Covfefe 2.0. Trump na Den otců zveřejnil fotku cizí ženy, nikdo neví proč

„Úžasná dcera. Moje čest!!! Prezident DJT,“ napsal Trump k fotografii, kterou zveřejnil v podvečer nedělního Dne otců. Teorie, proč to udělal, se různí. Stejně jako informace o identitě této ženy.
Například deník The Times odhaduje, že snímek vznikl v devadesátých letech, v éře prezidenta Billa Clintona. Tajemná blondýnka sedí na gauči vedle polštářů potištěných pečetí státu Arkansas, jehož guvernérem Clinton byl.
A zatímco někteří na sociálních sítích tipovali, že onou ženou je Aissa Wayneová, dcera slavného herce Johna Waynea a že mu tak Trump vzdává hold, jiní ženu identifikovali jako bývalou balerínu a manželku newyorského magnáta Johna Catsimatidise Margo Catsimatidisovou.
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Republikán Catsimatidis finančně podporoval někdejšího demokratického prezidenta Billa Clintona, který jej také pozval do Bílého domu. Manželé Catsimatidisovi také pořádali večeře a večírky pro prezidenty, viceprezidenty a další přední postavy americké politiky.
Údajně se také zásadně podíleli na výstavbě kaple v prezidentské rezidenci Camp David v Marylandu. A právě odtamtud Trump svůj záhadný příspěvek zveřejnil, což může vysvětlovat, jak se ke staré fotografii Catsimatidisové dostal.
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Stále však není jasné, zda je onou úžasnou dcerou ona, nebo její dcera Andrea, jež minulý rok navštívila Trumpa v Bílém domě. Celá rodina Catsimatidisových má k Trumpovi velmi blízko a podle portálu The New York Post patří k jeho předním sponzorům.
V době, kdy se americká administrativa v čele s viceprezidentem J. D. Vancem ve Švýcarsku snaží definitivně dotáhnout mírovou dohodu s Íránem, Trump každopádně znovu zamotal Američanům hlavu. Proč mluví o cizí dceři? ptají se. Spletl si ji snad s některou ze svých dcer?
Situace také mnohým připomíná dobu, kdy zřejmě překlepem vznikl slavný post o „covfefe“. A podle portálu The Daily Beast sobotní příspěvek rozpoutal další kolo diskusí, zda je čerstvě osmdesátiletý prezident duševně v pořádku.