Vždyť hrozil genocidou! Demokraté žádají konec „vyšinutého“ Trumpa, i přes příměří

Autor:
  11:21
Více než sedmdesát amerických demokratů vyzvalo k odvolání šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. A to poté, co pohrozil, že „celá jedna civilizace zemře“. Zákonodárci včetně několika demokratů míní, že není duševně způsobilý vést nadále Spojené státy. Žádají, aby byl zahájen proces impeachmentu. Druhou možností je pak využití 25. dodatku ústavy. Vášně neutichly ani poté, co Trump oznámil dočasné příměří.

„Žádný prezident, který je při smyslech, by veřejně nesliboval vyhlazení celé jedné civilizace,“ prohlásil senátor za Demokratickou stranu Chris Murphy. Podobných výroků se z opozičního tábora po úterních výhrůžkách Trumpa vůči Íránu vyrojily desítky. Demokratičtí politici nezávisle na sobě apelovali na uplatnění pětadvacátého dodatku ústavy.

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese Bradyho v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026)
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese Bradyho v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026)
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese Bradyho v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026)
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese Bradyho v Bílém domě ve Washingtonu. (6. dubna 2026)
11 fotografií

Ten stanoví, že viceprezident přebírá pravomoci prezidenta v případech, kdy prezident rezignuje, zemře anebo je odvolán v důsledku impeachmentu. I k tomu už politici vyzvali. Pro zbavení Trumpa funkce je podle listu The New York Times více než čtvrtina demokratů v Kongresu, včetně bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Mají za to, že Trump už není mentálně zcela v pořádku. „Je zřejmé, že prezidentův stav se dále zhoršuje a není schopen vykonávat svou funkci,“ napsal texaský demokrat Joaquin Castro na sociálních sítích. Viceprezident J. D. Vance a vládní ministři by tak podle nich měli vyhlásit, že prezident „není schopen vykonávat pravomoci a povinnosti vyplývající z jeho funkce“ a odvolat se na zmíněný dodatek.

Je Donald Trump z psychického hlediska zcela v pořádku?

Impeachment by zase byl úkolem Kongresu. V posledních letech se demokraté o tento způsob odstranění republikánského prezidenta už dvakrát pokusili, v obou případech však neúspěšně, s dalšími snahami tak byli velmi opatrní. To padlo v útěrý. „Prezident právě vyhrožoval genocidou,“ poukázala kalifornská kongresmanka Sara Jacobsová.

„Sbor náčelníků štábů musí ignorovat veškeré vojenské rozkazy, které porušují federální a mezinárodní právo. Republikáni v Kongresu se už nemohou schovávat: musíme zvážit všechny možnosti – včetně impeachmentu –, abychom Trumpa zastavili,“ dodala.

V souvislosti s Trumpovými kroky na Blízkém východě také demokraté upozornili, že ničení elektráren, vodních zdrojů nebo infrastruktury životně důležité pro desítky milionů lidí představuje válečný zločin, „zradu hodnot, na nichž byla tato země založena, a morální selhání“. V prohlášení spolu s dalšími senátory to řekl newyorský senátor Chuck Schumer.

Útoky na civilní infrastrukturu jsou válečný zločin, připomněl papež Trumpovi

„Zdá se, že Trump ztratil kontrolu a stal se stejným fanatikem, jakými jsou lídři v Teheránu,“ podotkl také senátor Jack Reed. A ani poté, co pákistánští prostředníci dokázali nejakutnější riziko zažehnat, hlasy volající po zbavení Trumpa úřadu neutichly.

Newyorská kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová například prohlásila, že oznámený dvoutýdenní odklad „nic nemění“. „Prezident pohrozil genocidou íránského lidu a tuto hrozbu nadále využívá,“ napsala na sítích. „Už nemůžeme dál riskovat osud světa ani blaho našeho národa,“ apelovala.

Íránská armáda označila Trumpa za vyšinutého: Jeho rétorika nic nemění

Kongresman Hakeem Jeffries označil Trumpovo chování za „vyšinuté, neprezidentské a bezohledné“. „Americký lid se důrazně staví proti této jeho bezohledné válce. Uvrhl Ameriku do této války bez jakéhokoliv plánu, cíle nebo strategie pro ukončení konfliktu,“ míní. „Jsem rád, že Trump ustoupil a zoufale hledá jakoukoliv cestu ven ze svých směšných výhrůžek,“ řekl večer také Schumer.

