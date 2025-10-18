Trump chce znovu jednat s Kim Čong-unem. Setkat by se mohli už na podzim

  16:10
Spolupracovníci Donalda Trumpa zvažují možnost setkání amerického prezidenta se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem během nadcházející Trumpovy cesty do Asie.
Donald Trump a Kim Čong-un po společném pracovním obědě v singapurském hotelu...

Donald Trump a Kim Čong-un po společném pracovním obědě v singapurském hotelu Capella (12. června 2018) | foto: AP

Historický moment. Americký prezident Donald Trump si potřásá rukou s lídrem...
Donald Trump při historickém momentu vstupu prvního amerického prezidenta na...
Prezident USA Donald Trump vstupuje na území KLDR společně s lídrem země Kim...
Prezident USA Donald Trump se krátce sešel se severokorejským vůdcem Kim...
Američtí činitelé podle zdrojů CNN dosud nezačali s přípravami na schůzku ani s Pchjongjangem nezačali komunikovat napřímo, jak tomu bylo během některých fází Trumpova prvního funkčního období. Severní Korea nijak nereagovala, když ji Trumpova administrativa oslovila na začátku letošního roku. Uvedla to v sobotu stanice CNN s odvoláním na osoby informované o této záležitosti.

Trump chce obnovit přátelství s Kim Čong-unem, jeho dopis Pchjongjang odmítl

Někteří činitelé oslovení CNN vyjadřovali skepsi ohledně možnosti, že se schůzka mezi Trumpem a Kimem během nadcházející cesty do Asie nakonec uskuteční. Administrativa se nyní soustředí spíše na domluvení setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem vzhledem k eskalujícím obchodním sporům mezi USA a Čínou.

V srpnu Trump vyjádřil zájem setkat se s vůdcem Severní Koreje poté, co přijal v Bílém domě jihokorejského prezidenta I Če-mjonga. Ten pozval Trumpa na summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v Jižní Koreji na přelomu října a listopadu a řekl, že summit by mohl být pro Trumpa ideální příležitostí pro setkání s Kimem. Trump byl vůči myšlence setkání otevřený a řekl mu, že se jí bude zabývat.

Podle severokorejských médií vyjádřil také Kim ochotu setkat se s Trumpem během projevu před parlamentem minulý měsíc.

Trump žehlí korejské vztahy. Jihu nabídl zbraně, severu schůzku s Kim Čong-Unem

Během svého prvního funkčního období se Trump sešel s Kimem celkem třikrát - v červnu 2018 v Singapuru, v únoru 2019 ve Vietnamu a červnu 2019 v demilitarizované zóně na silně opevněné hranici oddělující obě Koreje. Tyto vrcholné schůzky nicméně z pohledu USA nevedly ke svému hlavnímu cíli, a to zastavit severokorejský jaderný program.

30. června 2019
18. října 2025  16:10

