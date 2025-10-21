„Schůzka se Siem možná nebude,“ řekl Trump. Jen krátce předtím však prohlásil, že chce s hlavou Číny za dva týdny jednat o spoustě věcí. Vztahy mezi Spojenými státy a Čínou jsou dlouhodobě napjaté především kvůli sporům o cla, dodatečné přístavní poplatky a také kvůli rozhodnutí Pekingu rozšířit omezení vývozu vzácných zemin.
Trump nicméně v pondělí řekl, že je možné, že v Koreji se Siem uzavřou obchodní dohodu. V pondělí rovněž oznámil, že se na začátku nadcházejícího roku chystá do Číny na pozvánku Pekingu.
Rád by se během své nadcházející cesty do Asie znovu sešel i s vůdcem KLDR Kim Čong-unem. Někteří činitelé však v tomto ohledu vyjadřovali skepsi, napsala CNN s tím, že se prezidentova administrativa soustředí právě na uskutečnění schůzky s prezidentem Číny.
V bezprostřední době se nakonec neplánuje ani setkání Trumpa s Putinem, alespoň podle zdrojů z Bílého domu. Trump přitom před týdnem avizoval, že by se mohlo uskutečnit do dvou týdnů. Termín vrcholné schůzky, jejímž tématem má být diplomatické řešení války na Ukrajině, tak zůstává nejistý. Shoda naopak panuje na místě schůzky, tedy Budapešti.
Nejmenovaný vysoký ukrajinský představitel řekl agentuře AFP, že Trumpovo mírové úsilí se pohybuje v kruhu. Vyjádřil se také k nedávné schůzce Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě, kterou označil za napjatou a nesnadnou. Trump podle tohoto představitele tlačil na Ukrajinu, aby se vzdala Donbasu.