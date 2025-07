USA dodají Ukrajině zbraně, zaplatí za ně NATO, řekl Trump. Učiní prohlášení k Moskvě

„Jsem z Ruska zklamaný, ale uvidíme, co se stane v příštích několika týdnech,“ uvedl šéf Bílého domu. Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek podle agentury Reuters řekl po setkání s ruským protějškem Sergejem Lavrovem v Kuala Lumpuru, že Trump je zklamaný, že Moskva není pružnější ohledně ukončení války na Ukrajině. Lavrov na schůzce představil nový koncept ohledně Ukrajiny, řekl podle agentury AFP Rubio s tím, že ho projedná s Trumpem.

Americký prezident v posledních dnech opakovaně vyjádřil nespokojenost s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, který podle něj zabíjí mnoho lidí. Americká administrativa podle tiskových agentur tento týden obnovila dodávky některých zbraní na Ukrajinu. Minulý týden Pentagon totiž dodávky přerušil s vysvětlením, že musí vyhodnotit americké zásoby.

„Posíláme zbraně do NATO a NATO za tyto zbraně platí, 100 procent. Takže to, co děláme, je to, že zbraně, které odesíláme, jdou do NATO, a NATO pak tyto zbraně poskytne (Ukrajině). NATO za tyto zbraně platí,“ řekl Trump NBC News a dodal, že této dohody bylo dosaženo minulý měsíc na summitu NATO.

Není nicméně jasné, zda Trump hovořil o nedávno nadnesené myšlence, že by někteří členové Severoatlantické aliance mohli potenciálně pro Ukrajinu nakoupit zbraně vyrobené v USA, aby Spojené státy nemusely nést náklady, upozornila stanice NBC News. Německý kancléř Friedrich Merz na čtvrteční konferenci o obnově Ukrajiny uvedl, že Berlín je připraven koupit od Spojených států systémy protivzdušné obrany Patriot a poskytnout je Ukrajině.

Agentura Reuters ve čtvrtek s odvoláním na své zdroje napsala, že Trump poprvé od svého lednového návratu do úřadu pošle Ukrajině zbraně na základě pravomoci, kterou často využíval jeho předchůdce Joe Biden. Současná americká administrativa zatím podle Reuters posílala Kyjevu pouze zbraně schválené ještě Bidenem. Zmíněná prezidentská pravomoc (Presidential Drawdown Authority) umožňuje šéfovi Bílého domu čerpat ze zásob zbraní a poskytnout pomoc spojencům v případě nouze.

Ukrajina se brání celoplošné ruské invazi už čtvrtým rokem. V poslední době Moskva zintenzivnila vzdušné útoky na sousední zemi a její jednotky podle dostupných informací na několika místech za cenu vysokých ztrát pomalu, ale setrvale postupují. Trump v předvolební kampani prohlašoval, že po návratu do Bílého domu konflikt ukončí do 24 hodin. Od lednového nástupu do úřadu se mu to ale nepodařilo. Ukrajina přistoupila na návrh bezpodmínečného příměří, Rusko nikoliv.