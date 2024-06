Trump poprvé od nepokojů jel na Capitol Hill, s republikány oslavil narozeniny

Trump, který je předpokládaným republikánským kandidátem do listopadových prezidentských voleb, v pátek oslaví 78. narozeniny. Při čtvrteční soukromé snídani s republikánskými kongresmany dostal narozeninový dort s americkou vlajkou a svíčkami ve tvaru čísel 45 a 47. Trump byl totiž 45. prezidentem Spojených států a v případě znovuzvolení by byl 47. prezidentem.

Ve volbách se očekává opakování duelu mezi Trumpem a současným šéfem Bílého domu, zvoleným za demokraty, Joem Bidenem.

Exprezidentovo setkání se spolustraníky se podle agentury AP konalo v sídle kampaně Republikánské strany a přichází pouhé týdny poté, co soudní porota v New Yorku shledala Trumpa vinným z falšování podnikatelských záznamů v kauze, která se týkala platby pornoherečce za mlčenlivost.

Bývalá šéfka Sněmovny reprezentantů, demokratka Nancy Pelosiová, Trumpův návrat do Washingtonu komentovala v prohlášení, v němž napsala, že se „strůjce povstání ...vrací na místo činu“ s odkazem na vpád Trumpových stoupenců do Kapitolu v lednu 2021. „Šestého ledna došlo ke zločinu proti Kapitolu, při němž ...vlály nacistické a konfederační vlajky,“ uvedla.

Do sídla Kongresu 6. ledna 2021 vtrhly stovky Trumpových příznivců, zatímco další tisíce se shromáždily kolem budovy Kapitolu. Bezprecedentní nepokoje přišly poté, co Trump dva měsíce šířil fámy o podvodech s hlasy a snažil zneplatnit výsledky prezidentských voleb z roku 2020, v nichž jej porazil Biden. Kongres nakonec výsledky formálně potvrdil v noci na 7. ledna poté, co jeho zasedání výtržníci na několik hodin přerušili.

Za jeden z nejpozoruhodnějších okamžiků čtvrtečního setkání AP označuje chvíli, kdy si Trump potřásl rukou s jedním ze svých nejvlivnějších republikánských kritiků, lídrem senátních republikánů Mitchem McConnellem.

„V Republikánské straně panuje obrovská jednota,“ řekl Trump v krátkém projevu. Se svými stranickými kolegy z obou komor Kongresu strávil dohromady zhruba dvě hodiny, během nichž odpovídal na otázky a diskutoval o různých tématech, včetně Ruska a imigrace, snižování daní a dalších priorit pro případné druhé funkční období.

Trump podle jednoho republikánského zdroje agentury AP řekl, že předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson odvádí „skvělou práci“ a podle dalšího nejmenovaného zdroje se zeptal kongresmanky Marjorie Taylorové Greeneové, hlavní republikánské kritičky předsedy sněmovny, zda je na Johnsona „milá“.

„Prezident Trump přinesl dnes ráno mimořádné množství energie, povzbuzení a nadšení,“ řekl po setkání Johnson a poukázal na nové příspěvky kampani od dárců po Trumpově květnovém odsuzujícím verdiktu.

McConnell, který byl v minulosti vůči Trumpovi otevřeně kritický, označil návštěvu exprezidenta za „skutečně pozitivní“. „Dostalo se mu ovací vestoje,“ dodal. Kromě McConnella byli na setkání přítomni další dva Trumpovi kritici z řad republikánů – senátoři Mitt Romney a Bill Cassidy.