Ani Putin, ani Si. Schůzka možná nebude, řekl Trump o jednání s prezidentem Číny

Autor: ,
  19:59
Prezident Spojených států Donald Trump v úterý naznačil, že jeho očekávaná schůzka s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem se možná neuskuteční. Se Siem se Trump chtěl setkat na okraj summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC), který se uskuteční na konci října v Jižní Koreji. Hroutí se i Trumpovy plány setkat se co nejdříve s ruským diktátorem Vladimirem Putinem v Budapešti.
Zleva: Vladimir Putin, Si Ťin-pching, Donald Trump

Zleva: Vladimir Putin, Si Ťin-pching, Donald Trump | foto: Koláž iDNES.cz

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching
Na archivním snímku se Americký prezident Donald Trump účastní bilaterálního...
Kim Čong-un (vpravo) a Donald Trump v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi...
Americký prezident Donald Trump (vpravo) a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching...
13 fotografií

„Schůzka se Siem možná nebude,“ řekl Trump. Jen krátce předtím však prohlásil, že chce s hlavou Číny za dva týdny jednat o spoustě věcí. Vztahy mezi Spojenými státy a Čínou jsou dlouhodobě napjaté především kvůli sporům o cla, dodatečné přístavní poplatky a také kvůli rozhodnutí Pekingu rozšířit omezení vývozu vzácných zemin.

Trump nicméně v pondělí řekl, že je možné, že v Koreji se Siem uzavřou obchodní dohodu. V pondělí rovněž oznámil, že se na začátku nadcházejícího roku chystá do Číny na pozvánku Pekingu.

Trump chce znovu jednat s Kim Čong-unem. Setkat by se mohli už na podzim

Rád by se během své nadcházející cesty do Asie znovu sešel i s vůdcem KLDR Kim Čong-unem. Někteří činitelé však v tomto ohledu vyjadřovali skepsi, napsala CNN s tím, že se prezidentova administrativa soustředí právě na uskutečnění schůzky s prezidentem Číny.

V bezprostřední době se nakonec neplánuje ani setkání Trumpa s Putinem, alespoň podle zdrojů z Bílého domu. Trump přitom před týdnem avizoval, že by se mohlo uskutečnit do dvou týdnů. Termín vrcholné schůzky, jejímž tématem má být diplomatické řešení války na Ukrajině, tak zůstává nejistý. Shoda naopak panuje na místě schůzky, tedy Budapešti.

Budapešť zůstává, čas je nejistý. Schůzka Putina s Trumpem v brzké době nebude

Nejmenovaný vysoký ukrajinský představitel řekl agentuře AFP, že Trumpovo mírové úsilí se pohybuje v kruhu. Vyjádřil se také k nedávné schůzce Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě, kterou označil za napjatou a nesnadnou. Trump podle tohoto představitele tlačil na Ukrajinu, aby se vzdala Donbasu.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Hel: Kvůli Trumpovi a Kennedymu zemřely stovky tisíc lidí

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Budapešť zůstává, čas je nejistý. Schůzka Putina s Trumpem v brzké době nebude

Setkání prezidentů Spojených států a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina se v bezprostřední době neplánuje, uvedl v úterý nejmenovaný představitel Bílého domu. Trump přitom před týdnem prohlásil,...

21. října 2025  18:34,  aktualizováno  20:02

ANALÝZA: Peníze, kapacity i změna oborů. Co vše čeká na nového ministra školství

Premium

Ať už do křesla ministra školství po Mikuláši Bekovi (STAN) usedne kdokoli, s rukama v klíně zůstat sedět nemůže. Bude se muset vypořádat s tím, jaké obory děti na středních školách studují,...

21. října 2025

Ani Putin, ani Si. Schůzka možná nebude, řekl Trump o jednání s prezidentem Číny

Prezident Spojených států Donald Trump v úterý naznačil, že jeho očekávaná schůzka s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem se možná neuskuteční. Se Siem se Trump chtěl setkat na okraj summitu...

21. října 2025  19:59

V Dillí se vzduch skoro dá krájet. Po oslavách se megalopole utápí ve smogu

Hlavní město Indie Nové Dillí se zahalilo do hustého smogu. Podle světových zpravodajských agentur dosáhl vzduch hazardní úrovně, Světová zdravotnická organizace (WHO) ho dle své stupnice řadí na...

21. října 2025  19:46

Největšími znečišťovateli jsou chemička a elektrárna. Firmy se hájí, že plní limity

Mezi největší znečišťovatele patří podle ekologické organizace Arnika středočeská chemička Spolana Neratovice a uhelná elektrárna Počerady na Lounsku. Vyplývá to z žebříčku, který Arnika každoročně...

21. října 2025  19:30

Brusel vyslyšel Prahu, hlásí Hladík. Emisní povolenky nemají jen tak zdražovat

Evropská komise vyslyšela český požadavek na úpravu systému nových emisních povolenek ETS2 a představila konkrétní návrh změny legislativy, informoval na sociální síti X český ministr životního...

21. října 2025  17:28,  aktualizováno  18:52

Shoda je na věku odchodu do důchodu 65 let i na přidání peněz do zdravotnictví

V jednání o programu vznikající vlády Andreje Babiše pokračovali v úterý vyjednavači ANO, SPD a Motoristů. Na programu byla témata zdravotnictví, práce a sociální věci, zemědělství a sport. Strany...

21. října 2025  5:55,  aktualizováno  18:48

Čelní střet s nákladního a osobního auta na Jihlavsku. Jeden mrtvý a dva zranění

Smrtí řidiče osobního automobilu, zraněním jeho spolujezdce i řidiče nákladního vozidla skončila vážná dopravní nehoda, která se stala v úterý krátce po 13:00 na silnici I/38 u Svojkovic na...

21. října 2025  15:08,  aktualizováno  18:16

Hejtmani už po nové vládě natahují ruce. Peníze chtějí na opravy silnic i nepedagogy

Hejtmani budou po nové vládě požadovat peníze na opravy silnic nižších tříd a mostů. Chtějí čtyři miliardy korun, což měly kraje původně dostat letos, nakonec však měly jen polovinu. Chtějí, aby se...

21. října 2025  18:12

Po srážce s autobusem vykolejila v Praze tramvaj. Hasiči evakuovali 50 cestujících

V pražské Vinohradské ulici u Olšanských hřbitovů se v úterý odpoledne srazila tramvaj s autobusem městské hromadné dopravy. Drobná poranění v obličeji utrpěl řidič autobusu, nikdo z cestujících...

21. října 2025  16:42,  aktualizováno  17:57

Přehledná křižovatka je místem tragických nehod, poslední střet zachytila kamera

Křižovatka na Písecku je na první pohled přehledná, přesto se tam v posledních letech stalo několik velmi vážných nehod, při nichž i umírali lidé. V úterý odpoledne tam sice žádný život nevyhasl, ale...

21. října 2025  17:51

SOCDEM ukončila spolupráci s hnutím Stačilo! Uprchlíci se ale nevracejí

Sociální demokracie vypověděla spolupráci s hnutím Stačilo!, za které kandidovala společně s komunisty ve volbách do Sněmovny, které pro levici skončily debaklem. „SOCDEM ukončuje spolupráci s hnutím...

21. října 2025  15:20,  aktualizováno  17:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.