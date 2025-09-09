Podpis v ženském klíně. Demokraté ukázali dopis, jejž prý Trump poslal Epsteinovi

Autor: ,
  9:32
Demokraté z americké Sněmovny reprezentantů v pondělí zveřejnili snímek dvojsmyslně laděného dopisu, který označují jako blahopřání k narozeninám pro sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina od nynějšího prezidenta Donalda Trumpa. Ten existenci takového listu odmítal. Bílý dům uvedl, že Trump dopis nepodepsal a ani nenačrtnul kresbu ženského těla, kterou obsahuje.
Narozeninový dopis, který americký prezident Donald Trump údajně napsal...

Narozeninový dopis, který americký prezident Donald Trump údajně napsal sexuálnímu delikventovi Jeffrey Epsteinovi před více než 20 lety. | foto: UncreditedČTK

Jeffrey Epstein s Donaldem Trumpem na archivních záběrech z roku 1992
Narozeninový dopis, který americký prezident Donald Trump údajně napsal...
Jeffrey Epstein na fotografii poskytované registrem sexuálních delikventů v New...
Donald Trump během setkání s Markem Ruttem v Oválné pracovně (14. července 2025)
15 fotografií

Dopis má formu konverzace mezi Trumpem a Epsteinem, kterou rámuje silueta těla, Trumpův podpis je pak v místě pubického ochlupení.

„Máme Trumpův narozeninový vzkaz Jeffreymu Epsteinovi, o kterém prezident řekl, že neexistuje. Trump hovoří o „báječném tajemství“, které oba sdílejí. Co tají? Zveřejněte složky!“ uvedli na síti X demokraté ze sněmovního výbor pro dohled. Ti požadují, aby ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo celý vyšetřovací spis týkající se Epsteina.

Nahé ženy nekreslím, brání se Trump nařčení, že Epsteinovi přál k narozeninám

Trumpův poradce Taylor Budowich, který je zástupcem personální šéfky Bílého domu, na X napsal, že jde o pomluvu a že na gratulaci není Trumpův podpis. Jako příklad zveřejnil sérii prezidentových podpisů, jež se od toho na gratulaci poněkud liší.

Diskutující pod tímto příspěvkem ale argumentují tím, že Trumpův podpis se postupně měnil a že podpis na gratulaci se shoduje s tím, jaký nynější prezident používal kolem roku 2000.

Zmíněný dopis je kopií z knihy gratulací k Epsteinovým 50. narozeninám. Kongresu tuto kopii předali právní zástupci vyřizující jeho pozůstalost. Robert Garcia, nejvýše postavený demokrat ve výboru pro dohled, řekl, že Trump tvrdil, že takováto gratulace od něj neexistuje a že vyšetřování kauzy s Epsteinem je podvod.

ANALÝZA: Věří tam lidé ještě někomu? Proč Trumpův náraz do Epsteina rozhodil USA

O dopisu a jeho sexuálně laděné formě v červenci informoval list The Wall Street Journal. Agentura AP poznamenala, že nyní zveřejněná gratulace odpovídá přesně tomu, jak ji deník tehdy popsal.

Trump tvrdí, že přátelství s Epsteinem ukončil před mnoha lety a že o zločinech, pro které byl finančník vyšetřován, nevěděl. Zároveň se šéf Bílého domu opakovaně snažil odpoutat veřejnou debatu od rozhodnutí ministerstva spravedlnosti nezveřejnit celý vyšetřovací spis.

Zákonodárci z řad opozičních demokratů, ale také Trumpových republikánů, se však s rozsahem dosud zveřejněných informací odmítají spokojit.

Když konspirátora dostihnou konspirace. Trumpovi u voličů zatápí Epsteinova kauza

Trumpův někdejší přítel Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek. Trump sám v minulosti o případu šířil konspirační teorie, když naznačoval, že Epstein nemusel spáchat sebevraždu, a případ dával do souvislosti s exprezidentem Billem Clintonem.

Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

Vstoupit do diskuse (57 příspěvků)

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Od důvěřivců vylákali 33 milionů, muže z kauzy call center na Ukrajině čeká vězení

Čtyři roky vězení čeká trojici mužů stíhaných za napojení na organizovanou zločineckou skupinu působící na území Ukrajiny. Z call center pod smyšlenou legendou vystupovali podle obžaloby v roli...

