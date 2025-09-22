Víme, jaký lék způsobuje autismus, hlásí Trump a avizuje historické oznámení

Zástupci federálního zdravotnictví podle informací WP vyjádří obavy z podávání paracetamolu, neboli acetaminofenu, těhotným ženám.
Představitelé amerického zdravotnictví přezkoumávají předchozí výzkumy, včetně srpnové studie odborníků z nemocnice Mount Sinai a Harvardovy univerzity, které naznačují možnou souvislost mezi užíváním paracetamolu, v USA známého pod obchodním názvem Tylenol, v raném stadiu těhotenství a zvýšeným rizikem autismu u dětí. Podle zdrojů plánují těhotné ženy varovat, aby Tylenol na začátku těhotenství neužívaly, pokud nemají horečku.
Představitelé ministerstva zdravotnictví zároveň plánují propagovat méně známý lék nazývaný leukovorin jako možnou léčbu autismu. Leukovorin se obvykle předepisuje k potlačení vedlejších účinků některých léků a k léčbě nedostatku vitamínu B9.
|
Kennedy v USA sníží výdaje na vývoj mRNA vakcín. Škrtne 500 milionů dolarů
Rané dvojitě zaslepené studie s placebem, při kterých byl dětem s autismem podáván leukovorin, ukázaly podle některých vědců pozoruhodné zlepšení jejich schopnosti mluvit a porozumět ostatním. Zástupci amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) v poslední době přezkoumávali znění doporučení ohledně tohoto léku.
Objevy týkající se leukovorinu vyvolaly ve vědecké komunitě diskusi a znovu otevřely debatu o složitých příčinách autismu — stavu, který odborníci ještě donedávna považovali převážně za geneticky daný, a proto jen obtížně léčitelný.
Trump už dlouho vyjadřuje obavy z rostoucího počtu případů autismu v USA a letos svěřil úřadům najít odpovědi. Do iniciativy se zapojili ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší, šéf FDA Marty Makary, ředitel Národního ústavu zdraví (NIH) Jay Bhattacharya a další vysoce postavení představitelé.
|
Vítej, dětská obrno. Florida jako první stát USA ruší povinné očkování, i u školáků
„Zítra (v pondělí – pozn. red) učiníme jedno z největších oznámení... medicínsky, myslím, v historii naší země,“ řekl Trump na nedělní pietní akci za zabitého konzervativního aktivistu Charlieho Kirka. „Myslím, že to budete považovat za úžasné. Myslím, že jsme našli odpověď na autismus,“ dodal.
Odborníci nicméně na oznámení Trumpovy administrativy reagují zdrženlivě a upozorňují, že spolehlivý výzkum je dlouhý proces.
Od nástupu Kennedyho do čela ministerstva zdravotnictví se spekuluje o tom, že resort začne spojovat autismus s vakcínami. To je souvislost, na kterou Kennedy pravidelně odkazuje, přestože vědecké studie desítky let tuto teorii vyvracely.
Pod Kennedyho vedením najalo ministerstvo zdravotnictví Davida Geiera, zastánce spojitosti mezi očkováním a autismem, jehož výzkum byl předmětem intenzivní kritiky, aby provedl vládní studii o možné souvislosti očkování s autismem. David Geier a jeho otec Mark Geier publikovali práce, v nichž tvrdí, že vakcíny zvyšují riziko autismu, což je teorie, která byla po desetiletí zkoumána a vědecky vyvrácena, poznamenal WP.