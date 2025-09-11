Kirk sekundy před smrtí zlehčoval střelby. Trumpův favorit dráždil a kritizoval i Kyjev

  13:22
Vražda jednatřicetiletého pravicového aktivisty Charlieho Kirka otřásla americkou politikou a předčasně ukončila kariéru muže, jenž pomohl definovat mládežnické křídlo hnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ten Kirkovi přisuzuje zásluhu za to, že pro něj během loňských prezidentských voleb zmobilizoval hlasy mladých.

„Byl velký a dokonce legendární. Nikdo nerozuměl srdci americké mládeže lépe než Charlie,“ napsal Trump ve středu večer v reakci na Kirkovu smrt. Později prezident dodal, že šlo o „mučedníka pravdy a svobody“ a že jeho smrt je „temným okamžikem pro Ameriku“.

Americké úřady stále pátrají po střelci, který Kirka ve středu zavraždil při jeho vystoupení v kampusu na univerzitě v Utahu.

Kirkova náhlá smrt vyvolala šok napříč politickým spektrem, republikáni i demokraté volají po ukončení politického násilí v době zvýšených obav z útoků na veřejné činitele i masových střeleb.

Kirk vyrůstal na předměstí Chicaga a od mládí inklinoval k politice. Basketbalový kapitán a skaut sice jako teenager snil o studiu na vojenské akademii ve West Pointu, nakonec dal ale přednost boji za svá přesvědčení. První pozornost vzbudil už jako středoškolák, když napsal článek o údajné liberální zaujatosti ve školních učebnicích. Text mu vynesl pozvání do televizních debat a na konzervativní fóra.

Vrah Trumpova spojence utekl. Prezident ze zabití Kirka viní radikální levici

Jeho vystupování oslovilo aktivistu Billa Montgomeryho, jenž osmnáctiletého mladíka v roce 2012 přesvědčil, aby vynechal vysokou školu, a pomohl mu založit organizaci Turning Point s cílem poskytnout konzervativní hlas v prostředí, které Kirk líčil jako takové, kde „dominuje levice“.

Organizace rychle rostla a začala působit na stovkách univerzit v USA. Díky finanční podpoře významných republikánských dárců se Turning Point stala klíčovou platformou pro mobilizaci mladých konzervativců.

Dokaž, že se mýlím

Kirk si brzy získal pověst obratného řečníka. Jeho debaty nazvané „Dokaž, že se mýlím“ (Prove me wrong), v nichž se na kampusech střetával s liberálními studenty, se staly fenoménem. Dokázal oslovit tisíce mladých lidí, ať už s ním souhlasili, nebo mu odporovali, píše list The Washington Post.

KOMENTÁŘ: Smrtelně rozdělená Amerika. Atentát vyrostl z podhoubí nenávisti

Kirk měl ohromný dosah na sociálních sítích. Na platformě X jej sledovalo přes 5,2 milionu lidí, na TikToku osm milionů a jeho podcast The Charlie Kirk Show se pravidelně držel mezi nejposlouchanějšími ve Spojených státech. Podle deníku Financial Times se tak stal jedním z mála konzervativních hlasů, který měl přímý vliv na generaci Z.

Jeho kariéra byla od počátku úzce spojena s Donaldem Trumpem. Kirk se zapojil do jeho první prezidentské kampaně v roce 2016 a od té doby patřil k jeho nejvěrnějším stoupencům. Horlivě také propagoval jeho nepravdivá tvrzení o podvodech v prezidentských volbách v roce 2020.

Během Trumpovy loňské předvolební kampaně se Kirk a Turning point podíleli na mobilizaci mladých voličů v klíčových amerických státech.

Podezřelého z vraždy demokratické političky a střelby na senátora v Minnesotě zadrželi

Kirk byl také pravidelným hostem v Trumpově rezidenci Mar-a-Lago na Floridě a dokonce se účastnil diskusí o budoucích členech jeho kabinetu.

