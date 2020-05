Uprchlí trestanci se vydávali za migranty, žádali deportaci do Mexika

Příslušníci americké pohraniční stráže na podezřelé ptáčky narazili ve čtvrtek v arizonském městě Sells asi čtyřicet kilometrů od mexické hranice, když zastavili jejich auto.

Oba kumpáni nejdříve tvrdili, že jsou nelegální imigranti a přejí si být neprodleně vráceni do Mexika. Tato historka však při dalších otázkách ze strany strážců zákona neobstála.

Vyšlo najevo, že José Rodriguez (35 let) a Raul Guzman (42) utekli z vězení v Coloradu. V zařízení s minimální ostrahou ve městě Florence si odpykávali tresty za drogové delikty. Dozorci jejich útěk odhalili ve středu během sčítání vězňů.

Agenti pohraniční stráže spolu s nimi zadrželi i třicetiletou ženu, která je měla odvézt k jižní hranici Spojených států. Obvinění proti ní byla později stažena kvůli současným koronavirovým opatřením, píše agentura AP.

Ilegální imigrace přes jižní hranici USA klesla za duben o padesát procent. List The Washington Post to klade do souvislosti s koronavirovou krizí, během níž Trumpova administrativa využívá nouzového stavu k obcházení imigračního řízení a nelegální migranty okamžitě posílá zpět do Mexika.