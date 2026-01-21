Co si vzít z dnešního Trumpova projevu? Na jednu stranu sice uklidnil svět, že si Grónsko nehodlá vzít silou, nicméně svého snu se očividně stále nevzdal.
V zásadě to, co říkáte. Vypadá to, že pod tlakem domácího mínění v USA, které je naprosto nenakloněno tomu použít sílu proti spojenci, cítil potřebu trošku tu situaci zklidnit. V průzkumu agentury Reuters pouze 4 procenta Američanů podporovala, aby Spojené státy použily sílu vůči Grónsku. Trumpova snaha vyvinout co největší tlak na zisk Grónska zároveň včera vedla k poklesu akciových trhů, což je něco, co on velmi sleduje. Ale zároveň o to víc Trump naznačuje, že je ochoten využít jiného tlaku. A to je tlak ekonomický a diplomatický.
Opravdu se cítí jako génius, který to skvěle vede, a je strašně zklamán a zahořklý, že to ti jeho voliči nevidí.