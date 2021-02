Andrew Cuomo, guvernér státu New York, byl na jaře covidovým Antitrumpem, lidovým hrdinou demokratů, který věděl vše lépe než prezident, mužem, jenž uprostřed bojiště řídí chytře bitvu, odkopává republikány a ještě každý den pořádně sjede Trumpa. Dělal to soustavně, v akční kožené bundě byl před kamerami denně, jelikož New York bylo americké epicentrum.

A navíc bratr, jenž je moderátorem CNN, s ním dělal pravidelné rozhovory, kde byl jen přitakávačem.