9. září 2025  8:40,  aktualizováno  10:57

Macron selhal, systém potřebuje revizi. Ale Le Penová lék nepřinese, říká politolog

Premium

Pád vlády francouzského premiéra Françoise Bayroua ukázal, že prezident Emmanuel Macron selhal ve vytvoření koalice schopné prosadit kompromisní reformy. Projevuje se také potřeba revize celého...

9. září 2025  10:55

Porodila dvě děti, obě našli mrtvé. Policie uzavřela šokující dvojnásobnou vraždu

Kriminalisté posílají před soud třicetiletou ženu, která je obviněná, že v Dobrušce na Rychnovsku zavraždila své dvě novorozené děti. Jedno zemřelo loni na podzim, mrtvolka druhého byla v přístavku u...

9. září 2025  10:23,  aktualizováno  10:49

Plaga by omezil mobilní telefony ve školách. Decroix nemyslí, že to pomůže

Bývalý ministr školství a volební lídr ANO ve Středočeském kraji Robert Plaga podpořil omezení mobilních telefonů ve školách. „I z těch studií vychází, že se zlepšilo klima ve škole, studenti se zase...

9. září 2025  10:03,  aktualizováno  10:45

NCOZ zasahuje na plzeňském hejtmanství, zajímá se o krajskou firmu

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahují na plzeňském krajském úřadě. Předmětem je krajská firma Kulturní centrum, která má na starost i opravu městských lázní.

9. září 2025  10:39,  aktualizováno  11:03

Kupka chystá novinku. Do výdejních boxů půjde doručit i SPZ a technický průkaz

Ministerstvo dopravy plánuje na příští rok novinku. Vyzvednout si registrační značku a technický průkaz bude možné z výdejních boxů. Lidé tak již nebudou muset kvůli tomu chodit na úřad. Nyní je...

9. září 2025  10:33

Za tři týdny jsou Vánoce! Maduro je ve Venezuele opět posunul na říjen

Venezuelský prezident Nicolás Maduro v pondělí oznámil, že Vánoce v jeho zemi opět začnou mnohem dříve než v jiných státech. Maduro jejich začátek letos dekretem posune na 1. října. Prezident čelí...

9. září 2025  10:29

Žháři v Berlíně poškodili stožáry vysokého napětí, bez proudu jsou desítky tisíc lidí

Kvůli žhářskému útoku na stožáry vysokého napětí jsou na jihovýchodě Berlína bez proudu desítky tisíc lidí, informovala berlínská policie.

9. září 2025  10:05

Ústavní soud se zastal dívky s postižením, otevřel cestu k náhradě za špatnou péči

Justice zbytečně zkomplikovala dívce se zdravotním postižením cestu k odškodnění za nedostatečnou péči v novorozeneckém a kojeneckém věku. Před odebráním z péče rodičů byla podvyživená a vývojově...

9. září 2025  9:58

Muže z Královéhradecka čeká soud za smrt malého syna, obžalobu z vraždy odmítá

Státní zástupce obžaloval šestatřicetiletého muže z Královéhradecka z vraždy jeho pětiměsíčního syna. Viní ho i z těžkého ublížení na zdraví. Podle spisu otec s kojencem nejprve třásl, aby ho utišil....

9. září 2025  9:55

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 32 692 volných pozic

Brownova kniha zavádí i do krytu Folimanka. Už vznikly vycházkové trasy

Nová kniha amerického spisovatele Dana Browna Tajemství všech tajemství se odehrává v pražském Klementinu, Staronové synagoze, v krytu Folimanka i v Bastionu U Božích muk na Karlově. Městská firma...

9. září 2025  8:54,  aktualizováno  9:43

Září je investorsky zakletý měsíc. Nedaří se akciím v USA ani evropským firmám

Měsíc září není mezi investory dlouhodobě příliš oblíbený. Při pohledu do minulosti je totiž patrné, že právě v této části roku se akciím většinově nedaří. Třeba americký index S&P 500 se během...

9. září 2025  9:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.