník The Guardian.

Trump obrátil v postoji vůči Muskovi. Chci, aby jeho firmy vzkvétaly, tvrdí

Řada klíčových zaměstnanců DOGE od té doby přestoupila na jiné posty ve federální vládě. Prominentním z nich je spoluzakladatel společnosti Airbnb Joe Gebbia, kterého Trump nyní pověřil „zkrášlením“ vládních webových stránek.

Jeremy Lewin, který pomáhal s rozpouštěním Agentury Spojených států pro mezinárodní rozvoj (USAID), nyní dohlíží na zahraniční pomoc na ministerstvu zahraničí.

Musk se nyní opět objevuje na akcích Bílého domu. Minulý týden se například podle Reuters zúčastnil večeře pro korunního prince Saúdské Arábie Muhammada bin Salmána.

