„Žádný prezident, který je při smyslech, by veřejně nesliboval vyhlazení celé jedné civilizace,“ prohlásil senátor za Demokratickou stranu Chris Murphy. Podobných výroků se z opozičního tábora po úterních výhrůžkách Trumpa vůči Íránu vyrojily desítky. Demokratičtí politici nezávisle na sobě apelovali na uplatnění pětadvacátého dodatku ústavy.
Ten stanoví, že viceprezident přebírá pravomoci prezidenta v případech, kdy prezident rezignuje, zemře anebo je odvolán v důsledku impeachmentu. I k tomu už politici vyzvali. Pro zbavení Trumpa funkce je podle listu The New York Times více než čtvrtina demokratů v Kongresu, včetně bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.
Mají za to, že Trump už není mentálně zcela v pořádku. „Je zřejmé, že prezidentův stav se dále zhoršuje a není schopen vykonávat svou funkci,“ napsal texaský demokrat Joaquin Castro na sociálních sítích. Viceprezident J. D. Vance a vládní ministři by tak podle nich měli vyhlásit, že prezident „není schopen vykonávat pravomoci a povinnosti vyplývající z jeho funkce“ a odvolat se na zmíněný dodatek.
Impeachment by zase byl úkolem Kongresu. V posledních letech se demokraté o tento způsob odstranění republikánského prezidenta už dvakrát pokusili, v obou případech však neúspěšně, s dalšími snahami tak byli velmi opatrní. To padlo v útěrý. „Prezident právě vyhrožoval genocidou,“ poukázala kalifornská kongresmanka Sara Jacobsová.
„Sbor náčelníků štábů musí ignorovat veškeré vojenské rozkazy, které porušují federální a mezinárodní právo. Republikáni v Kongresu se už nemohou schovávat: musíme zvážit všechny možnosti – včetně impeachmentu –, abychom Trumpa zastavili,“ dodala.
V souvislosti s Trumpovými kroky na Blízkém východě také demokraté upozornili, že ničení elektráren, vodních zdrojů nebo infrastruktury životně důležité pro desítky milionů lidí představuje válečný zločin, „zradu hodnot, na nichž byla tato země založena, a morální selhání“. V prohlášení spolu s dalšími senátory to řekl newyorský senátor Chuck Schumer.
„Zdá se, že Trump ztratil kontrolu a stal se stejným fanatikem, jakými jsou lídři v Teheránu,“ podotkl také senátor Jack Reed. A ani poté, co pákistánští prostředníci dokázali nejakutnější riziko zažehnat, hlasy volající po zbavení Trumpa úřadu neutichly.
Newyorská kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová například prohlásila, že oznámený dvoutýdenní odklad „nic nemění“. „Prezident pohrozil genocidou íránského lidu a tuto hrozbu nadále využívá,“ napsala na sítích. „Už nemůžeme dál riskovat osud světa ani blaho našeho národa,“ apelovala.
Kongresman Hakeem Jeffries označil Trumpovo chování za „vyšinuté, neprezidentské a bezohledné“. „Americký lid se důrazně staví proti této jeho bezohledné válce. Uvrhl Ameriku do této války bez jakéhokoliv plánu, cíle nebo strategie pro ukončení konfliktu,“ míní. „Jsem rád, že Trump ustoupil a zoufale hledá jakoukoliv cestu ven ze svých směšných výhrůžek,“ řekl večer také Schumer.
Zatímco republikáni k Trumpovým hrozbám převážně mlčeli, oznámené dočasné příměří přijali s nadšením, prý je prozíravé a taktické. „Výborné zprávy,“ řekl třeba floridský senátor Rick Scott. „Jedná se o významný první krok k tomu, aby Írán nesl odpovědnost, a ukazuje, co se stane, když máte vůdce, který upřednostňuje mír založený na síle před chaosem a slabou politikou ustupování,“ dodal.
Republikán a významný zastánce útoku na Írán zase podotkl, že tamní vláda nesmí být odměněna za to, že zablokovala Hormuzský průliv. Doufá prý také, že „můžeme diplomatickou cestou ukončit teroristickou vládu íránského režimu“.
Od Trumpa se ostatně odklánějí i jeho dosavadní příznivci z řad veřejně známých osobností a dalších celebrit. Například konzervativní influencerka Candace Owensová prezidentovy hrozby označila za „zlo“ a „šílenství“, podcaster Joe Rogan už minulý týden zase Trumpovu válku v Íránu popsal jako snahu odvést pozornost od skandálu kolem Epsteinových spisů.