Zatímco republikáni k Trumpovým hrozbám převážně mlčeli, oznámené dočasné příměří přijali s nadšením, prý je prozíravé a taktické. „Výborné zprávy,“ řekl třeba floridský senátor Rick Scott. „Jedná se o významný první krok k tomu, aby Írán nesl odpovědnost, a ukazuje, co se stane, když máte vůdce, který upřednostňuje mír založený na síle před chaosem a slabou politikou ustupování,“ dodal.

ZAHRANIČNÍ GLOSÁŘ: Proč nemít v Bílém domě orangutana? Den Trumpa s Íránem

Republikán a významný zastánce útoku na Írán zase podotkl, že tamní vláda nesmí být odměněna za to, že zablokovala Hormuzský průliv. Doufá prý také, že „můžeme diplomatickou cestou ukončit teroristickou vládu íránského režimu“.

Od Trumpa se ostatně odklánějí i jeho dosavadní příznivci z řad veřejně známých osobností a dalších celebrit. Například konzervativní influencerka Candace Owensová prezidentovy hrozby označila za „zlo“ a „šílenství“, podcaster Joe Rogan už minulý týden zase Trumpovu válku v Íránu popsal jako snahu odvést pozornost od skandálu kolem Epsteinových spisů.

Nejčtenější

Začala mise lidí k Měsíci. Nečekaný zážitek měli i cestující v letadle

Pohled do motorové sekce během prvních sekund startu na misi Artemis II.

Náročné přípravy, spousta odkladů a posunutých termínů. Cesta lidí k Měsíci ale nakonec opravdu začala. V noci na čtvrtek krátce po půl jedné se tak mohutná raketa SLS vydala na cestu do kosmického...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Řidič v Ostravě nadýchal čtyři promile. Policistům tvrdil, že nic nepil, a měl pravdu

V Ostravě řidič nadýchal přes čtyři promile, alkohol ale na vině nebyl. (4....

Neuvěřitelné čtyři promile nadýchal řidič, kterého v pátek během posílených velikonočních kontrol zastavili policisté v Ostravě. Šofér však policistům tvrdil, že nic nepil a opakovaná měření jeho...

Lidské oko ji dosud nespatřilo. Astronauti vyfotili méně známou část Měsíce

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané...

Posádka vesmírné lodi Orion pořídila nové snímky Měsíce včetně oblasti nazvané pánev Orientale, která se nachází na rozhraní přivrácené a odvrácené strany vesmírného tělesa. Je to poprvé, co lidské...

Ukradené peníze jsou nepoužitelné. Mluvčí banky vysvětluje zabezpečení bankomatů

Premium
V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Neznámý pachatel zničil v sobotu nad ránem dva bankomaty u obchodního domu na Praze 4. Použil k tomu zřejmě výbušninu. V Česku jsou takové útoky spíše ojedinělé. A to především kvůli bezpečnostním...

Rada ČT v usnesení varuje před změnou financování. Proti byli jen Matocha a Xaver

Mimořádné jednání Rady České televize ohledně plánovaných úprav v systému...

Rada České televize ve středu na mimořádném zasedání přijala usnesení, ve kterém varuje před zvažovanými změnami placení koncesionářských poplatků, které chtějí předložit poslanci vládní koalice....

8. dubna 2026  9:55,  aktualizováno  11:58

OBRAZEM: Sakury, narcisy i magnolie. Plzeň rozkvetla do krásy, podívejte se

Jaro v ulicích Plzně: na mnoha místech rozkvetly sakury, zlatý déšť, magnolie...

Lidé si užívají v plzeňských ulicích jara. Na mnoha místech již kvetou sakury, zlatý déšť, magnolie nebo narcisy a město září barvami. Teploty v úterý odpoledne se vyšplhaly až k 16 stupňům a podobně...

8. dubna 2026  11:54

Úřad Prahy 15 je po požáru střechy bez proudu, vytopená je polovina budovy

Hasiči likvidují požár střechy na sídle úřadu Městské části Prahy 15 v Horních...

