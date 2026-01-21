Trumpův projev byl nedůstojný. Amerika je v rukou republikánů, ti se bojí, říká expert

Premium

Fotogalerie 26

Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra v Davosu. (21. ledna 2026) | foto: ČTK

Kateřina Havlická
  21:42
Projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na světovém fóru v Davosu byl nedůstojný hlavy státu a pro Evropu byl až ponižující a urážlivý, říká v rozhovoru pro iDNES.cz amerikanista Jakub Lepš. Přestože Trump ujistil, že si Grónsko nechce vzít silou, evropská reakce by podle něj měla být silná a principiální. Osud Ameriky je v rukou republikánů, upozorňuje odborník z University of New York in Prague.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Co si vzít z dnešního Trumpova projevu? Na jednu stranu sice uklidnil svět, že si Grónsko nehodlá vzít silou, nicméně svého snu se očividně stále nevzdal.
V zásadě to, co říkáte. Vypadá to, že pod tlakem domácího mínění v USA, které je naprosto nenakloněno tomu použít sílu proti spojenci, cítil potřebu trošku tu situaci zklidnit. V průzkumu agentury Reuters pouze 4 procenta Američanů podporovala, aby Spojené státy použily sílu vůči Grónsku. Trumpova snaha vyvinout co největší tlak na zisk Grónska zároveň včera vedla k poklesu akciových trhů, což je něco, co on velmi sleduje. Ale zároveň o to víc Trump naznačuje, že je ochoten využít jiného tlaku. A to je tlak ekonomický a diplomatický.

Opravdu se cítí jako génius, který to skvěle vede, a je strašně zklamán a zahořklý, že to ti jeho voliči nevidí.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

S premiérem chystáme obrat ve vztazích s Čínou, říká Hynek Kmoníček

Nejčtenější

Český chlapec zemřel v lavině. Zarazil se v zábraně, v níž neměl šanci, ukazuje snímek

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu zemřel český chlapec, kterého při...

V Rakousku v salcburském Bad Gasteinu v úterý zemřel 13letý český chlapec, kterého při lyžování ve volném terénu zachytila lavina. Záchranáři hocha vyprostili a poté se ho marně snažili 45 minut...

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Policisté zastavili pojízdný vrak s platnou technickou, na autě našli 21 závad

Policisté zastavili v Jindřichově Hradci auto, které na silnice nepatří. Na...

Auto, které se sotva drželo na silnici a připomínalo spíš vrak než provozuschopný vůz, zastavili policisté v Jindřichově Hradci. Při prohlídce ve stanici technické kontroly pracovníci zjistili celkem...

Trumpův projev byl nedůstojný. Amerika je v rukou republikánů, ti se bojí, říká expert

Premium
Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra v...

Projev amerického prezidenta Donalda Trumpa na světovém fóru v Davosu byl nedůstojný hlavy státu a pro Evropu byl až ponižující a urážlivý, říká v rozhovoru pro iDNES.cz amerikanista Jakub Lepš....

21. ledna 2026  21:42

Grónská krize zažehnána? Trump ustoupil od cel pro Evropu, chce spolupráci s NATO

Nizozemský premiér Mark Rutte s někdejším americkým prezidentem Donaldem...

Americký prezident Donald Trump se domluvil se šéfem Severoatlantické aliance Markem Ruttem na rámci budoucí dohody o Grónsku a celé arktické oblasti. Trump to po jednání na Světovém ekonomickém fóru...

21. ledna 2026  20:55

Evropa má na to se ubránit. Finsko by i samo odrazilo Rusko, míní prezident Stubb

Vojáci dánské armády se po svém příjezdu do Grónska účastní výcviku. (18. ledna...

Prezident Alexander Stubb a generální tajemník NATO Mark Rutte na Světovém ekonomickém fóru v Davosu vyzvali k větší evropské soběstačnosti v oblasti obrany v době, kdy se transatlantické napětí...

