Američanka si pro zábavu udělala test DNA, vyřešila zapomenutou vraždu

Byl jeden z prosluněných květnových dní roku 2022 a Jenně Gerwatowské, květinářce z města Newberry v Michiganu, zrovna začal vyzvánět telefon. Když se podívala na displej, zasvítil jí do očí nápis „neznámý volající“, přesto hovor zvedla. K jejímu překvapení se jí ozval detektiv michiganské státní policie. „Řekl něco ve stylu: slyšela jste někdy o případu mrtvého dítěte od jezera Garnet?“ vzpomíná dnes třiadvacetiletá žena.

Ve Spojených státech je jen málo lidí, kteří o tomto případů nic neví. V roce 1997 plnil příběh děsivého nálezu mrtvého novorozence na toaletách v kempu u zmíněného jezera lokální i celostátní tisk. Případ zůstal nevyřešen a na stostránkové spisy dlouho sedal prach.

Okolí jezera Jenna dobře zná, sama tam strávila podstatnou část dětství. A když jí detektiv po telefonu sdělil, že její DNA by se mohlo shodovat se zemřelým novorozenětem, zůstala v šoku. Jenna se divila, kde vůbec policie sehnala její DNA. O pár minut později už měla jasno – vyšetřovatelé se dostali k jejímu vzorku, který odevzdala firmě FamilyTreeDNA, jež takto sestavuje zájemcům obsáhlé rodokmeny.

Ta může vzorky ve výjimečných případech poskytnout soukromé detektivní společnosti Identifinders International, která se specializuje na práci s DNA materiály. Detektivům asistovala rovněž u extrakce vzorků z těla novorozeněte. Jenna celou zapeklitou situaci po telefonátu od vyšetřovatelů konzultovala se svou matkou Karou.

Šokující pointa zapomenutého případu

Po pár týdnech klidu Jennu vyrušil od práce telefonát od její matky. „Potřebuju, abys okamžitě přišla domů. Je to naléhavé,“ nakázala jí. Když Jenna dorazila domů, našla svou matku v slzách. Analýza DNA vzorků potvrdila, že Jenna je nevlastní neteří zemřelého dítěte. Vyšetřovatelé požádali o vzorky i Karu, její DNA vykazovala ještě přesnější shodu.

„Tehdy mi to všechno do sebe začalo zapadat. Máma pak detektivům řekla, že všechno asi povede k mojí babičce,“ popsala Jenna CNN. Svou babičku Nancy nikdy nepoznala kvůli napjatým rodinným vztahům, a vyústění smutného příběhu ji proto šokovalo. „Celý život o tom případu slýchávám a nikdy by mě nenapadlo, že to všechno udělala moje babička,“ vypráví.

Případ nyní řeší oblastní soud v Michiganu. Podle obžaloby Jennina babička porodila doma a dítě se udusilo. „Smrti šlo předejít včasnou lékařskou pomocí, kterou však obžalovaná nevyhledala,“ stojí ve spisu. Podle obhajoby nelze dokázat, že se dítě narodilo živé, argumentuje rovněž tím, že v domě nebyl telefon, a Nancy tak nemohla volat o pomoc. Obžalovaná, jež byla po traumatickém zážitku v šoku, posléze tělo novorozence zabalila do pytle a nechala ho na toaletách v kempu nedaleko svého domu.

Nancy je obviněna z jednoho případu vraždy, neúmyslného zabití a zatajení smrti člověka. V krajním případě jí hrozí doživotní trest. „Víte, je to opravdu těžké a traumatizující. Já jsem tu ženu nikdy nepotkala, ale je to přece jenom rodič mojí mámy, kterou to všechno zničilo,“ dodává Jenna.