Trump dál bojuje s novináři. Stanici CNN nepustí na palubu Air Force One

CNN patří do elitní skupiny pěti amerických zpravodajských televizí, jejichž zástupci se střídají v novinářském doprovodu na cestách amerického prezidenta a sdílejí informace a pořízené záběry s ostatními médii.
Podle pokynů Bílého domu však byla nyní CNN pro prezidentovu cestu do Knoxville ve státě Tennessee nahrazena konzervativní stanicí Real America’s Voice. Prezident se má zúčastnit zápasu univerzitního amerického fotbalu.
Trump minulý pátek zrušil akreditace CNN, MS NOW i portálu Politico do Bílého domu, což zdůvodnil tím, že o něm i o jeho vládě podle něj lžou. Ve čtvrtek tato média uvedla, že jim byl opět povolen přístup do Bílého domu, když federální soud nařídil Trumpovi obnovit těmto médiím akreditace.
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Verdikt platí 14 dní, dokud soud případ podrobněji neprozkoumá. Soudcův dočasný příkaz se však výslovně nezmiňoval o letounu Air Force One, píše AP. Vyloučená média tvrdí, že odebrání akreditací bylo v rozporu s prvním dodatkem americké ústavy, který garantuje mimo jiné svobodu tisku.
Během pátku byl obnoven takzvaný televizní pool v Bílém domě, tedy přenos událostí týkajících se Trumpovy administrativy. Předtím televizní pool, jehož součástí jsou spolu se CNN i stanice NBC, ABC, CBS a Fox News, přestal ze solidarity k vyloučeným médiím pořizovat a přenášet záběry z Bílého domu.
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Místo vyhrazené pro CNN v Air Force One bylo dlouhodobě určeno pro člena poolu amerických televizních stanic. Real America’s Voice součástí této skupiny není.
Trump se během svého druhého funkčního období stále častěji zaměřuje na média, jejichž zpravodajství ho dráždí, a proti některým z nich podniká administrativní či právní kroky. Začátkem loňského roku vykázal reportéry agentury AP z akcí v Bílém domě, protože nerespektovala jeho prezidentský výnos měnící název Mexického zálivu na Americký záliv. Podle redakčních zásad AP se nový název uznává pouze tehdy, je-li to relevantní.