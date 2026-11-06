Kalifornie je modrá bašta a o Los Angeles to platí dvojnásob, takže republikáni tu neměli šanci. Jejich kandidát vypadl už v červnu v prvním kole voleb, nyní se rozhodovalo mezi dvěma křídly Demokratické strany: posvěcení partajního establishmentu se dočkala dosavadní starostka Karen Bassová, vítr změn reprezentovala Nithya Ramanová.
Pětačtyřicetiletá imigrantka z Indie v úterním finálové volbě uspěla poměrem 52,7 procenta ku 47,3 a mohla slavit. Ve vedení dvou největších amerických měst tak dnes stojí přistěhovalci s kořeny v jižní Asii, kteří jsou zároveň považováni za zástupce levicového křídla Demokratické strany.
Jedna z vlajkonošek levicové politiky v Demokratické straně, kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová, se za dva roky pokusí dobýt Bílý dům. Demokratickou stranu čeká horečná debata o jejím dalším směřování.