21. ledna 2026  20:42

Setkal jsem se s 6 prezidenty, 5 premiéry, šéfem NATO, špičkami byznysu, hlásí Babiš

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Andrej Babiš na fóru WEF v Davosu jednal se světovými lídry. Mezi nimi byl německý kancléř Friedrich Merz, šéf NATO Mark Rutte či běloruská opoziční lídryně Cichanouská. Setkání s celkem 11...

21. ledna 2026  20:40

Byl jsem neustále spoutaný, řekl Vémola k vazbě. Přišel úklid, vysvětlila Lela dětem

Karlos Vémola popisuje svoje zadržení (21. ledna 2026)

Zápasník Karlos „Terminátor“ Vémola se vyjádřil ke svému zadržení při prosincové policejní razii v jeho domě Vémoland. Řekl, jaké to bylo ve vězení. „Byl jsem neustále spoutaný, neustále pod dozorem...

21. ledna 2026  20:34

Ostuda v Davosu: Trumpova ministra vypískali, lidé odcházeli už během projevu

56. výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF) v Davosu. (20. ledna...

Americký ministr obchodu Howard Lutnick byl během svého projevu na Světovém ekonomickém fórů v Davosu částí hostů vypískán. Mnozí z nich slavnostní večeři dokonce předčasně opustili, uvedl britský...

21. ledna 2026  19:34

Konečná chce, abych byl zabit, tvrdil Zdechovský. Politička ostře reagovala

Ostrá hádka v Bruselu. Zdechovský obvinil Konečnou, ta ho označila za lháře

Mezi europoslancem Tomášem Zdechovským a jeho kolegyní Kateřinou Konečnou došlo k ostré výměně názorů kvůli letounům L-159. Konečná ocenila krok vlády neprodat stroje Ukrajině a zároveň o Zdechovském...

21. ledna 2026  19:27

Senát odmítl rušení poplatků. Nerozumí modernímu pojetí médií, míní Klempíř

Schůze Senátu (23. července 2025)

Senát se ve středu postavil proti zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas. Podle nich by se tím média veřejné služby vystavovala nebezpečí subjektivního rozhodování a politické zvůli....

21. ledna 2026  19:20

ANALÝZA: Evropa skáče Trumpovi na stejný špek. Jenže krize kolem Grónska nekončí

Premium
Americký prezident Trump kárá země Evropy na 56. setkání Světového ekonomického...

Evropa pořád skáče Trumpovi na stejný špek. Faktem však je, že nikdo netuší, kam až je ochoten zajít, pokud nedostane, co chce.

21. ledna 2026  19:04

Prasklé potrubí v Praze. Tisíce lidí byly bez tepla, dodávky už jsou obnovené

V pražské ulici Na Padesátém prasklo potrubí.2 (21. ledna 2026)

Kvůli netěsnosti na potrubí bylo ve středu dopoledne asi 5500 domácností v Praze 10 bez dodávek tepla a teplé vody. Kolem poledne se podařilo poruchu opravit a zhruba polovina domácností už teplo a...

21. ledna 2026  8:50,  aktualizováno  18:24

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNIK - KONSTRUKTÉR (42-55.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 42 000 - 55 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Senátorka žádá, ať vláda zváží prodej L-159 Ukrajině, kde mohou zachránit životy

Místopředsedkyně Senátu za KDU-ČSL Jitka Seitlová při jednání horní komory...

Senátoři jednali o dalším působení Česka v koalici ochotných, která zajišťuje dodávky munice pro Ukrajinu napadenou vojsky ruského diktátora Vladimira Putina. Horní parlamentní komora podle přijatého...

21. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  18:05

Podvodníkům naletěla ředitelka školy. Poslala jim devět milionů, poté rezignovala

Základní a mateřská škola Salmova v Blansku

O miliony podvodně přišla Základní a mateřská škola Salmova v Blansku. Situací se zabývá město. Policie minulý týden uvedla, že žena z Blanenska uvěřila smyšlené historce podvodníků o tom, že si na...

21. ledna 2026  16:57,  aktualizováno  17:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.