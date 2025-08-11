Trump v Bílém domě přestěhoval portréty Obamy a Bushů, už nejsou vidět

Autor: ,
  13:09
Americký prezident Donald Trump nechal v Bílém domě přesunout portréty svých předchůdců Baracka Obamy, George Bushe mladšího a jeho otce George Bushe staršího ke schodišti, kde je neuvidí návštěvníci. S odkazem na své zdroje to uvedla stanice CNN, podle níž prezidentovo rozhodnutí podtrhuje zejména napětí mezi Trumpem a Obamou. Portrét exprezidenta Joea Bidena, který ve funkci skončil v lednu, zatím nebyl dokončen.
Oficiální portrét amerického exprezidenta Baracka Obamy ve vstupní hale Bílého...

Oficiální portrét amerického exprezidenta Baracka Obamy ve vstupní hale Bílého domu (2. prosince 2024) | foto: Profimedia.cz

Portrét amerického prezidenta Donalda Trumpa ve vstupní hale Bílého domu (15....
Oficiální portrét amerického exprezidenta Baracka Obamy ve vstupní hale Bílého...
Americký prezident Donald Trump v golfovém klubu ve skotském Turnberry (28....
Odhalení oficiálních portrétů amerického exprezidenta Baracka Obamy a bývalé...
15 fotografií

Trump podle dvou informovaných zdrojů CNN nechal Obamův portrét přesunout nad hlavní schodiště, kde jej při prohlídkách Bílého domu neuvidí tisíce návštěvníků. Podle jednoho ze zdrojů byli ke schodišti přesunuti také oba Bushové. Několik zdrojů v této souvislosti uvedlo, že Trump rozhoduje fakticky o všech změnách v interiéru Bílého domu, bez ohledu na to, jak velké tyto změny jsou.

CNN získala fotografii portrétu Obamy pověšeného nad schodištěm v rohu, na podestě u vstupu do Trumpovy soukromé rezidence. Tato oblast je přísně vyhrazena členům první rodiny, prezidentově ochrance a omezenému počtu zaměstnanců Bílého domu a rezidence. Žádný běžný návštěvník Bílého domu se na toto místo nedostane.

Zlato, kam se podíváš. Trump mění Oválnou pracovnu, se střídmostí je konec

Není to přitom první přesun Obamova portrétu, do dubna byl v hlavní vstupní hale, než jej Trump nechal nahradit obrazem sebe, na němž je zachyceno, jak přežil loňský atentát v Pensylvánii. Na předvolebním mítinku ve městě Butler útočník 13. července 2024 vystřelil na tehdejšího prezidentského kandidáta, zasáhl ho do ucha a zabil jednoho z přihlížejících.

Podle protokolu a zvyku bývají portréty bývalých prezidentů z posledních let vystaveny v nejfrekventovanějších částech Bílého domu, a to u vstupu, kde je mohou vidět návštěvníci.

Napětí mezi Obamou a Trumpem se v posledních měsících vyostřilo. Trump nedávno nařkl exprezidenta a členy jeho administrativy z velezrady během voleb v roce 2016, což Obama označil za pobuřující, bizarní a chabý pokus o odvedení pozornosti.

Trump se chlubí fotkou ze svého zatčení. Zarámoval ji a vystavil v Oválné pracovně

Trumpova ministryně spravedlnosti Pam Bondiová následně nařídila žalobcům, aby zahájili vyšetřování ohledně obvinění, že si přední představitelé Obamovy administrativy vymysleli zpravodajské informace o ruském zasahování do voleb v roce 2016.

Mezi Trumpem a Bushovými také dlouhodobě panují napjaté vztahy. Bush starší, který zemřel v roce 2018, označil Trumpa v jedné biografii za „vejtahu“ a ve volbách v roce 2016 hlasoval pro jeho demokratickou sokyni Hillary Clintonovou. George Bush mladší, kterého Trump označil za „neúspěšného a neinspirativního“ prezidenta, a bývalá první dáma Laura Bushová se zúčastnili Trumpovy letošní inaugurace, ale na slavnostním obědě poté už nebyli.

Vstoupit do diskuse (10 příspěvků)

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo být jeho tělo zpopelněno. Snímek, který pořídil v Nagasaki americký armádní fotograf Joe O’Donnell...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský Prazdroj. Žena si stěžuje, že video na Rubešově kanále Kluci z Prahy poškozuje její podnik a žádá...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem. Zazněly Krampolovy oblíbené písně a na projekčních obrazovkách byly puštěny záběry z hercova života....

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě věnuje takzvaným turistickým pastím v centru hlavního města, čelí žalobě od majitelky jedné z...