Aktivistova smrt amerického prezidenta silně zasáhla. „Charlie cestoval po celé zemi a zapojoval všechny, kteří měli zájem o diskusi vedenou v dobré víře. Jeho posláním bylo přivést mladé lidi do politického procesu, což se mu dařilo lépe než komukoli jinému před ním,“ napsal ve středu.

Trump ve videu na své sociální síti Truth Social obvinil radikální levici z toho, že svou rétorikou a přirovnáváním Kirka k nacistům a masovým vrahům přispěla k terorismu v USA, což musí okamžitě přestat.

„Válka na Ukrajině je jen hraniční spor“

Kirk se často pouštěl do kulturních a politických sporů. Odmítal manželství lidí stejného pohlaví, ostře vystupoval proti transgender právům. Potrat viděl jako vraždu a popíral klimatické změny.

O válce na Ukrajině prohlásil, že jde pouze o „hraniční spor“. Kritizoval také americkou vojenskou a humanitární pomoc poskytovanou napadenému Kyjevu. Kirk tvrdil, že podpora Ukrajinců nemá vést k eskalaci konfliktu, a káral demokratické i republikánské politiky, kteří podle něj zlehčovali rizika „zbytečného zasahování“ proti Rusku.

Na adresu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského rovněž nešetřil kritikou a vyčítal mu styl vedení bojů. Po únorovém setkání Trumpa se Zelenským v Bílém domě, které eskalovalo v hádku, Kirk ukrajinského prezidenta označil za „nevděčné dítě, které má na svědomí milion mrtvých“. „Příště projevte trochu úcty,“ napsal na X. Kirk kladl důraz na národní zájmy USA a opatrnost při zahraničních angažmá.

„Raději pár obětí střeleb než omezení práv“

Kirk byl nekompromisním zastáncem práva na zbraně. „Myslím, že je rozumné smířit se s tím, že každý rok dojde k několika obětem střeleb, pokud to znamená, že si zachováme druhý dodatek (ústavy, pozn. red.) a ochráníme ostatní Bohem daná práva,“ prohlásil předloni na konferenci.

Vrah ho podle stanice CNN ve středu zasáhl právě v okamžiku, kdy se studenty debatoval o otázce střelných útoků v USA. „Víte, kolik masových střelců bylo v Americe za posledních 10 let?“ zeptal se ho jeden ze studentů. „Počítáte tam i násilí gangů, nebo ne?“ odpověděl Kirk těsně předtím, než zazněl výstřel a kulka ho zasáhla do krku.

Vrah spustil palbu při mši v katolické škole. Zemřely dvě děti, další jsou zraněné

Kirk se při debatách věnoval také „tradičním rodinným a náboženským hodnotám“. Tvrdil, že mladí lidé by měli brzy zakládat rodiny a že politický boj je zároveň „duchovním zápasem“. V posledních letech se otevřeně hlásil ke křesťanskému nacionalismu. Často vyzýval mladé ženy, aby upřednostnily manželství a mateřství před kariérními ambicemi.

Nevyhýbal se ani ekonomickým tématům. Varoval, že mladí lidé se potýkají s rostoucími dluhy, vysokými cenami bydlení a nízkými mzdami. Tvrdil, že republikáni musí nabídnout „materiálně lepší podmínky“, jinak ztratí generaci voličů.

Kirkova vystoupení byla často provokativní. Mimo jiné prohlásil, že ženy po třicítce „už nejsou v nejlepší formě pro randění“. Poznamenal také, že by si dvakrát rozmyslel, zda letět letadlem s černošskými piloty, protože není jisté, zda tuto práci nedostali kvůli cílům diverzity, rovnosti a inkluze.

„Jeho slova čelila kritice, ale zároveň mu přinášela obrovskou pozornost,“ míní CNN.

Kirkovi se dařilo i v soukromém životě, v roce 2021 se oženil s Erikou Frantzveovou, bývalou Miss státu Arizona. Dvojice spolu měla dvě děti.

