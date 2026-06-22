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Covfefe 2.0. Trump na Den otců zveřejnil fotku cizí ženy, nikdo neví proč

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  11:07
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Šéf Bílého domu Donald Trump Američanům znovu zamotal hlavu. A to když v sobotu večer bez podrobnějšího vysvětlení zveřejnil archivní fotografii neznámé blondýnky a do popisku napsal, že je „úžasná dcera“. Znalcům už se ji podařilo identifikovat. Důvod, proč na ni padlo Trumpovo oko a proč o ní mluví jako o dceři, však nenašli.

„Úžasná dcera. Moje čest!!! Prezident DJT,“ napsal Trump k fotografii, kterou zveřejnil v podvečer nedělního Dne otců. Teorie, proč to udělal, se různí. Stejně jako informace o identitě této ženy.

Například deník The Times odhaduje, že snímek vznikl v devadesátých letech, v éře prezidenta Billa Clintona. Tajemná blondýnka sedí na gauči vedle polštářů potištěných pečetí státu Arkansas, jehož guvernérem Clinton byl.

A zatímco někteří na sociálních sítích tipovali, že onou ženou je Aissa Wayneová, dcera slavného herce Johna Waynea a že mu tak Trump vzdává hold, jiní ženu identifikovali jako bývalou balerínu a manželku newyorského magnáta Johna Catsimatidise Margo Catsimatidisovou.

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Republikán Catsimatidis finančně podporoval někdejšího demokratického prezidenta Billa Clintona, který jej také pozval do Bílého domu. Manželé Catsimatidisovi také pořádali večeře a večírky pro prezidenty, viceprezidenty a další přední postavy americké politiky.

Údajně se také zásadně podíleli na výstavbě kaple v prezidentské rezidenci Camp David v Marylandu. A právě odtamtud Trump svůj záhadný příspěvek zveřejnil, což může vysvětlovat, jak se ke staré fotografii Catsimatidisové dostal.

Trump slaví osmdesát. Jak dobře ho znáte?

Stále však není jasné, zda je onou úžasnou dcerou ona, nebo její dcera Andrea, jež minulý rok navštívila Trumpa v Bílém domě. Celá rodina Catsimatidisových má k Trumpovi velmi blízko a podle portálu The New York Post patří k jeho předním sponzorům.

V době, kdy se americká administrativa v čele s viceprezidentem J. D. Vancem ve Švýcarsku snaží definitivně dotáhnout mírovou dohodu s Íránem, Trump každopádně znovu zamotal Američanům hlavu. Proč mluví o cizí dceři? ptají se. Spletl si ji snad s některou ze svých dcer?

Situace také mnohým připomíná dobu, kdy zřejmě překlepem vznikl slavný post o „covfefe“. A podle portálu The Daily Beast sobotní příspěvek rozpoutal další kolo diskusí, zda je čerstvě osmdesátiletý prezident duševně v pořádku.

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