Americká armáda dokončila další vlnu úderů na Írán, kde útočila na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení pro střely a drony a na námořnictvo. Na síti X to dnes nad ránem oznámilo americké velitelství CENTCOM, které koordinuje síly USA na Blízkém východě.
USA dokončily další vlnu úderů na Írán, uvedlo velitelství CENTCOM
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Na summitu se míjeli. Dáme selfie, když mě posadí vedle Pavla, žertoval Babiš
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USA dokončily další vlnu úderů na Írán, uvedlo velitelství CENTCOM
Americká armáda podle velitelství CENTCOM dokončila další vlnu úderů na Írán, zaměřenou na pobřežní obranné systémy, odpalovací zařízení střel a dronů a na íránské námořnictvo.
SAE: Íránské střely zasáhly dva naše tankery v Hormuzském průlivu
Íránské střely s plochou dráhou letu zasáhly v ománských vodách Hormuzského průlivu dva tankery SAE, při útoku zemřel jeden člen posádky a osm lidí bylo zraněno, zatímco Emiráty avizují možnost...
Na dům ani auto nedosáhnou. Američané proto utrácejí za roztomilé miniatury
Zatímco velké nákupy Američané odkládají, obchodníci našli způsob, jak je přimět utrácet. Nabízejí zmenšené verze oblíbených produktů. Mini tašky, kbelíky, spotřebiče i láhve alkoholu za dostupnější...
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Ruský protiponorkový letoun překvapil britské lodě, shodil k nim sonarové bóje
Posádky lodí Královského námořnictva zažily u norských břehů blízké setkání s nejhlučnějším letadlem světa – turbovrtulovou obludou Tu-142. Obr kromě provokativního přeletu shodil do vody zařízení...
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„Další rozklad schopností Teheránu.“ USA oznámily opětovnou vlnu úderů na Írán
Americká armáda v pondělí pozdě večer SELČ oznámila další vlnu úderů proti Íránu. Jde o třetí noc v řadě, přičemž íránská média informují o explozích v pevninském přístavním městě Bandar Abbás v...
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Húsíové zaútočili na letiště v Saúdské Arábii v odvetě za údery na ranvej v Saná
Jemenští šíitští povstalci Húsíové v pondělí zaútočili na mezinárodní letiště v Abhá na jihu Saúdské Arábie. Rebelové podle agentury AFP tvrdí, že jde o odvetu za dřívější úder na ranvej v jemenské...