USA mohou být v roce 2030 diktatura, přijde bouře, varuje kanadský profesor

„Nesmíme tyto možnosti zavrhovat jen proto, že se nám zdají směšné nebo příliš hrozné, abychom si je dokázali představit,“ varoval profesor politologie Thomas Homer-Dixon, jenž vede výzkumné centrum na Univerzitě Royal Roads v kanadském Colwoodu.

„V roce 2014 by nám myšlenka, že se Donald Trump stane prezidentem USA, připadala absurdní. Ale dnes žijeme ve světě, kde se absurdita pravidelně stává skutečností a všední záležitostí,“ napsal profesor ve své analýze, kterou publikoval list The Globe and Mail.

Podle Homera-Dixona by se americká demokracie mohla do roku 2025 zhroutit, což by následně vedlo k extrémní politické nestabilitě a „rozsáhlému občanskému násilí“. „Do roku 2030, ne-li dříve, by v zemi mohla vládnout pravicová diktatura,“ varoval politolog.

„Z jihu se blíží bouře“

Většina jeho hypotéz se soustředí právě na myšlenku Trumpova návratu do Bílého domu. „Pokud se Trump po volbách v roce 2024 vrátí, bude mít jen dva cíle, a to ospravedlnění a pomstu,“ myslí si Homer-Dixon, podle něhož bude Trump stále trvat na své lži, že vítězství Joea Bidena roku 2020 bylo důsledkem volebního podvodu. Trump porážku dosud neuznal.

Kanada nyní musí podle politologa „rozvíjející se krizi u sousedů“ pozorně sledovat. „Z jihu přichází strašlivá bouře a Kanada je žalostně nepřipravená. Loni jsme obrátili naši pozornost příliš dovnitř, rozptýleni výzvami koronavirové pandemie a zrychlujícími změnami klimatu,“ myslí si.

Nyní se však Kanada podle Homera-Dixona musí zaměřit na to, co dělat v případě, že se demokracie v USA skutečně rozpadne. „Pokud bude Trump znovu zvolen, i podle optimističtějších scénářů budou ekonomická a politická rizika pro naši zemi nesčetná,“ varoval.

Profesor se domnívá, že jednou z možností, které připadají v úvahu, je i to, že se Trumpova nová administrativa po faktickém zrušení vnitřní opozice pokusí svého severního souseda záměrně poškodit.

„Podle méně optimistických scénářů by rizika pro naši zemi mohla být až existenční. Větší než kterákoli v historii naší federace. Co se například stane, když do naší země dorazí významní političtí uprchlíci prchající před pronásledováním a americký režim je bude požadovat zpět?“ napsal.

Trump může být jen začátek, tvrdí profesor

„Trump a jeho zástup asistentů a rádoby rádců, jako je Tucker Carlson (moderátor Fox News, jenž podporuje Trumpovo tvrzení o volebním podvodu, pozn. red.) či kongresmanka Marjorie Taylor Greeneová (známá šířením konspiračních teorií), přeměnili republikánskou stranu v téměř fašistický kult osobnosti, který je dokonalým nástrojem k ničení demokracie,“ dodal.

Trump ale může podle Homera-Dixona „jen otevřít dveře něčemu horšímu“.

„Vrátí-li se do úřadu, bude to demoliční koule, která bude nejen ničit demokracii, ale také vyvolá proces politického a sociálního zhroucení,“ líčí s tím, že cíleným obtěžováním a propouštěním bude Trump schopen zeštíhlit řady odpůrců svého hnutí ve státní správě.

„Pak bude připravena scéna pro manažersky kompetentnějšího vládce, jenž vnese řád do chaosu, jenž Trump vytvořil,“ varoval profesor.