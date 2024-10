Chtěla falšovat volby, aby podložila lži Trumpa o manipulaci. Dostala 9 let

„Nejste žádná hrdinka. Zneužila jste svého postavení a jste šarlatánka,“ řekl soudce Matthew Barrett odsouzené, která kdysi působila jako šéfka voleb v okrese na západě Colorada. Jak poznamenala agentura AP, devětašedesátiletá Petersová se v důsledku svého počínání stala celebritou mezi popírači výsledku minulých voleb. Podle Barretta jí nešlo o ochranu voleb, nýbrž o vliv a slávu.

Prokurátoři ji v roce 2022 obžalovali z toho, že po volbách roku 2020 umožnila nepovolané osobě přístup do volebního systému. Muži napojenému na prominentního hlasatele volebních konspiračních teorií Mikea Lindella podle nich umožnila vstup do své kanceláře a také pořídit kopii volebních dat. Porota ji v létě uznala vinnou v sedmi z deseti bodů obžaloby.

Incident v okrese Mesa navazoval na lavinu dezinformací o průběhu prezidentských voleb. Trump odmítl uznat porážku a společně se spojenci v Kongresu a médiích šířil nepodložený příběh o „ukradených“ volbách. Mnohé z výmyslů o podvodech se přitom zaměřovaly na hlasovací přístroje.

Jak uvádí list The New York Times (NYT), někteří lokální úředníci se za této situace rozhodli věc sami vyšetřovat. Něco podobného jako v Coloradu se odehrálo také v jednom z okresů v Georgii, popsali prokurátoři v loňské obžalobě proti Trumpovi a několika jeho spojencům. Podle deníku The Washington Post je Petersová mezi prvními činiteli, kteří za propagování nepravdivých tvrzení o volbách pocítili následky.

U soudu trvala na svých tvrzeních o manipulaci s volební technikou a uvedla, že chtěla pouze sloužit voličům v okrese. „Jsou to jen další lži. Žádný objektivní člověk jim nevěří,“ vzkázal jí soudce. „Nemůžete si pomoct, lžete s takovou lehkostí, s jakou dýcháte,“ citoval Barretta NYT.

Jeho rozsudek přišel měsíc před novými prezidentskými volbami, v nichž Trump opět kandiduje za Republikánskou stranu. V kampani dál vykresluje svou porážku z roku 2020 jako podvod a podkopává důvěru svých stoupenců v letošní hlasování. Sám kvůli svým činům po minulých volbách čelí dvěma obžalobám, hlavní líčení je ale v obou případech v nedohlednu.