Newyorskému podnikateli Trumpovi bylo jednačtyřicet let, když poprvé začal pomýšlet na Bílý dům. Přátelil se tehdy se známým a později odsouzeným lobbistou a politickým poradcem Rogerem Stonem. Do toho spolu s autorem Tonym Schwartzem napsal svou první, veleúspěšnou knihu The Art of the Deal (Umění uzavřít obchod).

„Psal se rok 1987, Trump vydal svůj bestseller a Stone ho začal přesvědčovat, aby kandidoval na prezidenta. Výsledkem byl celostránkový novinový inzerát, v němž Trump, ‚znepokojený, angažovaný občan‘, podrobil kritice americkou zahraniční politiku,“ píše ve své knize Svět podle Trumpa český novinář a politolog Tomáš Klvaňa.

Otevřený dopis, který v úryvku zmiňuje, vyšel 2. září 1987 v denících The New York Times, The Washington Post a The Boston Globe. Národy, které požívají americké ochrany, by měly začít platit, hlásá v něm ambiciózní developer. „Americkému lidu. Už dekády Japonsko a další národy zneužívají Spojené státy,“ oslovil své spoluobčany. Pocit, že celý svět ubohé Američany vykořisťuje, se ho držel i dál.

Podělil se o něj například s diváky televize CNN. „V září 1987 poskytl Donald Trump své první opravdu politické interview Larrymu Kingovi. (...) Trump, který se prohlásil za republikána, v rozhovoru naoko hlásal, že nemá zájem být prezidentem a že kandidaturu neplánuje. Kingovi řekl, že Spojené státy jsou ve světě terčem posměchu. Jsme hloupí, necháme se každým podvést a napálit, uvedl. Ve světě se nám smějí, ale jen za našimi zády, jak se od nich necháváme podvádět,“ cituje jej Klvaňa.

„Naši vojáci nasazují životy, aby ochránili tankery s ropou plující z Perského zálivu do Japonska. My za tu ochranu platíme miliardy a miliardy dolarů, a ty tankery vezou ropu do Japonska, které za ni skoro nic neplatí, tvrdil Trump. (...) Jeho kritika prozrazovala nepochopení světové strategické situace, cosi, co Trump už nikdy nedožene,“ dodává s odkazem na světové uspořádání po první světové válce, v němž Spojené státy převzaly vůdčí úlohu – a také za to platí nemalé peníze.

Here's a copy of the ad that appeared in The NY Times in Sep. of 1987 and I've included a link to a Jan 2019 article from the WA Post, that talked about the ad and Trump's long history of criticizing NATO and foreign aid.

Od obrany k clům

Po vydání knihy už se Trumpova rétorika zaměřila víc na obchod než obranu, navazuje list The Times. „Velmi si vážím toho, co Japonci dokázali se svou ekonomikou, ale podle mého názoru je s nimi často velmi obtížné obchodovat,“ prohlásil o kupcích luxusních nemovitostí v New Yorku. Prý se málo usmívají a při obchodování s nimi vůbec není zábava.

„Naštěstí mají spoustu peněz na utrácení a zdá se, že mají rádi nemovitosti. Nešťastné je, že už desítky let bohatnou z velké části díky tomu, že šidí Spojené státy sobeckou obchodní politikou, kterou naši politici nikdy nedokázali plně pochopit a čelit jí,“ opakoval tvrdošíjně muž, který o desítky let později uvalil na celý svět různě vysoká cla.

Ta vnímal jako možnost získat zpět „ukradené“ americké peníze už v oněch osmdesátých letech. Schwartz, který prý nakonec litoval, že svým dílem přispěl k Trumpově budoucí slávě, vzpomíná, že se šéf Bílého domu vždy řídil mantrou „buď vyhrajete, nebo prohrajete, buď vedete, nebo se podřídíte“. „Velkorysost vůči obchodním partnerům považoval za slabost a jejich úspěch u amerických spotřebitelů za osobní urážku svého obchodního instinktu vítězit za každou cenu,“ popisuje.

„Pozoruhodné je, že Trump strávil celý život tím, že se cítil jako oběť. Myslel tím, že kdykoliv zcela nedominuje, je okrádán. Svět platí svou cenu za jeho dětství,“ myslí si Schwartz. Podkládá to komentářem, který Trump v roce 2014 utrousil u jiného životopisce Michaela D’Antonia. „Když se na sebe podívám v první třídě a když se na sebe podívám teď, jsem v podstatě stejný. Temperament se až tak neliší,“ řekl.

I v tomto rozhovoru Trump zmiňuje, že svět musí platit Američanům za ochranu:

TRUMP IN 1987:



"Other countries have to pay us for the services we're rendering or this country is gonna go right down the tubes and that is a shame!"



TALK ABOUT CONSISTENCY FROM @realDonaldTrump

Den po drtivém propadu burzy na Černé pondělí 19. října 1987 se naplno projevila Trumpova touha po odplatě. „Měli bychom snížit daně. Měli bychom Japonsko a Saúdskou Arábii a všechny tyto země, které nás doslova okrádají zleva i zprava... Měli by zaplatit za náš deficit ve výši 200 miliard dolarů,“ řekl během své návštěvy v portsmouthském Rotary Clubu.

O rok později pak vystoupil u moderátorky Oprah Winfreyové. Ekonomická síla Japonska tehdy rostla a Trump měl za to, že řešením jsou cla. „Jestli teď někdy pojedete do Japonska a budete se snažit něco prodat, zapomeňte na to, Oprah. Prostě na to zapomeňte. Přijedou sem, prodají svá auta, videorekordéry, vyrazí našim firmám dech,“ řekl jí.

„Velmi silně věřím v cla. Amerika je okrádána. Musíme zavést cla, musíme tuto zemi chránit,“ pronesl nakonec poté, co mu jistá japonská společnost v aukci vyfoukla klavír z filmu Casablanca.

Japonsko nechal na pokoji až ve chvíli, kdy tamní ekonomika začala stagnovat a naopak začala růst Čína. „Vezmu si od Číny naše peníze zpět a Čína nás bude mít ráda. Čína nás využívá, vydělává na tom jmění a ani nás nemá ráda,“ sliboval v roce 2015, kdy se snažil získat republikánskou nominaci pro kandidaturu na prezidenta Spojených států.

Na sklonku osmdesátek nakonec nekandidoval a na domluveném turné po USA jen propagoval svou knihu a byznys. Mimochodem právě v roce 1987 se Trump podle Klvani krátce setkal s tehdejším vůdcem Sovětského svazu Michailem Gorbačovem, který mu prý pochválil jeho mrakodrap Trump Tower s tím, že by chtěl něco podobného postavit i v SSSR.

Zda je to pravda, není vůbec jisté. V té době nicméně zřejmě nalezneme prvopočátky Trumpovy náklonnosti k Rusku, kterou o mnoho let později zkoumal zvláštní americký vyšetřovatel Robert Mueller. Po návratu z Moskvy, kam se v létě 1987 vydal i s manželkou Ivanou, pak Donald J. Trump napsal svůj dopis americkému lidu.

Úryvek z rozhovoru s Larrym Kingem. Kromě Japonska v něm zmiňuje i Saúdskou Arábii a Kuvajt: