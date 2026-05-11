Přišel v oranžovém úboru, nepromluvil. Muž, který chtěl zabít Trumpa, odmítl vinu

Allen v pondělí předstoupil před soud v oranžovém vězeňském úboru a se spoutanýma rukama i nohama a během krátkého slyšení nepromluvil.
Podle vyšetřovatelů se 25. dubna při novinářské galavečeři ve Washingtonu pokusil vyzbrojen střelnými zbraněmi a noži dostat přes bezpečnostní kontroly do sálu, kde byl Trump i další členové jeho administrativy. Na agenta Tajné služby USA přitom podle obvinění vystřelil z brokovnice.
Americký prezident a jeho manželka Melania byli ze sálu bezpečně evakuováni a žádný z hostů nebyl vážně zraněn. Agenta Tajné služby sice zasáhla kulka, ale ochránila ho neprůstřelná vesta. Bezpečnostní složky hned na místě Allena zadržely.
26. dubna 2026
Před soudem má učitel a herní vývojář z Kalifornie, který dosud neměl žádný trestní záznam, znovu stanout 29. června. Pokud bude nakonec v soudním procesu uznán vinným, hrozí mu až doživotní vězení.
Šlo o už třetí pokus o atentát na Trumpa za poslední dva roky. V červenci 2024 ho při předvolebním mítinku ve městě Butler v Pensylvánii zasáhl střelec do ucha, v září téhož roku zadrželi agenti Tajné služby na Floridě muže, který na Trumpa číhal na jeho tamním golfovém hřišti.
26. dubna 2026