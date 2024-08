VIDEO: Otočil se na mě! Policista spatřil útočníka na Trumpa těsně před střelbou

Video ukazuje, jak policistu jeho kolega vysadil na střechu. Tam strážník spatřil střelce Thomase Matthewa Crookse, a v mžiku skočil zpět dolů. Přibližně o 40 sekund později se Crooks otočil a vypálil osm ran na Trumpa, kterého zasáhl do ucha. O několik sekund později Crookse zastřelil odstřelovač Tajné služby.

Poté, co policista uviděl útočníka, oběhl budovu a běžel do policejního auta pro pušku. „Byl sakra hodně blízko,“ řekl policista svému kolegovi. „Kámo, on se na mě otočil,“ dodal.

Později křičel: „Než jste sem přišli vy kreténi, vystrčil jsem tam hlavu jako idiot, sám, vole. On se otočil a já jsem spadl.“

„Kde je střelec?“ ptal se jeden strážník. Druhý udýchaně odpověděl: „Je přímo nahoře.“ „Kdo ho má na očích?“ ptal se dál policista. „Byl přímo tam, kde jsi mě vysadil, brácho. Byl na té levé straně,“ odpověděl policista.

Z vysílačky se pak ozval hlas: „Máme dva civilisty, ošetřujeme je,“ a později: „Potřebuji vzadu sanitku.“ „Co se děje?“ ozvalo se.

Videozáznam zveřejnilo policejní oddělení města Butler v reakci na postup CNN , která žádala o jakýkoli videozáznam z tělesné nebo palubní kamery, na němž se podíleli místní policisté nebo zaměstnanci. Městský úřad původně odmítl obsah zveřejnit, ale po odvolání CNN tak učinil.