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v Kodani. Zatímco někteří se domnívají, že umělecké dílo je ošklivé a vulgární, podle jiných jeho kritika...

Komunista Filip za Stačilo! kandidovat nebude. Nenominovali ho, tvrdí Sterzik

Bývalý předseda KSČM Vojtěch Filip se neobjeví na kandidátkách do parlamentních voleb hnutí Stačilo! Informoval o tom server Neovlivní. Podle serveru si nesedl s lídrem Stačilo! Danielem Sterzikem.

11. srpna 2025  13:29

Vybírám na jezírko, lhal muž v bance. Varování nedbal, peníze dal podvodníkům

Že ani přímé varování a snaha pracovníků banky aktivně ochránit lidi před podvodníky někdy nepomůže, ukazuje případ, který nyní vyšetřují kriminalisté z Prostějova. Tamní muž se nenechal od výběru...

11. srpna 2025  13:19

Manžela chtěla otrávit, pak ho pobodala. Žena se u soudu přiznala, odmítá však úmysl

U pardubické pobočky Krajského soudu v Hradci Králové začalo v pondělí hlavní líčení s třicetiletou Michaelou M. Ta podle obžaloby loni v říjnu v pardubických Polabinách po hádce napadla nožem svého...

11. srpna 2025  11:22,  aktualizováno  13:16

Úhybný manévr přinesl smrt. Dlažební kostky z projíždějícího náklaďáku trefily chodce

Chodce v seniorském věku na Českolipsku usmrtily v neděli dopoledne dlažební kostky z projíždějícího nákladního vozu Man. Náklad se z vozidla zřejmě uvolnil, když se řidič vyhýbal motocyklu. O pomoc...

11. srpna 2025  9:13,  aktualizováno  13:11

Trump v Bílém domě přestěhoval portréty Obamy a Bushů, už nejsou vidět

Americký prezident Donald Trump nechal v Bílém domě přesunout portréty svých předchůdců Baracka Obamy, George Bushe mladšího a jeho otce George Bushe staršího ke schodišti, kde je neuvidí...

11. srpna 2025  13:09

Vietnamští farmáři si zoufají. Trumpova rodina na jejich polích staví golfové hřiště

Tisíce vietnamských zemědělců musí opustit svá pole, protože na jejich místě plánuje rodina amerického prezidenta Donalda Trumpa provozovat golfový resort. Většině farmářů ale půda po desetiletí...

11. srpna 2025  13:01

Extrémní obrat, rozhodli jedinci, kritizuje pakt SOCDEM se Stačilo! exprimátor Plzně

Premium

V minulosti jeden z nejznámějších sociálních demokratů v Plzeňském kraji Martin Zrzavecký ukončil členství v SOCDEM. Byla to reakce na spolupráci strany s hnutím Stačilo! „To byl začátek cesty, která...

11. srpna 2025

Rozzlobený Ázerbájdžán chce vyzbrojit Kyjev. Ruská propaganda vyhrožuje válkou

Ázerbájdžán a Ukrajina společně odsoudily ruský útok na ázerbájdžánský ropný sklad v Oděské oblasti. Předtím Rusové poničili stanici, kudy prochází ázerbájdžánský plyn. Podle ázerbájdžánského portálu...

11. srpna 2025  11:31,  aktualizováno  12:52

USA slíbily před schůzkou Trumpa a Putina konzultace s Evropou, řekl Tusk. Cítí obavy

Spojené státy se zavázaly, že ještě před páteční schůzkou amerického a ruského prezidenta Donalda Trumpa a Vladimira Putina budou konzultovat svůj postoj s evropskými partnery, uvedl polský premiér...

11. srpna 2025  12:51

Sedmnáctiletý chlapec nechal dopis na rozloučenou a zmizel. Neviděli jste ho?

Pardubičtí policisté se obracejí na veřejnost s žádostí o spolupráci při pátrání po sedmnáctiletém mladíkovi z Králík na Orlickoústecku. Podle policie nechal dnes ráno doma dopis na rozloučenou a bez...

11. srpna 2025  12:49

Politici v kraji věří, že ve volbách získají víc, než naznačuje průzkum

Ve Zlínském kraji by podle průzkumu podzimní volby vyhrálo ANO s 29 procenty. V tomto regionu má v poslaneckých volbách od roku 2013, kdy se jich poprvé zúčastnilo, stále stejného lídra: Radka...

11. srpna 2025  12:42

Česko čeká boom bateriových úložišť, pozor na vidinu snadného zisku, varuje asociace

Energetici začnou od října nově zapojovat do distribuční soustavy v Česku samostatně stojící bateriová úložiště. Češi dosud zažádali o rezervaci kapacit pro úložiště na tisíce megawatthodin (MWh)....

11. srpna 2025  12:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.