Po ranním požáru střechy úřadu městské části Praha 15 je vytopeno sedm pater kanceláří v jedné polovině budovy. Voda se dostala do rozvodů elektřiny, takže je budova bez proudu, bez připojení k...

8. dubna 2026  6:41,  aktualizováno  11:38

NCOZ zadržela sedm lidí kvůli podvodu s dotacemi, od rána zasahuje v Brně

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od rána zasahují na...

Příslušníci Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od rána zasahují na brněnském centrálním stavebním úřadě. Razie podle všeho souvisí s dnešním zadržením sedmi lidí kvůli podezření na...

8. dubna 2026  10:26,  aktualizováno  11:32

Konečně nějaká dobrá zpráva, nutný je trvalý mír, reagují lídři na příměří

Sledujeme online
Německý kancléř Friedrich Merz na tiskové konferenci v Berlíně v Německu. (30....

Generální tajemník OSN António Guterres uvítal dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem. Zároveň vyzval všechny strany konfliktu, aby pracovaly na dosažení trvalého míru na Blízkém východě. Příměří vítá...

8. dubna 2026  8:50,  aktualizováno  11:23

Vždyť hrozil genocidou! Demokraté žádají konec „vyšinutého“ Trumpa, i přes příměří

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Více než sedmdesát amerických demokratů vyzvalo k odvolání šéfa Bílého domu Donalda Trumpa. A to poté, co pohrozil, že „celá jedna civilizace zemře“. Zákonodárci včetně několika demokratů míní, že...

8. dubna 2026  11:21

Šéf ODS Kupka hodlá představit kroky na ochranu veřejnoprávní České televize

Předseda ODS Martin Kupka představil priority stínové vlády a členy týmu. (9....

Předseda ODS Martin Kupka avizoval, že představí, co chce nejsilnější opoziční strana udělat, aby pomohla České televizi a Českému rozhlasu. „Stojíme na straně nezávislých médií veřejné služby. Na...

8. dubna 2026  11:19

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela nehoda tří aut, zraněné je i dítě

Ilustrační snímek

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela ve středu dopoledne na 51. kilometru nehoda tří osobních aut. Vyžádala si tři zraněné včetně dítěte, na místo letěl vrtulník záchranné služby. Dálnice byla ve směru...

8. dubna 2026  9:42,  aktualizováno  11:05

Příměří na poslední chvíli. Írán donutil k jednání nátlak Číny, uznal to i Trump

Pákistánský ministr zahraničí Išak Dar a jeho čínský protějšek Wang I v Pekingu...

Dohodu o dvoutýdenním příměří mezi USA, Izraelem a Íránem zprostředkoval Pákistán. Významnou roli ale hrál i aktér skrývající se více v pozadí: Čína. Podle zákulisních informací využívala svého...

8. dubna 2026  11:04

Operace Masquerade. Zpravodajci zasáhli proti ruským hackerům napojeným na GRU

Kybernetické cvičení Locked Shield 2019 v Estonsku

Zasáhli jsme proti hackerům napojeným na ruskou rozvědku GRU, hlásí české Vojenské zpravodajství. V rámci mezinárodní operace pod vedením americké FBI v kyberprostoru odstřihli síť zneužívanou ke...

8. dubna 2026  10:24,  aktualizováno  11:03

Svoboda rodičky není absolutní, rozhodl Nejvyšší soud v kauze domácího porodu

ilustrační snímek

Svoboda volby rodičky ohledně místa a způsobu porodu není absolutní, končí tam, kde začíná povinnost chránit život a zdraví dítěte, rozhodl Nejvyšší soud. Odmítl dovolání podmínečně potrestané matky,...

8. dubna 2026  10:01,  aktualizováno  11:03

Zanedbaný servis. Policie obvinila řidiče i firmu za nehodu autobusu v Beskydech

Ve Starých Hamrech se převrátil autobus se studenty. Zranilo se přes třicet...

Za loňskou nehodu autobusu se studenty v Beskydech obvinili policisté dva muže a firmu. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Vůz se tehdy v katastru obce Staré Hamry na Frýdecko-Místecku...

8. dubna 2026  10:58

