ANALÝZA: Demokraté se teď velmi štítí pokrokářství. Amerika jim na to neskočila

Tohle že jsme fakt říkali? Není možná. Takže odteď se už fakt nemají vypustit z úst slova oplodněná osoba, kulturní přisvojení, safe space, existenciální klimatická hrozba nebo třeba hrudní kojení.
Oznámili to lidé, kteří dosud vyžadovali, aby se to říkalo. A smýkali veřejným elektronickým bahnem ty, kdo namítali, že to jsou umělé nesmysly z kateder a blouznění radikálů mimo běžný provoz společnosti.
Kdyby za tím nebyly roky šílenství, zničených existencí, facebookového teroru a štvanic na lidi, byla by to zábava roku.