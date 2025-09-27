Trump ničí americkou zahraniční politiku, varují diplomaté. Testuje se jejich loajalita

  16:43
Chaos, netransparentnost a nezájem o odborný názor. Tak popisují američtí diplomaté vládu svého ministra zahraničí Marka Rubia a prezidenta Donalda Trumpa. Ten podle nich diplomacii Spojených států nejen mění, ale přímo ničí. A oslabuje tak vlastní politiku – třeba i tím, že ambasády vedou pouze úřadující velvyslanci.
Po osmi měsících po Trumpově návratu do Bílého domu je víc než polovina amerických ambasád bez řádného vedení. Ze 195 jich je 110. Část nominací blokují demokraté v Senátu, ovšem v šedesáti případech administrativa vůbec nenominovala kandidáty na tyto pozice. Obsadili je úřadující zástupci, kteří často nemají potřebné zkušenosti.

Což je pro kariérní diplomaty obzvlášť nepříjemné. Zahraniční služba je totiž organizovaná podobně jako armáda, píše portál Politico. Pro některé v terénu to je, jako by generálové podávali hlášení desátníkům, přirovnává portál a uvádí, že se tento problém týká zejména kanceláří na Blízkém východě – regionu, který je sám o sobě pracovně extrémně náročný. V některých zemích navíc úřadující ambasadoři nemají takové postavení jako ti stálí, a nemusejí se tak dostat na všechna jednání.

Mnoho diplomatů sloužících za hranicemi USA už se údajně také neúčastní schůzí uvnitř resortu, přičemž se zároveň stále snaží plnit příkazy vlády. Ty pro ně přitom bývají matoucí. Diplomaté říkají, že se výrazným způsobem omezila komunikace mezi Washingtonem a diplomatickými misemi, což podle nich v době, kdy se zásadně mění americká zahraniční politika, není právě ideální.

Američtí diplomaté už nemají hodnotit volby jiných států, nařídil Rubio

Ministerstvo zahraničí s Trumpovým nástupem klade menší důraz na lidská práva, humanitární pomoc nebo vývoz demokracie a větší pozornost upírá na zájmy amerického byznysu. Zavádějí se ekonomické sankce a zase se ruší nebo mění... „Je tu ostrý úpadek v transparentnosti,“ říká pracovník resortu diplomacie.

„Lidé tráví nadměrné množství času tím, že se snaží přijít na to, co jednotlivé věci znamenají,“ poznamenává jeden z diplomatů. Příkladem chaosu jsou Trumpovy škrty v grantové politice, které se v každé cílové zemi interpretovaly trochu jinak.

Na odpor se však diplomatičtí zaměstnanci nestavějí i ze strachu, že přijdou o práci nebo povýšení. Trumpova administrativa totiž v poslední době přišla s novými metodami a pravidly, jejichž součástí je i měření „věrnosti“ těchto pracovníků. Tisíce vyhazovů už se odehrály, obavy diplomatů tak nejsou plané.

„V Trumpově první vládě lidé říkávali: ‚Toto je špatně, musíme to říct Bílému domu.‘ Teď už se nic takového neděje. Proč bych to dělal? Tuto vládu to nezajímá,“ říká jeden z představitelů ministerstva zahraničí. Podle lidí, se kterými novináři portálu Politico mluvili, se z tohoto resortu na mezinárodní scéně stává menší, slabší síla a z diplomatů pouzí implementátoři pokynů.

Trump blízkovýchodní autokraty zahrnoval láskou. O lidských právech mlčel

Mluvčí ministerstva zahraničí však změny provedené za současného šéfa resortu Marka Rubia hájí. „Reorganizoval celé ministerstvo zahraničí, aby zajistil, že ti, kteří jsou v první linii – regionální úřady a velvyslanectví – budou mít možnost ovlivňovat politiku. Nebudeme však tolerovat, aby lidé zneužívali své pozice k aktivnímu podkopávání cílů řádně zvoleného prezidenta,“ řekl.

„Loajalita k rozhodnutím byla vždy základním požadavkem americké zahraniční služby, ale pokud se bude potlačovat upřímná komunikace uvnitř, administrativa se slepě vrhne do nebezpečí, kterým se dalo předejít,“ varuje však bývalý velvyslanec USA v Afghánistánu Ronald Neumann. Také odborová organizace AFSA už kvůli svým obavám v srpnu napsala členům odborů dopis.

Informuje v něm, že ví o případech, „kdy byli úředníci zahraniční služby zbaveni svých úkolů poté, co poskytli vedení méně než pozitivní analýzu nebo nevyžádaná doporučení“. „Pohybujeme se na neznámém území,“ napsala AFSA a vyzvala své členy, aby si sjednali pojištění profesní odpovědnosti a „měli na paměti, že mezilidské interakce, zejména s novými známými, mohou být zaznamenávány a sdíleny“.

Na rozdíl od dřívějších ustálených procesů také nyní rozhodovací proces diplomacie vypadá tak, že malá skupina lidí, především v Bílém domě, mluví s prezidentem a přichází s pokyny založenými na tom, co Trump chce. Zbytku vlády pak nařídí, aby je implementovala, píše Politico.

Důvodem je prý mimo jiné i snaha zamezit únikům do médií a byrokratickému „zdržování“ a dosáhnout změn, které by za normálních okolností narazily na překážky.

