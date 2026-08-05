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Souboj mezi křídly. Demokratické primárky v Michiganu ovládl progresivní El-Sayed

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  18:28
Progresivní kandidát amerických demokratů pro volby do Senátu Abdul El-Sayed...

Progresivní kandidát amerických demokratů pro volby do Senátu Abdul El-Sayed (5. srpna 2026) | foto: AP

Progresivní kandidát amerických demokratů pro volby do Senátu Abdul El-Sayed...
Progresivní kandidát amerických demokratů pro volby do Senátu Abdul El-Sayed...
Kandidátka amerických demokratů pro volby do Senátu Haley Stevensová (5. srpna...
Progresivní kandidát amerických demokratů pro volby do Senátu Abdul El-Sayed...
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Progresivní kandidát Abdul El-Sayed v Michiganu zvítězil v klíčových demokratických primárkách pro volby do Senátu. V těsném souboji porazil kongresmanku Haley Stevensovou, kterou podporovalo tradiční křídlo Demokratické strany a na jejíž kampaň sponzoři vynaložili desítky milionů dolarů.

El-Sayed se v listopadu o senátní mandát utká s republikánem Mikem Rogersem. V Michiganu se očekává jedno z nejvyrovnanějších klání ve volbách do Kongresu. Zároveň by mohlo určit, která strana Senát ovládne.

Demokratické primárky v tomto státě na středozápadě Spojených států byly vnímány jako nepřímý souboj o směřování strany mezi jejím tradičním a progresivním křídlem. Zatímco lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer podpořil umírněnou Stevensovou, El-Sayed se těší podpoře kongresmanky Alexandrie Ocasiové-Cortezové či nezávislého senátora Bernieho Sanderse, kteří se prezentují jako demokratičtí socialisté.

Volební účast překonala dosavadní rekord všech demokratických primárek v Michiganu mimo prezidentské volby přinejmenším od roku 1998, poznamenala stanice CNN.

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Tým vedoucí El-Sayedovu kampaň uvedl, že Stevensová zavolala El-Sayedovi, aby uznala jeho vítězství. Řekla také, že jeho kandidaturu podpoří. „Hrdě mu nabízím svou podporu v listopadovém utkání s Mikem Rogersem ve všeobecných volbách,“ uvedla kongresmanka.

Jednačtyřicetiletý El-Sayed, epidemiolog a bývalý ředitel zdravotního úřadu okresu Wayne, kampaň postavil na programu zdravotního pojištění pro všechny Medicare for All, snižování cen léků na předpis, reformě financování kampaní a ukončení vojenské pomoci pro Izrael.

V kampani, kterou označila za „milostný dopis Michiganu“, se třiačtyřicetiletá Stevensová zaměřila na ekonomiku a výrobní sektor. Zdůrazňovala svá předchozí vítězství v těžkých volebních soubojích a tvrdila, že je v nejlepší pozici na to, aby v listopadu porazila Rogerse, s nímž o nominaci jiný republikán nesoupeřil.

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Do Sněmovny reprezentantů voliči Stevensovou vybrali čtyřikrát. Předtím působila jako personální šéfka pracovní skupiny administrativy prezidenta Baracka Obamy pro záchranu automobilového průmyslu.

Souboj provázela vnitrostranická debata o vztahu Spojených států k Izraeli. V Michiganu se jedná o obzvlášť citlivé téma, jelikož tam žijí početné židovské a arabské komunity.

Stevensová si vysloužila El-Sayedovu kritiku za podporu pokračujícího prodeje zbraní Izraeli a za významnou finanční pomoc, kterou jí poskytla proizraelská lobbistická organizace AIPAC. Spolu se spřízněnými skupinami AIPAC do kampaně Stevensové investovala více 30 milionů dolarů (630,4 milionu korun), největší částku, jakou kdy na podporu kandidáta v jediném volebním souboji vynaložila. Sponzoři političce celkem poskytli přes 50 milionů dolarů (více než miliardu korun).

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Vedle El-Sayedova úspěchu progresivní kandidáti už také ovládli demokratické primárky pro volby do Sněmovny reprezentantů v New Yorku ve stejnojmenném státě a v Denveru v Coloradu. Tyto úspěchy však zaznamenali ve městech, kde obyvatelé tradičně volí demokraty. Michigan se řadí mezi státy, kde jsou síly republikánů a demokratů vyrovnané a pro progresivní demokraty se tak jedná o náročnější politický terén.

Vítěz listopadového klání v Michiganu nahradí demokratického senátora Garyho Peterse, který se rozhodl neusilovat o třetí funkční období a v primárkách vyjádřil podporu Stevensové. Republikáni nyní mají ve 100členném senátu 53 křesel. Demokraté s cílem ovládnout Senát se snaží ve volbách získat některá křesla držená republikány v tradičně republikánských státech. Zároveň ale potřebují obhájit mandáty v několika státech, včetně Michiganu a Georgie, kde není jasná většina.

Voliči v úterý rovněž rozhodovali o kandidátech v primárkách ve státech Missouri, Kansas, Virginie a Washington.

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