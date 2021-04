Účelová změna pravidel. Demokraté chtějí udělat z Washingtonu 51. stát

Není to jediný případ, kdy demokraté chtějí za pochodu přepsat pravidla, protože by jim změna momentálně šla k duhu. Podívejte, proč chtějí změnit status Washingtonu: je to vysloveně demokratické město, volby by tam vyhrála i Bidenova bota. Skoro polovina obyvatel jsou černoši, zbytek klasičtí městští liberálové. Tři čtvrtiny voličů jsou registrovaní demokraté, jen šest procent republikáni. Takže tam loni ve volbách Joe Biden dostal 92 procent hlasů.