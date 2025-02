Angličtina bude oficiálním jazykem USA, rozhodl Trump. Poprvé v historii

Donald Trump se po opětovném nástupu do funkce prezidenta činí. | foto: Reuters

Nové nařízení by zrušilo federální výnos vydaný prezidentem Billem Clintonem, podle nějž jsou vládní agentury a další příjemci federálních finančních prostředků povinni poskytovat jazykovou pomoc lidem, kteří se anglicky nedomluví, uvedli úředníci.

Podle shrnutí nařízení Bílého domu, které pročetli redaktoři WSJ, budou však úřady i nadále moci poskytovat dokumenty a služby v jiných jazycích než v angličtině. Ve shrnutí příkazu se uvádí, že cílem zavedení angličtiny jako oficiálního jazyka je podpořit jednotu, zefektivnit státní správu a rozšířit cestu k občanské angažovanosti.

Trump, který se po čtyřleté pauze vrátil do Bílého domu v lednu, svým voličům slíbil, že tvrdě zakročí proti nelegální migraci a že spustí největší deportační kampaň v americké historii. Ve své předvolební kampani prohlásil, že migranti, kteří nemluví anglicky, jsou odváženi do měst, jako je Springfield v Ohiu, a vyjádřil obavy, že děti migrantů, kteří nemluví anglicky, nejsou schopny komunikovat ve škole.

„Do naší země přicházejí jazyky. V celé naší zemi nemáme jediného učitele, který by tímto jazykem uměl mluvit,“ řekl loni Trump. „Jsou to jazyky – to je ta nejšílenější věc – mají jazyky, o kterých v této zemi nikdo nikdy neslyšel. Je strašně hrozná věc,“ dodal podle WSJ.

Už v prezidentské debatě v roce 2015 Trump kritizoval bývalého floridského guvernéra Jeba Bushe za to, že ve své kampani mluvil španělsky. „V této zemi se mluví anglicky, ne španělsky,“ tvrdil tehdy Trump.

Trump a jeho republikánští spojenci utratili v loňské prezidentské kampani miliony dolarů, aby oslovili španělsky hovořící a další neanglicky mluvící voliče. Krátce po nástupu do úřadu však Trumpova administrativa zrušila španělskou verzi webových stránek Bílého domu. Oficiální španělskojazyčný účet na sociální síti X, @LaCasaBlanca, již neexistuje.

Ministr zahraničí Marco Rubio, který je bilingvní, vedl během nedávné diplomatické cesty některé rozhovory s latinskoamerickými lídry ve španělštině, napsal WSJ.

Ačkoli USA nemají úřední jazyk, žadatelé o občanství musí složit zkoušku, která prokáže jejich schopnost číst, psát a mluvit anglicky. Podle amerického statistického úřadu mluví doma většina Američanů, více než 78 procent, pouze anglicky.

Pro miliony občanů však angličtina není jejich mateřským a primárně užívaným jazykem, hovoří například španělsky, čínsky nebo třeba filipínským jazykem tagalog. V USA se mluví také desítkami jazyků původních obyvatel. Angličtinu jako úřední jazyk na státní úrovni podle WSJ zavedlo více než třicet z padesáti amerických států.